Галичане, как наиболее сплоченная группа, смогли прийти к власти на Украине. Если они не хотят жить в России, то в таком случае будут буферной зоной между Россией и Западом как Польша, считает писатель-фантаст Сергей Волков

— Сергей, как ты считаешь, возможна ли война с Украиной, если возможна, какие факторы и события могут стать спусковым крючком военных действий? Как будут развиваться военные действия, какие тут могут быть варианты?

— Я думаю, что военные действия, даже широкомасштабные военные действия, вполне возможны, но только в одном случае: если Украина, подталкиваемая своими кураторами с Запада, предпримет широкомасштабное вторжение на территорию Луганской и Донецкой республик и начнется гуманитарная катастрофа, уничтожение мирных жителей, разрушение населенных пунктов, инфраструктуры и т. д. В этом случае, Россия, безусловно, вмешается.

Начнем с того, что там уже больше полумиллиона наших граждан, и тут в стороне никто не будет. На данный момент силы ВСУ, конечно, уже не те, что были в 2014 году — они поднакопили какой-то опыт, они что-то получили от Запада в плане вооружений.

Но с другой стороны, именно для маневренной современной войны у них нет средств. У них есть именно средства для полусредневековой войны, когда большие части пехоты, мотострелков, будут заходить в населенные пункты и устраивать там зачистки под прикрытием артиллерии, ствольного и залпового огня РСЗО.

Если их все-таки подтолкнут к этой войне, заставят в нее влезть и решать проблему Донецкой и Луганской республик вооруженным путем, они будут действовать именно так.

У них нет авиации, чтобы сильно, плотно бомбить, массированно. У них нет дальнобойных ракет современных оперативно-тактических, но зато у них в большом количестве есть стрелковка, пулеметы, всевозможные противотанковые средства и какое-то количество бронетехники, специализированных грузовиков, БМП, БТРов, на чем они, собственно, и пойдут.

Я думаю, что народная милиция и армейские корпуса, которые там есть, и бывшие ополченцы, которые стали уже регулярной армией Донецкой и Луганской республик, на большинстве участков смогут даже это вторжение отразить, но где-то, безусловно, ВСУ прорвутся, просто потому, что их банально больше, намного, в несколько раз больше. И вот в этом случае России, конечно, придется вмешаться в войну.

Россия изо всех сил этого не хочет. И это объяснимо, потому что любые полномасштабные боевые действия в такой плотной застройке, как в Донбассе, где один город перетекает в другой, потом в поселок, потом опять в город. Там только кажется, что это степь неоглядная, а там, на небольшой территории, плотность населения очень высокая.



И любые полномасштабные боевые действия приведут к массовой гибели гражданского населения. Россия в первую очередь не хочет вот этого, насколько я понимаю. И как бы события 2014-2015 годов показали, что любой бой в населенном пункте — это всегда гибнущий мирняк.

— Если Россия займет территорию Украины, то возможно ли разворачивание партизанской войны со стороны украинских националистов против российской армии? Если да, то какой она может быть? Кто победит? Не будет ли как с американцами в Афганистане? Стояли-стояли, а потом ушли. После ухода вышли из лесов потомки бандеровцев и все обратно захватили.



— Ответ на этот вопрос дает наша история, из нее мы видим, что Россия всегда была теллурократической империей, которая присоединяла другие земли фактически добровольно. То есть к России обращались с просьбой присоединить себя и тем самым защитить. Например, Грузию от Персии и т. д. Во всех случаях, когда это происходило, никакой партизанской войны практически не было.

А в случае, если часть территории захватывали, так, как это делали талассократические империи Запада, насильственным путем, как это было с Польшей, которая досталась России в результате военных действий, там раздел Польши, и поляки были очень этим недовольны, там постоянно поднимались восстания, там постоянно были какие-то вооруженные сопротивления. Партизанские, не партизанские, но какие-то подпольщики были. И все это всегда было очень неприятно для империи.

Поэтому я не думаю, что Россия будет вообще когда-то захватывать территорию Украины. Россия, в общем-то, ждет, когда плод созреет, — цинично немножко звучит, но это правда — когда плод созреет и упадет в давно протянутую руку. Тем более что Украина — это исконно российские земли, кроме Галичины. В XVII веке произошло воссоединение временно оккупированных поляками и литовцами русских земель с коренной Россией.

А так это как Урал, Приморье, точно так же, как Сибирь, это земли, которые принадлежат России уже много веков. И они просто вернутся на родину. Там с Новороссией немножко другая история, потому что это было вообще Дикое поле, там кроме кочевников никто не жил. Но это при Екатерине было присоединено, опять же, это был XVIII век, незнамо когда, очень давно. Поэтому захватывать эти земли никого смысла нет, они сами присоединятся.

Если мы пытаемся за Галичиной, за эти три или четыре области на западе Украины побороться с Западом… они, безусловно, должны отойти в Европу. Это опять же буферная территория, так же, как Польша в свое время, как Молдавия.

Они сумели на волне определенных обстоятельств прийти к власти, как наиболее сплоченное общей идеологией, родством, иногда просто физическим родством, группа довольно крупная по количеству. Вот они сейчас там правят бал, например, в области идеологии. Вспомнить хотя бы Фарион и т. д.

Вообще-то это не наши люди, скорее, они словаки или кто-то еще. Поэтому если мы опять захватим военным путем, оккупируем западные области Украины, Львовщину, Ивано-Франковщину и прочее — там, конечно, партизанские движения возможны, но опять до определенного момента.

