Правительство Молдавии не желает договариваться с «Газпромом» о поставках газа, потому что выполняет приказ Запада о дестабилизации региона и хотят нажиться на многочисленных коррупционных схемах, считает депутат молдавского парламента от Блока Коммунистов и Социалистов Владимир Односталко

Приднестровский эксперт рассказал о хитрой и коварной игре, которую затеяла Молдавия © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк Украина.ру

Ранее Молдавия приобретала газ у «Газпрома» по договору 2008 года, 30 сентября его срок истек. Стороны не смогли договориться о новых условиях и продлили соглашение до конца октября. «Газпром» готов продолжать поставки газа в Молдавию только при условии погашения долга примерно в 700 миллионов долларов. В противном случае с 1 декабря поставки газа в республику могут быть остановлены.

- Владимир, откуда вообще взялся этот «исторический долг» и почему он стал такой неожиданностью для Кишинева?

— Этот «исторический долг» — не новость. Он был всегда. Каждый раз, когда наступал момент продления контракта или подписания нового, правительство Республики Молдова (вне зависимости от того, кто его возглавлял) договаривалось с представителями «Газпрома». Хочу подчеркнуть, что переговоры вело не предприятие «Молдовагаз», которое обслуживает экономических агентов и бытовых потребителей, а именно правительство. Сейчас этого нет, но об этом позже. Долг в 400 плюс 300 млн долларов — это та пеня и штрафы, которые образовались за все это время.

«Молдовагаз» — это предприятие, акционерами которого является сам «Газпром», молдавское правительство и компания «Тираспольгаз». Это она должна денег «Газпрому», а не молдавское государство. И «Газпром» поднял вопрос задолженности и попросил с этим разобраться. В прошлом не возникало больших трудностей с тем, чтобы договориться с «Газпромом» об этом «историческом долге». Все понимали, что эти деньги в любом случае будут выплачиваться, вопрос только во времени.

Этот долг тянется еще с 1990-х годов. У нас тогда тоже был «Молдовогаз», у него тоже был долг перед «Газпромом», но тогда мы его частично погасили. В конце 1990-х у власти был проевропейский премьер и для того чтобы погасить часть долга в собственность «Газпрому» были переданы сети, находящиеся на территории РМ. «Газпром» стал той экономической единицей, которая не просто продавала газ стране или экономическим агентам, а конкретному потребителю.

Большинство же долга в 400 млн долларов образовалось в 2011-2015 год, когда страну возглавляла активная проевропейская власть. Нас, Украину и Грузию тогда различные европейские чиновники называли «историей успеха». Тогда у нас был всем известный господин Филат, впоследствии посаженный за коррупцию. Так вот большая часть этого долга состоит из невыплаты «Газпрому» государственным предприятием «Термоэлектрика», которая поставляет тепло в муниципалитет Кишинев.

Она не смогла это выплатить из-за некомпетентного менеджмента на госпредприятиях и нескорректированного тарифа, потому что во многих странах мира правительство под час принимает решение не с точки зрения экономической целесообразности или выживания того или иного предприятия, а с точки зрения политической. Никто не хочет повышать цены перед выборами. Тарифы не были скорректированы, образовались долги, которые и вылились в то, что мы имеем.

- Вы понимаете, чего в этой ситуации от вас хочет российская сторона?

— Выплата этого долга «Газпромом» сегодня не предъявляется как исключительное условие подписания или неподписания дальнейших договоренностей. Кроме того, сегодня «Газпром» просит чтобы не государство Молдова, а предприятие «Молдовагаз» признало этот долг.

За границей много говорят, что якобы Россия заставляет РМ платить долги приднестровских территорий. Это не так. Там у нас долг в более 7 млрд долларов, но об этом речь сегодня не идет. Все понимают, что это вопрос другого уровня.

- Как вы объясняете позицию молдавского руководства, которое одновременно говорит, что мы должны слезть «с иглы российского газа» и одновременно обвиняет Россию в использовании газа как инструмента шантажа?

