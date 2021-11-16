Член Общественной палаты ДНР и директор Снежнянской швейной фабрики "Снежинка" Наталья Курянская рассказала интернет-изданию Украина.ру, чем важен указ президента России Владимира Путина по гуманизации Донбасса

В понедельник, 15 ноября, Владимир Путин подписал указ, признающий в России выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров и допускающий их наравне с российскими до госзакупок.

Согласно документу, отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР и ЛНР и обратно.

Отмечается, что указ будет действовать до политического урегулирования в Донбассе на основе Минских соглашений.

- Наталья Михайловна, как вы относитесь к указу президента России?



— Безусловно радостно и оптимистично, потому что это самым положительным образом скажется как на развитии экономики ДНР в целом, так и на загрузке промышленных предприятий, раскрывая их потенциал. Указ президента России для нас — донбасских промышленников и предпринимателей — долгожданная и приятная новость.

Мы действительно ждали этого шага и это логично, потому что, как ДНР, так и ЛНР давно уже провозгласили: Россия — наш дом, путь Донбасса — только в Россию. Поэтому экономика Донбасса должна интегрироваться с российской экономикой.

Указ Путина — это наглядный пример того, что русские своих не бросают.

- Не боитесь ли вы конкуренции со стороны российских предприятий, которые работают в сфере легкой промышленности, как и «Снежинка»? Ведь они, чего скрывать, могут заполонить донецкий рынок своей продукцией и убить ваше предприятие.

— Ни в коем случае. Процесс пойдет совершенно по-другому. Бояться нам нечего.

Чтобы вы поняли почему, кратко расскажу об истории нашей фабрики. Она была создана в 1964 году и имеет более чем полувековую историю. На предприятии работало в советское время полторы тысячи человек, работали в три смены, и производство было полностью плановым.

В 90-х, когда с распадом СССР распались и хозяйственные связи, фабрика практически на семь лет остановила свою работу. Тогда руководство города Снежное, предложило моему отцу — Михаилу Васильевичу Курянскому, у которого был большой управленческий опыт (достаточно сказать, что в 80-х он руководил в Якутии предприятиями по добыче газа, будучи заместителем генерального директора ПО «Якутгазпром», был хорошо знаком с Виктором Степановичем Черномырдиным, который, когда наша семья жила в Якутске, даже один раз ночевал у нас дома), принять фабрику, восстановить и наладить её работу, что он собственно в итоге и сделал.

Фабрика заработала. У нас трудилось 200-300 швей в две смены. Мы выполняли разные заказы, поступавшие к нам, как от украинских предприятий, так и из Франции. Мы сотрудничали и с одним из ведущих российских брэндов Gloria Jeans.

Для французов мы шили модную одежду по давальческой схеме. Получали заказы, сырье и лекала от французского заказчика и отшивали готовые изделия, которые отправлялись во Францию. Продукция, которую производила «Снежинка», была высокого качества, у нас не было ни одной рекламации за всё время нашего сотрудничества почти 16 лет. С одной стороны, у нас было качество, а с другой — относительно невысокая стоимость наших услуг по пошиву. Вот, чем мы, кстати, будем привлекательны для российского бизнеса, для российских инвестиций.

К сожалению, в 2014 году, когда Донбасс восстал против государственного переворота в Киеве, и мы в апреле 2014 года в Донецке провозгласили свою республику, ДНР сразу попала под экономические санкции Запада, и французский заказчик, увы, от нас вынужден был уйти.

Сами понимаете, всё это не самым лучшим образом сказалось на финансовом состоянии предприятия.

К тому же у нас с одной стороны украинская экономическая блокада, которая отрезала от нас украинского заказчика, а с другой — российская граница и таможня. Сертификаты наши до этого момента не признавались, были и другие ограничения, которые с выходом указа будут сняты. Естественно, с производителями Республики проблематично было заключать контракты.

Сейчас фабрика выполняет заказы для МЧС ДНР, шьет спецодежду, защитные средства для медиков, маски, заказы на которые начали поступать во время пандемии. Перечень того, что мы можем изготавливать, очень широк. Мы шьем соответственно пожеланиям заказчиков.

Каждый месяц мы ищем заказы для фабрики, так как, к большому сожалению, отсутствуют договорные отношения на постоянной основе, и это одна из основных проблем для производства.

К нам неоднократно приезжали представители российских фабрик, которые хотели бы с нами сотрудничать, размещая у нас свои заказы, но когда они узнавали о проблемах с сертификатами, таможнями и другими бюрократическими трудностями, то, к сожалению, отказывались от сотрудничества с нами.

Теперь все будет по-другому. Российские фирмы спокойно могут размещать у нас свои заказы, потому что, как я уже сказала, у нас высокое качество продукции, опытные кадры и дешевизна производства. Так что мы с российскими коллегами не конкуренты, у донбасского и российского бизнеса, не сомневаюсь, будет симбиоз и взаимодополнение.

- То есть жить вам станет лучше?

— Конечно. Мы тогда сможем повысить зарплаты. Если швея у нас будет получать хотя бы 25 тысяч рублей, мы сможем привлечь на предприятие молодежь, так как для нашего города это хорошее предложение. Мы сможем модернизировать и расширить производство.

- Не боитесь, что Донбасс начнут обвинять в иждивенчестве?

— Ну какие же мы иждивенцы. Вы что, забыли знаменитый плакат еще советских времен: "Донбасс — сердце России"? Мы сможем поставлять в Россию продукцию металлургии, химической, машиностроительной, лёгкой промышленности, сельского хозяйства и многое другое.

Снежное находится на границе с Россией (буквально в 23 км) и на границе с ЛНР. Это значит, что в нашем городе можно будет сделать перевалочные склады, на которых будет храниться продукция предприятий Донбасса перед ее отправкой в Российскую Федерацию и наоборот.

В Донбасс придут новые инвестиции, и не только в металлургию и угольную промышленность. У нас же можно вкладывать и в сельское хозяйство, и в ту же легкую промышленность, и в строительный бизнес. Да и вообще можно строить новые предприятия, так как здесь производство будет дешевле.

В общем, в Донбассе после указа Путина в экономическом плане жить будет лучше и стабильнее. Главное, чтобы побыстрее закончилась война.