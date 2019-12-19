На большой пресс-конференции 19 декабря президент РФ Владимир Путин напомнил, что бывший президент Украины сам настоял, чтобы под Минскими соглашениями стояли подписи представителей народных республик

Корреспондент агентства УНИАН Роман Цымбалюк, который традиционно задаёт вопрос российскому лидеру на ежегодной большой пресс-конференции, спросил, когда Россия расформирует войска ДНР и ЛНР.

«Представлявший Украину в Минске бывший президент Порошенко Пётр Алексеевич, он настаивал на том, чтобы под этим документом были поставлены подписи руководителей двух этих непризнанных республик. Они просто за горло меня взяли все вместе там втроём. А представители этих непризнанных республик отказывались это делать. Но всё-таки мы их уговорили, и они поставили там свои подписи. Таким образом, Украина сама признала, что такая власть существует», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Он также напомнил, что в Минских соглашениях прописано, на что народные республики могут претендовать на собственные правоохранительные органы.

«Киев самостоятельно отрезал Донбасс, введя блокаду этой территории. Самая главная проблема в том, что у Киева нет желания решать проблему восточных регионов Украины в диалоге с населением», — подчеркнул Путин.