31 мая Зеленский объявил о создании президентского университета, который будет готовить специалистов будущего. Образование будет проходить по специальностям, которые, как пишется на сайте президента, составляют основу 6-го технологического уклада.
В программе — информационные технологии, кибербезопасность и искусственный интеллект, нанотехнологии, аэрокосмические, энергетические технологии, биотехнологии и науки о здоровье, глобализация и международные коммуникации.
- Как вы считаете, для чего Зеленский создает это учебное заведение? Неужели существующие украинские вузы неспособны обучить нужных стране специалистов?
— Многие уже и неспособны. Например, техническая база некогда очень известного и продвинутого Киевского политехнического института уже давно угроблена. Вместо того чтобы действительно развивать существующие украинские вузы, которые загибаются, Зеленский выдвинул новый фантасмагорический проект.
Для чего он это делает — понятно. Сейчас будут выделены под это деньги, их опять освоят, и в итоге никто не увидит ни вуза, ни денег.
- Почему вы так считаете?
— Ну это же известная, проверенная схема. Вспомните, как жена третьего президента Украины Виктора Ющенко строила «больницу будущего». Собирали «всем миром», выкручивали всем предпринимателям руки, заставляли олигархов сбрасываться — но даже фундамента не вырыли этой больницы. Куда деньги, кстати, делись, никто даже не интересовался после ухода Ющенко из власти, хотя все прекрасно понимали, когда, зачем и на чьи нужды эти деньги пошли.
Вот, соответственно, мы видим очередной, новый подобный проект. Главное слово — «будущее». Добавляем его и идем выбивать деньги. Уверен, не будет ничего на самом деле реализовано из того, что объявляет Зеленский.
- Он постоянно говорит о «кадровом голоде», который испытывает с того момента, как пришел во власть. Если предположить, что этот «университет будущего» все же будет построен, а Зеленский изберется на второй срок, помогут ли утолить выпускники этого вуза «кадровый голод» украинского президента?
— Нет, не помогут. Но на данном этапе главный вопрос: а будет ли этот университет вообще когда-нибудь или нет? Я лично подозреваю, что будет как с «больницей будущего». Много пациентов этой больницы вы знаете?
Вот, соответственно, спустя какие-то годы президент Украины выдвинет идею создания космического корабля будущего, а мы все так же будем задаваться вопросом «а куда Зеленский или его жена дели деньги, выделенные на университет будущего?».
- В публикации на сайте президента Украины сказано, что в этот университет будут принимать лучших выпускников украинских школ, при этом не говорится о том, что образование будет бесплатным. Более того, указано, что будет предусмотрена возможность оплаты обучения работодателем. Можно ли говорить о некоем имущественном цензе для абитуриентов этого президентского вуза?
— Мы видим, что на практике сейчас на Украине происходит фактически сворачивание даже среднего образования, общеобразовательных школ. Возможности поступать в 10-11-е классы вообще лишаются жители обычных поселков, маленьких городков и так далее. Это делается отнюдь не для того чтобы отправлять детей, которые не окончили даже 10-й класс, в «университеты будущего».
Делается это, чтобы действительно развивать на Украине технические специальности, ремесленные, на уровне того, что в Советском Союзе называлось ПТУ, и поставить барьер, в том числе имущественный, для людей, которые хотят получить высшее образование.
- Но для чего возводить такие барьеры?
— Просто не нужны нынешней Украине ученые и специалисты с высшим образованием, будущие профессора, академики, а нужны будущие работники для сбора клубники и обработки полей в латифундиях, которые Зеленский собирается создавать, продавая украинскую землю иностранцам.
- Если говорить о профессионально-техническом образовании на Украине, то стоит упомянуть недавнее выступление Зеленского на форуме «Украина.30», где тот заявил о возрождении ПТУ и постройке новых общежитий для учащихся. Как вы считаете, если все это будет сделано, где будут работать все эти выпускники? Будет ли на Украине достаточно рабочих мест для них?
— Работать они будут на клубнике в Польше — там очень требуются украинские рабочие руки. Поэтому всех туда будут отправлять.