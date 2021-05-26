Когда Макрон говорит, что Европа невозможна без России, он полагает, что при этом Россия должна быть без Путина. Брюссель также хочет, чтобы в России поменялась государственная власть, отсюда и рекомендация в проекте резолюции ЕС о проведении реальной политики «смены режима» в России, говорит французский журналист Александр Латса

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.

Санкционная политика Европейского союза в отношении России уже неэффективна, в связи с чем ЕС нужно искать другие рычаги давления. Об этом 25 мая заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Политика наращивания санкций в отношении России по долгосрочным проблемам больше не является эффективной… Мы находимся в момент истины в отношениях с Россией, который подталкивает нас к глубокому пересмотру наших отношений. Для меня это всего лишь шаг», — сказал французский лидер.

Он поручил подготовить к июню доклад, который должен определить, какой должна быть стратегия в отношении РФ.

Ранее президент США Джо Байден признал, что санкции против проекта «Северный поток — 2» на данном этапе контрпродуктивны, поскольку строительство близко к завершению.

- Александр, с чем связаны заявления Макрона?

— Макрон, по-моему, еще в прошлом году сказал, что, может быть, надо пересматривать санкции и вести диалог с Россией. Но уже в этом году он выступил против строительства «Северного потока-2». А сейчас он уже сказал, что санкции работают не так, как надо, и, может быть, не будут работать вообще так, как они думали, те будут работать против России. Но при этом он сказал, что они показали определенную эффективность.

- А что по этому поводу говорят во французских СМИ? Нужно снимать санкции?

— Такой влиятельный человек, как Бернар-Анри Леви, на днях сказал, что люди, которые руководят Россией, являются врагами Франции и Европы.

Сегодня в «Твиттере» я написал, что европарламент принял рекомендацию, в которой говорится, что надо продолжить и ужесточить санкции против России и запустить новый европейский телеканал на русском языке. Это нужно, чтобы давить на Россию, чтобы она стала более демократической страной.

Так что я не уверен, что санкции будут снимать очень быстро. Я, к сожалению, боюсь, что именно Евросоюз будет продолжать давить на Россию.

- Но ведь никакой санкционной политики ЕС в отношении «Северного потока-2» мы не видим…

— Мы видели, что Байден недавно выступил и сказал, что санкции не очень продуктивны против «Северного потока-2», так как он почти достроен. Это заявление последовало потому, что Германия смогла надавить на США и довести до них то, что Германии нужен «Северный поток-2». Между Берлином и Москвой, как мы видим, есть диалог, но его не хватает между Парижем и Москвой.

- А знаменитая формула генерала де Голля «Европа от Лиссабона до Владивостока» сегодня популярна в среде французского политического класса? Макрон ведь тоже считает, что Европа невозможна без России.

— Она популярна среди некоторой части французских политиков. Когда Макрон говорит, что Европа невозможна без России, он полагает, что при этом Россия должна быть без Путина. Брюссель также хотел, чтобы в России поменялась государственная власть, отсюда и сегодняшняя рекомендация в проекте резолюции ЕС о проведении реальной политики «смены режима» в России.

Россия может присоединиться к Европе, считают политики в Брюсселе, но она должна быть слабой как государство.