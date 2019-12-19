В четверг, 19 декабря, Палата представителей Конгресса США проголосовала за обе статьи обвинения против Трампа в рамках процедуры импичмента. Голосование состоялось приблизительно в середине двухчасового спича президента. О результатах американскому лидеру сообщил его помощник.
«Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии. Они обесценили импичмент», — отреагировал Трамп.
Он считает, что объявление импичмента — это демонстрация неуважения со стороны Демпартии к десяткам миллионов американцев, которые на прошлых президентских выборах 2016 года отдали предпочтение кандидату от республиканцев.
Президент также отметил, что очень надеется на то, что после выборов 2020 года спикер Нэнси Пелоси лишится своего места.
В сентябре Пелоси объявила о начале официального расследования для запуска процедуры импичмента Трампа. Поводом для этого стал телефонный разговор американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предполагается, что Трамп оказывал давление на украинские власти с целью расследования дела своего политического оппонента от демократов Джо Байдена.