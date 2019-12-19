Начатая демократами процедура импичмента президента США Дональда Трампа призвана помешать его участию в следующих выборах. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, передает 19 декабря «Интерфакс»

Трампу объявили импичмент накануне Рождества © РИА Новости, Владимир Астапкович | Перейти в фотобанк Дональду Трампу — это не про отстранение его от власти, а про недопущение его к власти во второй раз. Процедура здесь стала самоцелью», — сказал Косачев.

Он напомнил, что для объявления импичмента нужны не менее двух третей голосов сенаторов, то есть не менее 67.

«А республиканцы занимают в верхней палате Конгресса 53 места из 100 и легко блокируют попытку "свергнуть" своего кандидата, даже если у них у самих хватает претензий к нему», — пояснил Косачев.

По его мнению, в настоящее время конгрессменам нужна максимальная шумиха вокруг этого процесса.

«Вообще, в том, что Трампа обвиняют в злоупотреблении властью (это один из двух ключевых пунктов), есть очевидная ирония: я не помню такого президента США, который был бы так ограничен в своих действиях, как нынешний. У него больше проблем с "употреблением" власти, чем со злоупотреблением ею, но демократов это не смущает: они вынуждены идти ва-банк, и выжмут из "импичмент-шоу" максимум», — считает глава комитета СФ.

Палата представителей Конгресса США, в которой большинство является демократами, в четверг проголосовала за импичмент и выдвинула обвинение президенту США по двум статьям — превышение полномочий и воспрепятствование Конгрессу.