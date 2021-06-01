Нынешний украинский президент Владимир Зеленский идет по проторенным коррупционным дорожкам своих предшественников, рассказал политический обозреватель Владимир Корнилов в интервью изданию Украина.ру

31 мая Зеленский объявил о создании президентского университета, который будет готовить специалистов будущего. Образование будет проходить по специальностям, которые, как пишется на сайте президента, составляют основу 6-го технологического уклада.

В программе — информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект, нанотехнологии, аэрокосмические, энергетические технологии, биотехнологии и науки о здоровье, глобализация и международные коммуникации.

- Как вы считаете, для чего Зеленский создает это учебное заведение? Неужели существующие украинские вузы неспособны обучить нужных стране специалистов?

— Многие уже и неспособны. Например, техническая база некогда очень известного и продвинутого Киевского политехнического института уже давно угроблена. Вместо того чтобы действительно развивать существующие украинские вузы, которые загибаются, Зеленский выдвинул новый фантасмагорический проект.

Для чего он это делает — понятно. Сейчас будут выделены под это деньги, их опять освоят, и в итоге никто не увидит ни вуза, ни денег.

- Почему вы так считаете?

Пчёлы, глэчики и гиднисть. Обманувшему всех Ющенко - 66 © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк Виктора Ющенко строила «больницу будущего». Собирали «всем миром», выкручивали всем предпринимателям руки, заставляли олигархов сбрасываться — но даже фундамента не вырыли этой больницы. Куда деньги, кстати, делись, никто даже не интересовался после ухода Ющенко из власти, хотя все прекрасно понимали, когда, зачем и на чьи нужды эти деньги пошли.

Вот, соответственно, мы видим очередной, новый подобный проект. Главное слово — «будущее». Добавляем его и идем выбивать деньги. Уверен, не будет ничего на самом деле реализовано из того, что объявляет Зеленский.

- Он постоянно говорит о «кадровом голоде», который испытывает с того момента, как пришел во власть. Если предположить, что этот «университет будущего» все же будет построен, а Зеленский изберется на второй срок, помогут ли утолить выпускники этого вуза «кадровый голод» украинского президента?

— Нет, не помогут. Но на данном этапе главный вопрос: а будет ли этот университет вообще когда-нибудь или нет? Я лично подозреваю, что будет как с «больницей будущего». Много пациентов этой больницы вы знаете?

Вот, соответственно, спустя какие-то годы президент Украины выдвинет идею создания космического корабля будущего, а мы все так же будем задаваться вопросом «а куда Зеленский или его жена дели деньги, выделенные на университет будущего?».

- В публикации на сайте президента Украины сказано, что в этот университет будут принимать лучших выпускников украинских школ, при этом не говорится о том, что образование будет бесплатным. Более того, указано, что будет предусмотрена возможность оплаты обучения работодателем. Можно ли говорить о некоем имущественном цензе для абитуриентов этого президентского вуза?

Госзаказ на рабов. Про украинское «образование» © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Делается это, чтобы действительно развивать на Украине технические специальности, ремесленные, на уровне того, что в Советском Союзе называлось ПТУ, и поставить барьер, в том числе имущественный, для людей, которые хотят получить высшее образование.

- Но для чего возводить такие барьеры?

— Просто не нужны нынешней Украине ученые и специалисты с высшим образованием, будущие профессора, академики, а нужны будущие работники для сбора клубники и обработки полей в латифундиях, которые Зеленский собирается создавать, продавая украинскую землю иностранцам.

- Если говорить о профессионально-техническом образовании на Украине, то стоит упомянуть недавнее выступление Зеленского на форуме «Украина.30», где тот заявил о возрождении ПТУ и постройке новых общежитий для учащихся. Как вы считаете, если все это будет сделано, где будут работать все эти выпускники? Будет ли на Украине достаточно рабочих мест для них?

— Работать они будут на клубнике в Польше — там очень требуются украинские рабочие руки. Поэтому всех туда будут отправлять.