— Интересный вопрос. Что значит «газовая игла России»? У нас что, альтернативные источники? Что, Германия, куда 90% газа идет из России, тоже «на игле»? Если мы будем принимать за правду то, что вы озвучили, то получается, что вся Европа и часть Азии находятся на «игле» у РФ и РФ должна быть энергетическим монстром.

Молдавский эксперт рассказал, как газовый вопрос с Россией заставит Кишинёв вести себя адекватно © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк Зинаида Гречаный (даже наши оппоненты, в том числе международные, признают, что она была лучшим премьером в РМ) вместе с российскими и украинскими коллегами обсуждала, чтобы эта проблема меньше всего затронула нашу экономику и наших бытовых потребителей. Проблему решить можно.

К сожалению, сегодня абсолютно все эксперты (как от правых, так и от промолдавских сил) говорят о том, что наше правительство не хочет договариваться с «Газпромом». Оно специально затягивало начало переговоров и не желает вести переговоры на высшем уровне. Премьер-министр занимается чем угодно, только не газом, а президент заняла страусиную позицию в этом вопросе. Они послали на переговоры в РФ двух вице-премьеров. Причем, когда вице-премьер Спыну приходит к нам в парламент (хотя его никто не спрашивает), он заявляет якобы о шантаже России и через три дня летит в РФ на переговоры. Это очевидное нежелание договариваться.

К сожалению, сегодняшние власти проводят пролиберальную и проглобалистскую повестку дня, которая не является повесткой дня Молдовы. Они отрабатывают повестку дня своих западных хозяев.

- Приднестровская сторона высказывает опасения, что действия Кишинева — это не просто некомпетентность, а намеренная игра Запада с целью изменить энергетические потоки в регионе и оказать давление на Тирасполь. Как вы это прокомментируете?

— Я согласен с приднестровской стороной, что это некомпетентность. Это все говорят. Я бы не сказал, что они выполняют заказ Запада. Они выполняют прямое указание Запада по дестабилизации ситуации в регионе. И я не понимаю, в чем выгодна Молдовы от противостояния «Газпромом».

Как заходит «газпромоский» газ в Молдову? Он заходит с территории Украины на территорию Приднестровья и попадает на наш берег Днестра. Понятно, что Приднестровье — это элемент политических условий со стороны РМ на переговорах с «Газпромом». Их волнение понятно. Там живет чуть более 400 тысяч человек, там большое количество российских граждан. Молдова своими же территориями шантажирует Москву, но страдают от этого исполнения геополитического заказа абсолютно все граждане РМ. Мне жаль, что я об этом говорю, но это так.

Президента РМ не волнует, что происходит. Она летит в Австрию, с кем-то встречается и говорит, что Россия плохая. Но это не России нужен наш газ. Это нам нужен российский газ. Мы потребляем около 1,5 млрд кубометров в год. «Газпром» продает сотни миллиардов. Мы ему с точки зрения заработка не интересны. Это они идут нам навстречу.

До истечения контракта, несмотря на высокие цены на газ, Молдова покупала топливо по длинному контракту на выгодных условиях, который заключила еще госпожа Гречаный, и который продлил экс-президент Додон. Даже с приходом новых властей Россия не сказала, что будет брать с нас по 1,5 тысячи долларов по биржевой цене. Мы платим по 790 долларов. Да, это дорого, но это не 1200 долларов, которые мы платим Польше и голландской компании (они, как пишет пресса, оказывается, большие коррупционеры). А поставку нам вообще осуществляет американо-украинская компания. Вы понимаете, какой это клубок интересов, где нет интересов Молдовы?

К сожалению, повторяется позорная история РМ, когда мы на весь мир прогремели не хорошими традициями и вкусными продуктами, а кражей из госбюджета миллиарда долларов. Кстати, за вывод того миллиарда голосовали и нынешний президент, и нынешний председатель парламента. Теперь они немножко поумнели и выводят деньги через коррупционные поставки газа.

