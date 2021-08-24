«Крымская платформа» не несла никакой смысловой нагрузки, кроме очередного приступа антироссийского обострения. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Андрей Козенко

- Андрей, можно ли спустя 30 лет после обретения независимости говорить, что Украина состоялась как независимое государство?

— Единственное, от чего Украина независима, так это от здравого смысла. Во всем остальном она находится в полном подчинении от тех, кто выделяет ей деньги на антироссийскую пропаганду, убийство жителей Донбасса и преследование собственных граждан, в первую очередь русскоязычных, по политическим и иным надуманным мотивам.

Но мы продолжаем верить в то, что настанет тот день, когда к власти в Киеве придут более разумные руководители, которые наконец поймут, что только вместе с Россией Украину ждет успех и процветание, как это было на протяжении всей нашей общей многовековой истории.

- Зачем Киеву понадобилось 7 лет спустя после возвращения Крыма в родную гавань проводить «Крымскую платформу»? В чем смысл мероприятия?

— Пришедший к власти на Украине комик Зеленский привык устраивать шоу. Так называемая «Крымская платформа» является одним из них. Показательное отчетное мероприятие для западных спонсоров, которое не несет никакой смысловой нагрузки, кроме как очередного приступа антироссийского обострения.

Киеву выгодно время от времени напоминать, что он не отказывается от своей русофобской политики, претензий на российский Крым, поскольку именно под этим предлогом, а также на войну с Донбассом они выпрашивают и частенько получают у заморского дяди «зеленые» с щедрого барского плеча.

- Какие у вас впечатления от мероприятия и от принятых на нем документов?

— Сложно называть документами утвержденные на этом сборище неудачников бумаги. Документ — это серьезное решение, закрепленное письменно. А то, что вышло из-под пера участников этого флешмоба под названием «Крымская платформа», скорее похоже на бредни воспаленного ума. В них полностью отсутствует логика и объективное восприятие реальности.

Более того, авторы сами себе противоречат — с одной стороны, приглашают Россию принять участие в этом сомнительном мероприятии, а с другой — грозят ей санкциями и называют «агрессором».

Им бы как-то уже смириться с реальностью и по-взрослому разговаривать, как выстраивать межгосударственные взаимоотношения. Другой вопрос, что рассчитывать на конструктивный диалог с этими персонажами, которые сейчас называют себя властями Украины, едва ли получится.

- Свидетельствует ли отсутствие на этом мероприятии серьезных европейских лидеров, что в общем-то это мероприятие воспринимается в Европе как местечковое?

— Для Европы тема Крыма уже давно стала заезженной, ничего нового в Киеве по этому поводу не могут предложить, а старые фантазии свое отжили.

Кроме того, отказ европейских лидеров участвовать в этом балагане вселяет надежду на то, что европейские страны таким образом делают шаг навстречу принятию реальности и взаимовыгодному сотрудничеству с Россией, которое возможно исключительно на принципах уважения. В первую очередь к территориальным границам друг друга, а также к праву граждан на самоопределение, которым крымчане воспользовались семь лет назад, заявив о своем желании воссоединиться со своей великой Родиной.