Если экономика этих областей будет насыщена российскими деньгами и люди будут жить хорошо, они не будут оказывать поддержку партизанам, зачем им это нужно? И так же хорошо все. Где покормят — там и родина, это известный способ принуждения к миру.

Поэтому тут есть нюансы. Конечно, никакого оккупационного режима, как это было в двадцатом веке, когда захватывались огромные площади с городами и населением, не будет. Нет, Украина войдет в состав России, для меня это не вызывает никаких сомнений, просто должно пройти определенное время. Плод должен созреть.

— Какой будет позиция Белоруссии и Турции, сможет ли российская армия зайти на территорию Украины с территории Белоруссии?

— Я думаю, с территории Белоруссии однозначно может. Мало того, там размещены наши воинские части, и уже совсем недавно было объявлено, что там будут новые российские базы. У нас интеграция по военному делу очень высокая с Белоруссией. Там размещены стратегические компоненты нашей космической обороны, комплексы слежения, комплексы дальней связи и т. д.

Поэтому тут у меня даже вопросов нет. Мало того, я так понимаю, что мы довольно сильно поддержали Батьку и его окружение во время попытки, инспирированной Западом, сменить там власть, поэтому он нам немножечко должен, говоря обывательским языком. Поэтому если для чего-то нужно будет проводить войсковую операцию на территории Украины, конечно, территорию Белоруссии мы будем использовать. Там это выгодно, удобно и т. д.

А вот что касается Турции — чего бы ни говорили различные политологи, Турция глобальна, если просто смотреть по делам. Это не союзник никому, она союзник сама себе. Ей когда выгодно — они становятся такой незаменимой страной НАТО. Когда им выгодно, они поддерживают Азербайджан, когда им выгодно, они поддерживают Россию, и у нас с ними есть много каких-то совместных проектов. Но турок интересует в первую очередь Крым.

Поэтому они будут пытаться, как страна НАТО, использовать Украину в качестве некого рычага давления на нас. Вот они сейчас поставляют им эти свои беспилотники. Первый «Байрактар» пролетел над территорией ДНР или ЛНР.

Я думаю, надо учитывать опыт войны Азербайджана и Армении в Карабахе, где беспилотники впервые проявили себя как решающие военные силы — с помощью них было уничтожено огромное количество и бронетехники, и живой силы.

Конечно, театр военных действий сильно отличается. Беспилотник в горной местности использовать очень удобно: он вылетает из-за горы неожиданно, наносит удар и улетает. Когда перед тобой степи и равнины, его можно засечь издали. Есть нюансы.

Но, тем не менее, мне кажется, что Турция как раз будет использовать этот рычаг для давления на Россию. А Украина — она же не игрок во всей этой истории, и эта территория под внешним управлением, которая выполняет приказы своих кураторов, своих хозяев, находящихся где-то в других местах.

— Скажи, пожалуйста, возможно ли вмешательство Запада в военные действия, и если да, то каким оно может быть?

— Я думаю, что это вмешательство по большому счету уже идет — есть большое количество инструкторов, кураторов, которых мы наблюдаем через СМИ, они особо не прячутся даже. Причем мы не увидим фотографии, где какие-нибудь инструкторы из Таманской дивизии учат ополченцев ДНР-ЛНР пользоваться российской техникой.

А у них там прям позируют с бойцами ВСУ, которые с нашивками «Азова» и с совершенно людоедскими пачками. Они вместе смеются, рядом развеваются американские флаги. Плюс поставка оружия тихой сапой тоже давно идет. А не тихой сапой, нелетальное, поставляется официально. Сейчас должны опять шесть штук каких-то бронекорыт поставить.

То есть это вмешательство идет. В случае полномасштабных военных действий, если вдруг действительно часть российской армии столкнутся с ВСУ, я думаю, что будет примерно так же, как война во Вьетнаме была, когда мы поддерживали Вьетконг против регулярных сил Америки.

Американцы только здесь будут в роли Советского Союза, их инструктора будут наводить ракетные комплексы, их операторы будут управлять какими-то высокоточными средствами, которые они быстро начнут передавать Украине.

А поскольку там нет обученных специалистов для того, чтобы использовать современные вооружения — это будут непосредственно американские инструкторы, скорее всего, выступающие в роли каких-то ЧВК.

— И последний вопрос. Чем может закончиться такая война, и что будет после нее?

— Естественно, как россиянин, как человек Русского мира, я уверен, что закончится она тем, чем должна закончиться. Украина вернется на родину, в Россию, станет неотъемлемой частью России, на этот раз, я надеюсь, уже навсегда. Но скорее всего, это очень радужный план. Произойдет раздел Украины.

Он, собственно, в любом случае произойдет даже без войны. Украина распадется на несколько территорий. Там есть претенденты на юго-западные земли. Это Венгрия, это частично Румыния, Молдавия. Очень хочет Польша себе определенные земли вернуть.

А основная часть Украины с центром, с русским городом Киевом — она должна вернуться на родину. Но возможен вариант, я думаю, еще будет создано несколько квазигосударств, которые подержатся какое-то время, балансируя между Востоком и Западом. Там несколько сценариев есть.

Конечно, победоносная война, однозначно победоносная война с капитуляцией, она полностью все завоеванные земли отдаст победителю. Но я не думаю, что победителем в полномасштабных военных действиях между Россией и Украиной будет Украина, просто в силу того, что украинская армия отстала от российской армии на десятилетия. Ну и здесь уже в плане живой силы тоже перевес будет не в сторону ВСУ. Они герои против ДНР и ЛНР, а против России, там, конечно, труба пониже и дым пожиже.