- Какие возможны последствия для РМ, для Приднестровья и для приграничных регионов, если стороны все же не договорятся?

— В РМ уже упало давление в трубах. Многие не смогут включить отопление из-за того, что котлы не будут работать. Это касается конкретных молдавских семей. Это уже бьет по экономике. У нас многие предприятия работают на газе. Правительство призывает их переходить на уголь и мазут, но они просто не подготовлены для перехода на альтернативные источники. На юге уже заводы останавливаются.

Я искренне надеюсь, что вице-премьер Спыну все же сумеет договориться. Тем более, что мы слышали откровенную позицию «Газпрома» и России в целом о предоставлении нам скидки. Но, как ни странно, наши власти не рассказывают, о чем была беседа с российской стороной: какая цена и какие условия были предложены. Ясно, что политических условий там не было. Это чисто экономическая история.

Игорь Тулянцев: Власть в Молдавии по-прежнему узурпирована «коллективным Плахотнюком» © Facebook, Игорь Тулянцев

Что касается Украины, то в Украине также есть определенная группа, которой выгодна плачевная ситуация в Молдове. Это геополитический интерес (она тоже исполняет чужие указания) и интерес американо-украинской компании, которая занимается поставками газа. Газ приходит из Польши (европейская повестка дня), идут заработки. Думаю, нашим ребятам через какие-то НКО тоже подбрасывают деньги.

У нас неделю назад ввели ЧС. Это было сделано для того, чтобы обойти парламент в принятии решения по выделении денег на закупку газа. Для того чтобы закупить газ из других источников, нам необходимо решение парламента о выделении суммы в миллиард-два миллиарда леев. Они ввели ЧС и теперь правительство на уровне специальной комиссии решает выделять туда столько денег, сюда столько денег, и никто не знает, по какой цене идет этот газ.

Сумма в 1200 долларов, о которой я говорил, — это то, о чем говорят в СМИ, что это минимально. Но все контракты с европейцами по закупке газа засекречены. Об этом правительство открыто говорит на телевидении. Поэтому я надеюсь, что мы придем к положительному решению, и что Россия и в этот раз будет исходить из интересов народа РМ, бытовых потребителей и экономических агентов и пойдет на определенные шаги навстречу. Глупость наших правителей останется глупостью, но платить за это будем мы, простой народ. У нас тариф может взлететь резко, в 5-6 раз, как на Украине. Мы же тогда просто остановимся.

- Может ли вообще Молдавия избавиться от олигархического наследства Плахотнюка и от прозападных сил?

— Что касается наследства, то мы сделали первый шаг в 2019 году, когда РФ вместе с партнерами поддержали наше стремление создать новое правительство. Кстати, мы тогда были в коалиции с партией PAS, но западные послы сделали все чтобы спровоцировать разрыв той коалиции. После этого мы видим, что с приходом партии PAS в правительство произошел практический захват прокураторы и его одиозные прокуроры, которые отжимали бизнес и сажали предпринимателей в тюрьму, возвращаются. Речь идет не просто о возвращении наследства Плахотнюка, а о возвращении его людей. С этим надо бороться.

Что касается западных структур, то западная каракатица через систему общественных организаций, благотворительных фондов и центров проникла почти во все сферы деятельности молдавского государства. Их люди есть в агентствах, в министерствах, на уровне местных властей, и все они спонсируются из европейских и американских денег.

Помимо газового кризиса, еще одним «достижением» стало голосование за Стамбульскую конвенцию (в Конвенции даётся определение пола как «социально сконструированные роли, модели поведения, действия и атрибуты, которые данное общество считает подходящими для женщин и мужчин» — ред.), что вымывает традиции Молдовы, чего никогда не сделает Россия, потому что она думает о своем народе, а не о том, чтобы реализовывать повестку партнеров из «радужной Европы».