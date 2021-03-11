Об этом гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин рассказал в интервью изданию Украина.ру
Украина в последнее время начала активно работать в Крыму и в Донбассе, где с помощью телеканала «Дом» проводит идеологическую пропаганду, навязывая телезрителям положительный образ современной Украины, развенчивая «российские пропагандистские мифы» о войне и притеснениях по политическим и языковым вопросам.
- Алексей, нужно ли России ответить на пропагандистские акции Украины своими средствами и инструментами?
— Мы разве не формируем информационное пространство в русскоязычном сегменте Украины? Судя по тому, как они пытаются ограничить русский язык, искоренить русские школы и так далее, мы действуем эффективно. Поэтому я не думаю, что мы должны на что-то отвечать. То, что вы описали, это попытка Украины исправить ситуацию, которая для них является катастрофической. Здесь важно не пережать, потому что пропаганда достаточно тонкий инструмент воздействия на аудиторию. Если им пользоваться грубо и неумело, то она обращается против вас самих.
Украинцы действуют грубо и неумело, предстоит еще юридически оценить действия Украины по разным запретам. Думаю, их западным партнерам не понравится результат юридической оценки действия их подопечных.
- В достаточной ли мере ведется информационное просвещение жителей Украины или России следует прилагать больше усилий?
— Конечно, на пропагандистские усилия украинской стороны необходимо отвечать симметрично, а иногда асимметрично, но, главное, адекватно. Работа должна вестись на профессиональном уровне. С той стороны Украина использует помощь наших западных партнеров, привлекая серьезные финансовые средства и профессионалов.
- А что должно быть основой для такой информационной борьбы?
— Правда. Потому что правду говорить не только легко и приятно, правда разоблачает любые попытки манипулировать ею и злоупотреблять. Ошибаться здесь нельзя. Отвечать ложью на ложь — работать во вред себе.
- Украинские пропагандисты активно используют проблемы с водой в Крыму…
— …которые сами же и создали. Вот это и есть правда, которая очень четко дает понять, кто именно является истинной причиной этих проблем. Безусловно, надо принуждать наших западных партнеров к тому, чтобы они реагировали на сей вопиющий признак нарушений прав человека, потому что в этом случае западные партнеры становятся соучастниками.
- И не особенно удачные действия крымских чиновников тоже предмет интереса украинских журналистов.
— На ключевые позиции следует ставить профессиональных чиновников, которые радеют за дело, а не за свой карман. С другой стороны, эти люди пришли разве с того света? Это люди, которые жили в Крыму под Украиной, воспитаны украинскими законами или их отсутствием, гражданским обществом Украины, которое допускало подобные вещи. Надо четко понимать, где корень зла.
- В СССР глушили «Голос Америки» до конца 80-х годов. Стоит ли такую методику взять на вооружение России?
- Можно использовать инструментарий оппонента, но лучше изобретать свой собственный. На попытки пропаганды необходимо давать такую контрпропаганду, чтобы она а) соответствовала действительности и б) разбивала в пух и прах попытки манипулировать фактами и искажать их.
Конечно, не надо бить себя кулаком в грудь, пытаясь покаяться, хотя иногда покаяние и оправдание — это способ добиться той правды, о которой я говорил.
- Какие еще формы, кроме массмедиа, могут быть задействованы в качестве элементов мягкой силы в отношении Украины?
— В качестве мягкой силы могли бы быть задействованы конкретные результаты и дела, которые Россия производит с помощью своих финансовых средств, технических и гуманитарных возможностей на территории того же Крыма и Донбасса. Лучше всего за тот или иной субъект экономики или политики говорят его дела. Результативность действий России и будет лучшей формой привлекательности.
- Мы говорили о Крыме, а что по поводу Донбасса?
— У нас здесь более гуманитарное направление, потому что Россия оказывает Донбассу помощь. Если Крым территория России, то на Донбассе инструментарий России ограничен. Он должен быть настолько гуманитарным, чтобы никто не подкопался.