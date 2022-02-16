Задача Запада сейчас в том, чтобы обозначить Россию как агрессора, если получится, спровоцировать на какие-то реальные действия. Для этого и пропагандистские «консервы» давно заготовлены, теперь их пустили в ход. Но Россия в этой игре пока переигрывает

Об этом в интервью Украине.ру рассказал военный журналист, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин

Дмитрий Стешин: кто он © Facebook, Дмитрий Стешин - Дмитрий, вы сейчас, находясь в Донецке, можете нам рассказать, как там люди относятся ко всей этой истерии, к нагнетанию? Восьмой год одно и то же слышат, но сейчас, кажется, на Западе кампания информационная и вероятность провокаций возросла как никогда. Насколько серьезно относятся к этому в Донецке и насколько ожидают на этот раз, что что-то случится?

— Очень серьезно. Есть внешняя линия поведения, когда люди не выражают вообще никаких эмоций, им как бы всё равно, они занимаются своими делами. Но если действительно происходит информационная провокация, всё, что они держат подспудно внутри себя — все это вырывается.

В субботу я в ЛНР работал на передовой, пришло сообщение о взрыве в Донецке, какой-то активности по линии соприкосновения, эту информацию даже прокомментировал глава ДНР — Денис Пушилин. Достаточно быстро выяснилось, что взрыв произошел за линией фронта, что взорвалось — непонятно.

Сейчас ВСУ (Вооруженные силы Украины — Ред.) очень активно занимаются инженерными работами, происходят какие-то взрывы инженерные — они рвут, роют штольни, траншеи, блиндажи. Журналисты быстро промчались по точкам, ближайшим к линии фронта — все тихо. Волна психоза прошла, можно галочку поставить.

Воскресенье — опять с утра информация, кто-то увидел, что из здания, где базируется ОБСЕ, уезжает ОБСЕ, — толпой, на машинах с прицепами. Тут люди умные. А я даже видел своими глазами, как ОБСЕ и прочие гуманитарные структуры Запада покидают место боевых действий, если начинается реальный замес. Конечно, что все напряглись.

«Почему Путин принял такое решение?» Вторжение не состоялось, но в США не теряют надежды © AP, Russian Defense Ministry Press Service

В ЛНР я поехал на передок, перед этим смотрел репортаж CNN, девушка в траншеях, снега по колено, она, не стесняясь, говорит: «Земля промерзла, танки могут катиться прямо до Киева — Путин, не упусти свой шанс». Что это такое, как это охарактеризовать?

Приезжаю на передок, у меня машина с третьего раза на полном приводе еле вылезла — грязь по колено, дождь, туман, какие танки? Делаем вывод, что сюжет CNN был сделан загодя, примерно полторы-две недели назад. Это — «консерва» пропагандистская, которую вывалили в эфир в нужный момент, чтобы подогреть общественное мнение и психоз. Вот так это работает на земле.

— Что сейчас Запад получит от этого нагнетания истерии? По сути, от начала войны на Украине? Потому что в неё ни Россия, ни Украина не верят, но истерия нагнетается, причем с Запада, и нагнетается очень активно. Не припомнить, чтобы за все годы так массированно бомбардировали сведениями о наступлении России, когда Россия совершенно не собирается наступать.

— Задача у них простая — обозначить Россию, выставить как агрессора, желательно — вывести на какие-то реальные действия. Потому что мы знаем — кто первый начал, тот и виноват. Ну, логично, еще по Римскому праву.

Украина усиленно натягивает на себя костюм жертвы клоунский. И у неё тоже это хорошо получается, с помощью Запада. Все эти истошные сообщения о том, что часть американского посольства переехало во Львов. Я залез на Yandex.ua, просто посмотреть ради интереса, что там происходит — там Берлинское радио, 1945 год, апрель — все кончено, кошмар, русские танки уже на Зееловских высотах.

Игра простая, а Россия пока переигрывает, и на провокации не реагирует. Я считаю, что был выбран самый умный способ расплести этот чудовищный узел, способ, которого Запад больше всего боялся — признание республик, обращение руководства республик к России с просьбой о военной помощи и миротворческом контингенте, и все. Западу этого нужно не допустить любой ценой. Вот они и работают.

