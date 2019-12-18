Кабинет министров Украины усовершенствовал процедуру предоставления украинского гражданства тем, кто участвовал в «защите территориальной целостности» страны. Об этом 18 декабря в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук

Законопроект, меняющий порядок получения гражданства, внес в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский хочет заставить иностранцев присягать на верность Украине © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Новый порядок позволяет определить граждан, которые осуждены по политическим мотивам на территории своего государства за поддержку Украины», — написал Гончарук.

В то же время лица, осужденные за тяжкие и особо тяжкие преступления по другим основаниям, кроме политических, гражданство Украины по упрощенной схеме не получат.

Закон, предложенный Зеленским, также обяжет иностранцев принимать присягу на верность Украины.