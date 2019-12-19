Президент США Дональд Трамп назвал объявленный ему членами Палаты представителей Конгресса США импичмент маршем политического самоубийства. Он заявил об этом во время выступления в Мичигане, сообщает американский телеканал CNN 19 декабря

Трампу объявили импичмент накануне Рождества © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк

«Этот беззаконный и политически ангажированный импичмент является маршем политического самоубийства Демократической партии. Они обесценили импичмент», — отреагировал Трамп.

Он считает, что объявление импичмента — это демонстрация неуважения со стороны Демпартии к десяткам миллионов американцев, которые на прошлых президентских выборах 2016 года отдали предпочтение кандидату от республиканцев.

Президент также отметил, что очень надеется на то, что после выборов 2020 года спикер Нэнси Пелоси лишится своего места.

В сентябре Пелоси объявила о начале официального расследования для запуска процедуры импичмента Трампа. Поводом для этого стал телефонный разговор американского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским. Предполагается, что Трамп оказывал давление на украинские власти с целью расследования дела своего политического оппонента от демократов Джо Байдена.