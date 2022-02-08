Украинцы должны ударить по тем, кто учит их убивать друг друга. И когда это случится, украинцы договорятся между собой, а место для предателей на фонаре всегда найдется, считает военный обозреватель медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов

На грани глобальной конфронтации: Артамонов о реальности западной угрозы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение под Харьковом американских противоракетных комплексов THAAD (Terminal High Altitude Area Defense, «Таад»), о чем якобы просила Украина, стало бы еще одним шагом к дестабилизации обстановки.

- Александр, чем конкретно опасен этот комплекс и потребуются ли от России экстраординарные шаги, если его там все-таки разместят?

— THAAD является официальным комплексом ПРО. Он особенно ничем не угрожает российским войскам, если не дай Бог произойдет вооруженное столкновение с НАТО на почве защиты интересов граждан РФ на Донбассе. Тот ажиотаж и та истерика, которую закатывает Украина вокруг THAAD, сродни поискам чудо-оружия в лице ПТРК Javelin. Напомню, что точно также Украина требовала себе систему Patriot, не столь совершенную, в отличие от российских С-400 и С- 500.

THAAD — это ракета, которая летит со скоростью 8,5 маха (скоростей звука). Она неплохо себя показала в рамках американского комплекса Иджис в плане борьбы с воздушной опасностью, но каким образом ее могут использовать украинцы (тем более, что им такие комплексы никогда не поставят), для меня остается загадкой.

Если вдруг появится воздушная угроза для сил Украины, THAAD может сказать какое-то свое слово. Но это при условии, что Россия неожиданно начнет «широкомасштабную агрессию» против Украины и оправдает все надежды США и их союзников по НАТО. Но Россия никогда это не начнет, и никакая российская штурмовая авиация («грачи» и семейство «сухих») никуда не полетит. Поэтому я не понимаю всю эту истерию киевской хунты относительно того, что им может дать THAAD.

Повторюсь, вопрос не в том, чтобы сравнивать технико-тактические характеристики того или иного оружия. А в том, что им никто такого подарка не сделает. Но если западный блок сам начнет широкомасштабную агрессию против Донбасса, мы будем вынуждены встать на защиту наших граждан, которые окажутся в тяжелом положении. Их там не один, и ни два, и это будет вполне оправдано. Но и тут речь будет идти об оборонительной войне со стороны России.

Другое дело, что под шумок американцы могут протащить некую новую версию THAAD. Она еще пока не разработана, но я предполагаю, что они попытались сделать то же, что и в случае с ракетой MK-41. Это пусковая установка, которая стоит на кораблях ВМС США. Сняв ее с кораблей и смонитровав на шасси грузовиков, превратили в наземные комплексы для крылатых ракет. Так вот MK-41 действительно в состоянии наносить агрессивные ударами крылатыми ракетами по каким-либо целям. Сейчас он находится в Польше и считается американцами системой ПРО. С этой точки зрения США подумают сделать с THAAD то же, что они сотворили с MK-41 по принципу «голь на выдумки хитра».

- Насколько им это удастся?

— Мы все находимся в театре абсурда. Потому что никакой налет крылатых ракет (который мы со времен Сирии научились парировать) исход войны решить не может. Это безумство людей, далеких от оборонки. Но я этому не удивлен.

Я могу привести в пример еще одного «специалиста», главу агентства по ПРО США, вице-адмирала Джона Хилла, который неожиданно заявил, что их зенитная ракета SМ-6, летающая со скоростью 3,5 маха, способна противостоять гиперзвуковому оружию России. Но порог гиперзвука начинается с 4,5 маха. Каким образом они думают противостоять «Авангарду» (27 махов), «Кинжалу» или «Циркону» — уму непостижимо.

Речь идет о полном отсутствии профессионализма и замене «мышц» оборонки на некую «соединительную ткань». Король-то голый. Американская оборонка сегодня возглавляется людьми, которые недостойны своих мундиров и звания.

Поэтому все эти страсти по поводу THAAD — много шума из ничего.

- На Западе не раз говорили, что введут жесткие санкции, как только «сапог российского солдата пересечет границу Украины». Это пропаганда, или их разведка действительно контролирует то, что называется «северным ветром»?

— Наш президент четко изложил на пресс-конференции по итогу наглого визита Эммануэля Макрона, что нога российского солдата может пересечь условную границу Украины (это я про ДНР/ЛНР), только в том случае, если там начнется геноцид населения с российскими паспортами. Я не представляю, какие тут возможны санкции, потому что это может начаться только при прямом участии НАТО в этой кровавой авантюре, которая, надеюсь, никогда не состоится.

