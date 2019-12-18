Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект, которым ограничивается депутатская неприкосновенность. Трансляцию заседания 18 декабря вел официальный канал «Рада»

С Порошенко снимут неприкосновенность в начале 2020 года - Разумков © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк проголосовал 291 парламентарий.

При доработке ко второму чтению в законопроекте предусмотрели, что нардепы не несут юридической ответственности не только за результаты голосования или высказывания в парламенте, но и при осуществлении депутатских полномочий.

Исключением является ответственность за оскорбление и клевету.

Уголовные нарушения, предположительно совершенные народными депутатами, будут расследовать органы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и центрального аппарата Государственного бюро расследований (ГБР).

Уголовное дело против нардепа сможет открывать исключительно генпрокурор. Без разрешения следственного судьи на основании ходатайства, согласованного генпрокурором или исполняющим его обязанности нардепа можно задержать только если его застали во время совершения или непосредственно после тяжкого или особо тяжкого преступления, связанного с насилием или же повлекшего гибель человека.