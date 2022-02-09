Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Игорь, как в Киеве на уровне СМИ и избирателей отреагировали на заявление Путина, что в свое время он говорил Порошенко о возможности предоставления ему политического убежища в России?

— Ну я по городу людей точно не опрашивал. Но в сети, особенно в ее «ватной» части, заявление Путина вызвало не только смешки. С одной стороны, очевидно, что Путин жестко протроллил Порошенко. При этом видно, что это была домашняя заготовка. Путин дважды повторил тезис о готовности предоставить экс-президенту Украины политическое убежище. Как по мне, эта заготовка во многом направленна именно лично против Порошенко, чтобы у «зеленой» власти был маневр в случае проталкивания Минских. Мол, это Порошенко влез в это болото, ему и нести равную ответственность с действующей властью.

Тут еще замечу, что накануне жестко по Порошенко пошли работать «свободовцы», которых явно мотивировала Банковая. В частности, одиозная Фарион, и не менее одиозный националист Тягнибок. Они хором начали на пропрезидентских каналах напоминать, кто именно подписал Минские соглашения.

Александр Рар: На Западе воюют две концепции Европы: англосаксонская - без России и немецкая - с Россией
Александр Рар: На Западе воюют две концепции Европы: англосаксонская - без России и немецкая - с Россией
© РИА Новости, Михаил Климентьев

Но тут есть еще один момент, который, возможно, не так чувствуется из Москвы. Порошенко — это символ индивидуального террора против инакомыслящих. При нем пачками сажали людей в тюрьмы только по подозрению в «работе на Россию», а то и просто за пророссийскую симпатию. Тысячам людей сломали судьбы, а многим и жизни. И это не считая жителей Донбасса, которые хлебнули крови, как в «лучшие времена» югославских войн. Порошенко в ватной среде — это кровь, насилие, лицемерие и подлость. И вот Путин такому персонажу предлагает политическое убежище.

Еще раз, вроде бы и понятно, что это троллинг, но он здесь вызывает улыбки далеко не у всех.

- Что вы думаете по поводу взятки, на которой попались два члена фракции Слуга народа? Серьезный удар?

— Режим Зеленского — это режим лузера, который постоянно падает в грязь. Мы тут настолько к этому привыкли, что я без поисковика даже не могу определить, а какой второй депутат от «слуг» попался на взятке. Знаю о Кузьминых, которого уже отпустили под залог в 50 тысяч гривен, хотя взятка была на полмиллиона. А кто второй, даже не скажу. Это при том, что я в постоянном информационном потоке.

Здесь провалы Зеленского и Офиса надолго не задерживаются, потому что вчерашний провал заменяется сегодняшним. На прошлой неделе носились с Трухиным и его ДТП, от которого уже всех тошнит. Потом был этот Кузьминых, который брал откаты на поставках оборудования в больницы. Сегодня всплыл скандал с похищенным судьей Чаусом, и Зеленский снова сидит в дерьме. И это каждый день. Здесь по провалам Зеленского можно сверять календарь и дни недели. Поэтому, «серьезный удар», это как разбирать, чем 16-ое убийство Чикатило принципиально отличается от 22-го. Страна просто доживает, когда Зеленский и его команда мародеров закончатся.

- Есть ли среди простых киевлян ощущение, что вот-вот начнется «российское вторжение»?

— Знаешь, в Украине 1 миллион сумасшедших. И это не гипербола. Из приблизительно 35 миллионов людей, которые пока еще здесь живут, 1 миллион хотя бы раз наблюдался у психиатра или требует специализированной помощи.

Украинское сообщество состоит из очень странных людей. Мне вот в моем телеграм-канале буквально вчера рассказывали историю о второклашке, который «ненавидит русских, потому что они всех заставляют говорить на русском языке». При этом второклассник об этом рассуждает на русском. Вот это современная Украина.

Игорь Лесев: кто он
Игорь Лесев: кто он
© Facebook, Игорь Лесев

И, конечно же, здесь есть самые разные люди. В том числе и те, на кого вот-вот нападет Путин. Дело в том, что я с такими не общаюсь. Страна давно уже разбита на свои стаи. В моей стае человек, который на полном серьезе рассуждает о «российском вторжении», именуется умственно неполноценным. Но эта стая не большинства, а скорее, меньшинства.

Но сказать что город, или провинция живет на «осажденном положении» все равно как заявить, что жители Питера до сих пор психологически отходят от ленинградской блокады. Я помню 14-й год, когда полыхал Донбасс, была кровь в Одессе и Харькове, и в целом, горизонт планирования у всех — от элиты до обывателя — не превышал неделю-вторую. Вот тогда ощущение большой войны буквально витало в воздухе. Сейчас этих ощущений нет. Театральная постановка от англосаксов без реальной крови не продается на украинском рынке.

- Как на Украине отнесутся к тому, что Запад может заставить Зеленского реализовать Минские соглашения? Будут ли бунты и восстания против этого?

— Это комплексный и многослойный вопрос. Давай я тебе задам встречный вопрос — как в России отнесутся, если Кремль на условиях Киева сдаст Донецк и Луганск? Будут ли бунты и восстания против этого? Согласись, все дело в обертке для обывателя и функционале силовой структуры.

На Украине 8 лет чешут с каждого утюга, что Минские — это зрада, зрадище и вообще, инферно. Что только подонок и украинофоб может помыслить выполнять эти соглашения. Это позиция официальных властей от Порошенко до Зеленского. Они 8 лет хором твердят, почему их выполнять нельзя и невозможно.

Отсюда и восприятие обывателя этих самых соглашений. Спроси торговца на радиорынке, или таксиста, что он думает о Минских — будет проклинать Путина и москалей, которые «хотят разрушить нашу Украину». Не все такие, но большинство. Потому что пропаганда русофобии и ксенофобии поставлена на поток.

Власть тоже не может вписаться в Минские, потому что они нарушают болото расистской Украины, в которой нет места ни инакомыслию, ни двуязычию, и никаким иным поворотам влево/вправо от выписанных догм бандеровской страны.

Кроме того, вся майданная оппозиция, которая сейчас не у кормушки — Тимошенко, Порошенко и персонажи помельче — тут же начнут медийно рвать Зеленского.

И, наконец, вопрос бунтов. Их бы не было и близко в 19-м, когда страна воспринимала Зеленского авансом. Но с тех пор он потерял уже всё. Он продолжил идеологическую повестку Порошенко, загнав себя в тот же самый вольер, из которого теперь нет выхода, кроме как к «батько нашему Бандере». Он так и не выстроил рабочую силовую вертикаль.

Часть силовиков подконтрольна американцам — НАБУ, САП. Другие не могут справиться с самыми примитивными задачами, как СБУ с тем же Чаусом, который уже дает показания против Зеленского. МВД облажалось с Трухиным. Генпрокуратура с постановочным покушением на Шефира. Эти люди не смогут на улице поймать кота, а двухходовая схема для них задача уже неподъемная.

Лесев раскрыл, что Путин «выбил» из Байдена за кулисами переговоров
Лесев раскрыл, что Путин «выбил» из Байдена за кулисами переговоров
© РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Ну и фактор лидера. Зеленский — трусливый и постоянно лживый персонаж, который еще и через раз кидает своих. К тому же, он еще и пустой. У него нет идейного понимания, для чего нужны или не нужны, или чем альтернативным можно заменить Минские. Он сибарит, который ищет аплодисменты и страшно боится персональной ответственности. Поэтому, с таким президентом здесь может быть что угодно, но точно, никогда и ничего хорошего.

 