Александр Жилин: Украина как ножик в руках США - можно резать колбасу, а можно убить человека © Twitter, Александр Жилин

Если же Европа введет санкции, то она прострелит себе ногу. Поставка газа возможна только через России, а попытка отключить нам SWIFT приведет к тому, что европейские руководители будут лететь в Москву с мешками денег, чтобы расплатиться за тот же газ, который, волей тех же европейских руководителей, стал для них в 8-10 раз дороже.

Есть в Польше замечательный порт Свиноусьце, который был рассчитан для приемки американских газовозов. Но его пропускная способность в 5 млрд кубов, и он ни в коем случае не запитает всю Германию и Европу американским газом. Это просто фантасмогория. Но если полякам позволено жить в фантасмагории, то я не понимаю, о чем думает тот же Макрон, у которого 30% газа российского производства.

Я не очень понимаю, какие санкции они еще могут ввести. Если же они обнаружат беглых олигархов и коррумпированных чиновников, у которых они арестуют счета, то Россия им за это только благодарна будет. А если кто-то учит своих детей за рубежом, то самое время их репатриировать обратно в Россию.

- Понятное дело, что начинать войну в этих условиях безумие. Но в июне 1941 мы тоже до конца не верили, что Гитлер рискнет воевать на два фронта. Не получится ли так, что мы не поверим, что Украина идет на Донбасс, и банально не успеем оказать им помощь?

— Если сравнивать 1941 год и современность, то тут есть несколько серьезных расхождений. Я согласен со многими историками, что Первая мировая война не была окончена, а была большая слитная война. Еще в 1930х годах была гражданская война в Испании, Италия вела войну в Ливии и так далее. Война фактически не прекращалась. И Гитлер тогда говорил в том плане, что по итогу Первой мировой «ни одна нога вражеского солдата не коснулась нашей священной земли». То есть немцы вышли из этой войны с поднятой головой и российскими контрибуциями. Они за наш счет получили некую выгоду. Это безумие, но это факт, и это диктовало определенное поведение.

Если мы посмотрим на демографию, то Гитлер говорил, что «немецкие города переполнены, а немки рожают как крольчихи». Их было настолько много, что для них строили высотные дома без элементарных удобств. Плюс ко всему, в Германии тогда была великая депрессия, когда комната, набитая марками, стоила один доллар, а немцы находились в состоянии информационного голода. Они не знали, что происходит на Востоке, и с кем они имеют дело. А генералы знали. Еще в сентябре 1941 года они докладывали Гитлеру, что война проиграна, потому что блицкриг был сорван, а все остальное — лишь затяжная агония.

Плюс ко всему, немецкая нация была молодой и голодной. А нынешнее население Западной Европы страдает большим количеством заболеваний и ценит собственный комфорт. И именно поэтому они пытаются отправить украинцев воевать с русскими. Они не верят в войну планетарного масштаба. Их цель проста.

Я посещал военные академии Франции, где преподавали теорию «большого сброса». Украина — пустынная и слабо населенная территория с точки зрения Запада, а Россия для них — это вообще Сахара. Для них русские и украинцы, что бы они не говорили, это один народ. И чем больше россияне и украинцы поубивают друг друга, тем больше свободных пространств освободится. Эти свободные пространства они заселят выходцами из Африки, Центральной Азии и Ближнего Востока, которых сейчас они не знают куда девать. И эти теории озвучивались еще более 20 лет назад, когда в России еще не знали о массовой иммиграции в Западную Европу.

Поэтому никакой большой войны быть не может. Если такая война случится, то она будет на уничтожение земного шара. Просто западники хотят устроить геноцид народов из единого славянского этноса и заселить эти бросовые территории, огородив их частоколом из крылатых ракет.

Именно на территории Восточной Украины расположены необходимые им промышленные предприятия. Им нужны рабы, потому что Китай взбунтовался. И транспортное плечо из Украины гораздо короче, чем из Китая. Поэтому зарядить украинские заводы работать на Западную Европу за бросовую цену — это все равно, что привлекать украинских женщин для секс-услуг или в качестве домработниц. Но я их не осуждаю, потому что они вынуждены мыкаться «тенями в раю», а западников это устраивает. Если их девочки продолжат это делать, а мальчики поубивают друг друга, Европа будет визжать от восторга. Именно под это Украине поставляют оружие.

- Насколько удастся реализовать эти зловещие планы?

— У украинцев хватает здравого смысла. Даже киевская хунта, которых можно считать преступниками только за то, что они зигуют на Крещатике, хватает здравого смысла. Они не такие фанатики, как Гитлер. Тот же министр обороны Резников, говорит, что не хочет войны. Даже Зеленский, который все равно остается хвостом собаки (ничем он там не виляет), говорит, что нет такой ситуации, что Россия готовится напасть. Но его все равно подталкивают вести украинцев на убой.