— При этом истерика не только медийная. И Британия, и США эвакуируют посольства на Западную Украину, выпустили официальные сообщения. Огромное количество стран уже порекомендовали своим дипломатам и гражданам покинуть территорию Украины, либо не посещать её. Авиакомпании приостанавливают сообщение. Почему от всего этого так страдает именно Украина?

— Я допускаю, что давным-давно все порешали, где-то под пыльным ковром, уже всем заинтересованным лицам, от которых зависит течение этого конфликта, давно известно, как будет выглядеть Украина после разрешения, и что от нее останется. И что поговорке «под вагоном территория, а в вагоне Директория» исполнился 101 год.

«Новая политическая реальность»: виртуальная война, постправда и украинский ажиотаж планетарного масштаба © REUTERS, Russian Defence Ministry/Handout

Я бы очень хотел, чтобы история повторилась. Она, правда, не повторяется четко один-в-один, всегда с вариациями. Но что-то похожее такое — уже висит в воздухе.

— Хотелось бы услышать оценку того, насколько вероятно, что 16 числа Россию спровоцируют и заставят фактически вступить в эту игру на своих правилах? И насколько мы готовы изменить эти правила?

— В любой момент. Не секрет, что в республиках (Донбасса — Ред.) есть и диверсионные группы, и сочувствующие (украинской власти — Ред.). Потому что разница между украинцем и русским, жителем Украины и жителем республик — совершенно минимальная. Большой простор для разных художеств спецслужб.

Украинские спецслужбы, к сожалению, показали, как они умеют здесь работать, ликвидировав, наверное, всех знакомых командиров республик. Ужасная трагедия, и мы им, конечно, все это припомним.

Поскольку мяч на их стороне, они могут забить его в любой момент, но тут тоже не дураки сидят. Я не то, что надеюсь — я это знаю. По информационному потоку я видел, что некоторые провокации удавалось купировать, потому что о них узнавали до совершения событий, и сразу же оглашали те же спецслужбы, через ресурсы.

Сегодня Ютьюб заблокировал в очередной раз «Первый республиканский телеканал». Одни понимают, что мы не хуже их играем на информационном поле, а им нужно информационное поле и нужна монополия на него для проведения грамотной провокации. Никто не отменял пока террористическую угрозу, угрозу провокации. Но все подвешены.

— Где будет этот украинский Глейвиц? Может быть, есть какие-то предположения, предпосылки?

— То же Гранитное. Минимальное расстояние до границы с Россией, линия фронта по степям, вероятно, где-то — проницаема, судя по всему. Там была разведка боем в начале года, когда село заняли ВСУ, потом ушли — просто проверили скорость реагирования народной милиции ДНР. Может быть, там.

Фронтовики донецкие называли разные интересные места, типа, они могут выйти через Ясиноватскую развязку на Киевский район (Донецка — Ред.), захватить часть. Поскольку война у нас частично медийная, словосочетание «Киевский район» уже звучит.

И сидеть там, прекрасно понимая, что ополчение не будет обстреливать часть города артиллерией, людей там мало, то есть, будет все-таки минимальное количество жертв среди мирных жителей. А Украина это тоже учитывает, потому что это влияет на ее имидж «освободителя».

Я назвал две точки, пока больше не знаю.

— Каков шанс, что Украина сумеет не ввязаться? Потому что и президент Зеленский, и министр обороны, в один голос твердят, что ни угрозы военного положения нет, ни серьезных оснований нет, но все внимательно следят, в пику Западу…

— Я думаю, они б лучше за внутренней угрозой присматривали. Потому что признание республик (Донбасса — Ред.) Россией и соответствующие действия России, будут очередным началом конца украинской государственности у них на улицах, у них на Майдане, а мы будем на это смотреть. Конечно, поможем, если можем. Думаю, возможно, это был бы лучший вариант, и самый бескровный. Крови не хочется.

Парень, который с 18 лет воюет, с 2015 года, у него юности нет, он потерял одну ногу, глаз, его в книгу памяти всех погибших в ЛНР занесли. Просто представитель «Небесного воинства». Он говорит: «Я не держу зла на противника, я прекрасно понимаю, что между нами очень много обид взаимных. У кого-то сына убили в ВСУ на Донбассе, а у кого-то дети маленькие погибли на Донбассе. Я не могу дать рецепт, как это сгладить. Возможно, эту тему, когда все разрешится, несколько лет нужно будет не трогать».

Вот разумность человека войны.