Законопроект, меняющий порядок получения гражданства, внес в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский.
По словам Гончарука, правительство усовершенствовало порядок выдачи паспортов наемникам, которые участвовали в боевых действиях на стороне украинских войск в Донбассе и подверглись за это политическим преследованиям.
«Новый порядок позволяет определить граждан, которые осуждены по политическим мотивам на территории своего государства за поддержку Украины», — написал Гончарук.
В то же время лица, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления по другим основаниям, кроме политических, гражданство Украины по упрощенной схеме не получат.
Закон, предложенный Зеленским, также обяжет иностранцев принимать присягу на верность Украины.