И тут уже начинаются расхождения между украинцами и их западными хозяевами. Я надеюсь только на здравый смысл украинцев. Понятно, что ублюдков, которые стреляют из артиллерии по бабушкам в Апрелевке или Трудовских, хватает везде. Но украинская нация не состоит из негодяев и придурков. Она состоит из нормальных людей.

Когда украинских женщин попытались поставить под ружье, они изобразили понятную стереометрическую фигуру в направлении Киева. А то, что они бегают с фанерными автоматами — то я не осуждаю людей. Мне, сидящему в Москве в хорошем костюме, легко вещать эти истины. Вы попробуйте возразить тем негодяем, которые будут ждать вас у подъезда с дубинкой с гвоздями, а у вас семья и дети.

Харьков, Запорожье и Одесса просто ждут своего часа. А захватчики приходят и уходят. Киевская власть для меня — не более, чем полицаи под контролем ЦРУ, а Украина таких знала, переварила и выплюнула где-то на Колыме, чего я нынешней хунте и желаю.

- Украинская пропаганда утверждает, что при всей слабости их территориальной обороны, они могут доставить проблемы России в условиях городского боя, как это было в Берлине 1945 и Грозном 1995. Так ли это и имеет ли вообще городские бои значение в условиях современной войны?

— Конечно, это не так. Как человек с профильным военным образованием могу сказать, что даже если сейчас вам вручить автомат, более половина магазина у вас уйдет в молоко. Даже если вы служили в армии, вы должны заново пройти учебку. Любой ствол должен быть пристрелян, а современная техника — это вообще очень сложно. Есть полевые беспилотники, есть специальные средства ведения боя в городских условиях, есть специальное приучение человека к крови.

Владимир Евсеев: США выбрали неудачный момент для «вторжения России на Украину» © РИА Новости, Нина Зотина

Что касается Берлина и гитлерюгенда, то представьте себе, что у вас погиб отец на восточном фронте и что по вам прокатилась машина фашисткой пропаганды, которая вас называла «сверхчеловеком». Это голодные и ожесточенные люди другой эпохи, доведенные до отчаяния. У украинцев такого нет, и мы с ними никогда не будем вести войну на уничтожение. Это наши братья.

Напомню также, что немцы попытались создать из своих частей в 1945 году партизанские части по примеру наших. И как только у немцев закончился сухой паек и туалетная бумага, они стали выходить из лесов. То же самое будет с городским населением в развалинах. Подождут, пока люди захотят есть, и накормят их из полевой кухни.

Я вообще не хочу погружаться в логику сценария, когда мы вынуждены будем рассматривать взятие Киева. Это внутриукраинские политические и гражданские проблемы. Когда-нибудь украинский народ вздернет этих деятелей на фонарях. Может быть, в переносном смысле, а, может, в прямом.

- Если говорить однозначно, то кампания по поводу «вторжения России», для западников оказалась удачной, или они ее с треском провалили?

— Эта кампания была провалена в силу того, что они делали ставку на то, что не произошло и не могло произойти. Дело в том, что западное военно-политическое руководство относится к нам как к туземцам. Так же, как мы верили в идеологию марксизма-ленинизма, они смотрят на мир, считая, что у них есть некая истина, которую они обрели. В их военных академиях преподается теория о нашей расовой неполноценности.

Еще древние греки считали, что люди, населявшие северные просторы Черного моря, недочеловеки, потому что они занимались не морской торговлей и морскими воинами, а пахали свой клочок земли, и им объективно не нужно было изучать навигацию, математику и иностранные языки. Считалось, что у них узкое мышление, потому что их жизнь не меняется. Так вот эти ненавистные теории преподают сейчас военных академиях США. Они нас считают индейцами, которые не хуже всех остальных народов, просто они не владели современными технологиями.

Поэтому не стоит удивляться, что они ждали, что мы будем следовать по их сценарию. Они думают, что схватили нас за горло и понимают нас, но они не могут понять, что ничего не поняли. Это усколобость и идеологическая зашоренность. Мы взрослее их и старше, потому что мы изжили из себя идеологию и видим мир более-менее объективно.

Но то, что «вторжения России» не состоялось, они тоже запишут на свой счет. Они обработали сознание собственных граждан и часть украинцев, поэтому они скажут, что стали одной стеной от Швеции до Германии и смогли напугать «краснопузых варваров», которые хотели бы уничтожить мир. Это их план «Б».

