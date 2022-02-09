Зеленский потерял всё. Он продолжил идеологическую повестку Порошенко, загнав себя в тот же самый вольер, из которого теперь нет выхода, кроме как к «батько нашему Бандере», считает киевский писатель Игорь Лесев

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

- Игорь, как в Киеве на уровне СМИ и избирателей отреагировали на заявление Путина, что в свое время он говорил Порошенко о возможности предоставления ему политического убежища в России?

— Ну я по городу людей точно не опрашивал. Но в сети, особенно в ее «ватной» части, заявление Путина вызвало не только смешки. С одной стороны, очевидно, что Путин жестко протроллил Порошенко. При этом видно, что это была домашняя заготовка. Путин дважды повторил тезис о готовности предоставить экс-президенту Украины политическое убежище. Как по мне, эта заготовка во многом направленна именно лично против Порошенко, чтобы у «зеленой» власти был маневр в случае проталкивания Минских. Мол, это Порошенко влез в это болото, ему и нести равную ответственность с действующей властью.

Тут еще замечу, что накануне жестко по Порошенко пошли работать «свободовцы», которых явно мотивировала Банковая. В частности, одиозная Фарион, и не менее одиозный националист Тягнибок. Они хором начали на пропрезидентских каналах напоминать, кто именно подписал Минские соглашения.

Но тут есть еще один момент, который, возможно, не так чувствуется из Москвы. Порошенко — это символ индивидуального террора против инакомыслящих. При нем пачками сажали людей в тюрьмы только по подозрению в «работе на Россию», а то и просто за пророссийскую симпатию. Тысячам людей сломали судьбы, а многим и жизни. И это не считая жителей Донбасса, которые хлебнули крови, как в «лучшие времена» югославских войн. Порошенко в ватной среде — это кровь, насилие, лицемерие и подлость. И вот Путин такому персонажу предлагает политическое убежище.

Еще раз, вроде бы и понятно, что это троллинг, но он здесь вызывает улыбки далеко не у всех.

- Что вы думаете по поводу взятки, на которой попались два члена фракции Слуга народа? Серьезный удар?

— Режим Зеленского — это режим лузера, который постоянно падает в грязь. Мы тут настолько к этому привыкли, что я без поисковика даже не могу определить, а какой второй депутат от «слуг» попался на взятке. Знаю о Кузьминых, которого уже отпустили под залог в 50 тысяч гривен, хотя взятка была на полмиллиона. А кто второй, даже не скажу. Это при том, что я в постоянном информационном потоке.

Здесь провалы Зеленского и Офиса надолго не задерживаются, потому что вчерашний провал заменяется сегодняшним. На прошлой неделе носились с Трухиным и его ДТП, от которого уже всех тошнит. Потом был этот Кузьминых, который брал откаты на поставках оборудования в больницы. Сегодня всплыл скандал с похищенным судьей Чаусом, и Зеленский снова сидит в дерьме. И это каждый день. Здесь по провалам Зеленского можно сверять календарь и дни недели. Поэтому, «серьезный удар», это как разбирать, чем 16-ое убийство Чикатило принципиально отличается от 22-го. Страна просто доживает, когда Зеленский и его команда мародеров закончатся.

- Есть ли среди простых киевлян ощущение, что вот-вот начнется «российское вторжение»?

— Знаешь, в Украине 1 миллион сумасшедших. И это не гипербола. Из приблизительно 35 миллионов людей, которые пока еще здесь живут, 1 миллион хотя бы раз наблюдался у психиатра или требует специализированной помощи.

Украинское сообщество состоит из очень странных людей. Мне вот в моем телеграм-канале буквально вчера рассказывали историю о второклашке, который «ненавидит русских, потому что они всех заставляют говорить на русском языке». При этом второклассник об этом рассуждает на русском. Вот это современная Украина.

И, конечно же, здесь есть самые разные люди. В том числе и те, на кого вот-вот нападет Путин. Дело в том, что я с такими не общаюсь. Страна давно уже разбита на свои стаи. В моей стае человек, который на полном серьезе рассуждает о «российском вторжении», именуется умственно неполноценным. Но эта стая не большинства, а скорее, меньшинства.

Но сказать что город, или провинция живет на «осажденном положении» все равно как заявить, что жители Питера до сих пор психологически отходят от ленинградской блокады. Я помню 14-й год, когда полыхал Донбасс, была кровь в Одессе и Харькове, и в целом, горизонт планирования у всех — от элиты до обывателя — не превышал неделю-вторую. Вот тогда ощущение большой войны буквально витало в воздухе. Сейчас этих ощущений нет. Театральная постановка от англосаксов без реальной крови не продается на украинском рынке.

- Как на Украине отнесутся к тому, что Запад может заставить Зеленского реализовать Минские соглашения? Будут ли бунты и восстания против этого?

— Это комплексный и многослойный вопрос. Давай я тебе задам встречный вопрос — как в России отнесутся, если Кремль на условиях Киева сдаст Донецк и Луганск? Будут ли бунты и восстания против этого? Согласись, все дело в обертке для обывателя и функционале силовой структуры.

На Украине 8 лет чешут с каждого утюга, что Минские — это зрада, зрадище и вообще, инферно. Что только подонок и украинофоб может помыслить выполнять эти соглашения. Это позиция официальных властей от Порошенко до Зеленского. Они 8 лет хором твердят, почему их выполнять нельзя и невозможно.

Отсюда и восприятие обывателя этих самых соглашений. Спроси торговца на радиорынке, или таксиста, что он думает о Минских — будет проклинать Путина и москалей, которые «хотят разрушить нашу Украину». Не все такие, но большинство. Потому что пропаганда русофобии и ксенофобии поставлена на поток.

Власть тоже не может вписаться в Минские, потому что они нарушают болото расистской Украины, в которой нет места ни инакомыслию, ни двуязычию, и никаким иным поворотам влево/вправо от выписанных догм бандеровской страны.

Кроме того, вся майданная оппозиция, которая сейчас не у кормушки — Тимошенко, Порошенко и персонажи помельче — тут же начнут медийно рвать Зеленского.

И, наконец, вопрос бунтов. Их бы не было и близко в 19-м, когда страна воспринимала Зеленского авансом. Но с тех пор он потерял уже всё. Он продолжил идеологическую повестку Порошенко, загнав себя в тот же самый вольер, из которого теперь нет выхода, кроме как к «батько нашему Бандере». Он так и не выстроил рабочую силовую вертикаль.

Часть силовиков подконтрольна американцам — НАБУ, САП. Другие не могут справиться с самыми примитивными задачами, как СБУ с тем же Чаусом, который уже дает показания против Зеленского. МВД облажалось с Трухиным. Генпрокуратура с постановочным покушением на Шефира. Эти люди не смогут на улице поймать кота, а двухходовая схема для них задача уже неподъемная.

Ну и фактор лидера. Зеленский — трусливый и постоянно лживый персонаж, который еще и через раз кидает своих. К тому же, он еще и пустой. У него нет идейного понимания, для чего нужны или не нужны, или чем альтернативным можно заменить Минские. Он сибарит, который ищет аплодисменты и страшно боится персональной ответственности. Поэтому, с таким президентом здесь может быть что угодно, но точно, никогда и ничего хорошего.