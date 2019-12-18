Законопроект, меняющий порядок получения гражданства, внес в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский хочет заставить иностранцев присягать на верность Украине
Зеленский хочет заставить иностранцев присягать на верность Украине
© пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк
По словам Гончарука, правительство усовершенствовало порядок выдачи паспортов наемникам, которые участвовали в боевых действиях на стороне украинских войск в Донбассе и подверглись за это политическим преследованиям.

«Новый порядок позволяет определить граждан, которые осуждены по политическим мотивам на территории своего государства за поддержку Украины», — написал Гончарук.

В то же время  лица, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления по другим основаниям, кроме политических, гражданство Украины по упрощенной схеме не получат.

Закон, предложенный Зеленским, также обяжет иностранцев принимать присягу на верность Украины.