К сожалению, мы имеем дело с фанатиками, но, слава Богу, беззубыми. Потому что они посчитали украинцев новыми шахидами, а украинцы таковыми становиться отказались. Поэтому в Западной Европе все этому удивились.

- Как же тогда освободить Украину/решить украинский вопрос, если война, неприемлема, а добровольно киевская хунта не уйдет?

— Россия, как евразийская страна, со всей своей восточной мудростью применила тактику вооруженного выжидания. Мы готовы ответить, если они сделают что-то плохое, но пускай попробуют что-то сделать, когда мы не повелись на их провокации. Любой сценарий имеет любой конец. Фанатики рано или поздно выдохнутся и устанут кричать «москаляку на гиляку».

Когда в Харькове, где всего лишь пять тысяч человек на полуторамиллионный город прошли маршем с угрюмыми лицами и англоязычными лозунгами, у меня сложилось впечатление, что это вообще были приезжие из Галиции и других областей, а народ безмолствовал. Но народ не будет долго молчать. Те же самые харьковчане уже открыто говорят, что пускай бы Россия напала, подвинула чуток границу и мы бы начали спокойно жить. То же самое настроение было у киевских блогеров, которые уже шутят, что пусть бы Россия напала, потому что мы устали ждать.

Но поскольку Россия не нападет (и в этом ее большая мудрость), Украине придется повзрослеть. Каждая нация должна сдать свои экзамены. Украина сейчас их сдает. Понятно, что это исторический процесс и любой экзамен сдавать тяжело. Во Франции и Германии тоже были свои войны. Каждая страна в муках рождала свою государственность, и Украина, как молодая страна, тоже проходит этап становления.

«Война с Россией, вероятно, будет очень доходной». Кто заработает на кризисе Украины © commons.wikimedia.org/пресс-служба президента Украины

Мне очень больно за Украину. Но это процесс неминуем. Им надо думать своей головой. Пусть малороссы (потому что это сердце русских земель) или украинцы сами определяют свое мышление, потому что это будет выношенное и четкое мышление. Посмотрите на Казахстан. Когда там началась эта нелепа, казахстанский народ справился. И никто не посмел сказать, что Россия и ОДКБ пришли незаконно.

Но никакие мозги русского брата тут не помогут, и я думаю, что украинский народ это хорошо понимает. Потому что даже в Раде говорят, что власти Украины обрекают своих детей на смерть и войну. Все это взращивает национальное самосознание. Мне кажется, именно этого сейчас Россия добивается от Украины. России нужно, чтобы Украина стала самостоятельной, и сама расправилась с теми, кто обрек ее на эти муки. Я не думаю, что украинцам с высшим образованием нравится мести улицы Парижа (выше их не пустят) и ждать, что лет через 60 их потомки сумеют сравняться с местными и изжить комплекс мигрантов-заробитчан. Это обязательно скажется.

- На это вам могут возразить, что если Русская весна провалилась, то и остальное восстание киевская власть передушит в зародыше.

— Это другое. Есть очень хорошая французская пословица, что мученики взламывают двери истории. То есть для того, чтобы люди поняли, что это не игрушки, нужна какая-то кровь. И агрессоры ее пустили. Напомню, что когда немцы не стали массово убивать местное население, очень многие, в том числе на Украине, не понимали, что они столкнулись с человеконенавистнической идеологией, которая не оставляет славянам место на земле. До этого хватало предателей, пораженцев и людей, которые надеялись отсидеться по хатам, потому что во время Первой мировой с немцами можно было договориться. Вот им и объяснили, как немцы «договариваются».

Эта пролитая кровь тоже стала барьером между киевской хунтой и украинским народом. Именно поэтому я не верю, что когда-нибудь ДНР/ЛНР будут в составе Украины. Но здесь важна не территориальная целостность Украины, а чтобы люди выжили. И именно из-за того, что на Донбассе пролилась кровь, люди поняли, что отступать некуда. И одесситы тоже поняли, что они не договорятся с теми, кто сжигает живьем людей. Поэтому придется действовать. Мы можем помочь им советом и чем-то еще, но действовать будут украинцы.

Мне очень не хочется, чтобы кому-то пришлось бить по украинскому народу. Мне не хочется, чтобы украинцы сражались друг с другом. Но как только украинцы ударят по натовским инструкторам в Яворове, Очакове и Николаеве, и когда в Западную Европу пойдут гробы, оккупанты оттуда уберутся. Я убежден, что Зеленский и вся клика сбежит в Польшу или США. Украинцы должны ударить по тем, кто учит их убивать друг друга.

И когда это случится, украинцы договорятся между собой, а место для предателей на фонаре всегда найдется.