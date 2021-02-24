В последние дни в прессе появилось много негативной информации о проекте газопровода «Северный поток – 2». Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в интервью изданию Украина.ру оценил, насколько серьезные проблемы возникают у трубопровода

- Константин, Wintershall Dea сообщила о завершении инвестиций в «Северный поток – 2», вложив 730 млн евро, дальнейшее финансирование проекта компанией не планируется. Что это означает?

— Wintershall Dea не заявила, что выходит из проекта. Компания сообщила, что внесла ту сумму, которая необходима для того, чтобы проект был построен.

Я напомню, что пять европейских компаний участвуют в проекте, они хотели быть акционерами, получив по 10 процентов. Но известный случай, что по иску антимонопольного ведомства Польши им этого сделать не разрешили.

«Северный поток – 2»: шторм притормозил укладку труб, а Spiegel предрекает подорожание газа в случае отказа от проекта © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Если предположить, что 730 млн евро, которые вложила компания Wintershall Dea, — это примерно та сумма, которую вложили и другие участники проекта, и умножить на два, так как на них приходилась половина, то получим, что суммарно инвестиции в проект уже составили 7 млрд 300 млн евро.

Если брать инвестиционную оценку стоимости проекта, который давался компании Nord Stream 2 AG, то она была несколько выше, на уровне 9 млрд.

Исходя из этой суммы можно предположить, что какую-то сумму компания Wintershall Dea недовнесла. По моим оценкам, финальный платеж около 150 млн евро они не успели внести.

Как, собственно, у них и написано в разъяснении, что компания опасается ужесточения санкций США. Мы понимаем, что после слияния с Dea у них есть определенные завязки и на финансовый сектор США, тут исключать этого нельзя.

- Как вы считаете, драматично ли это с точки зрения проекта?

— Я думаю, что «Газпром» постоянно проводит размещение еврооблигаций, у него проблем с доступом к кредитным ресурсам на сегодняшний день нет.

Можно подсчитать, что участники проекта порядка 750 млн евро недовнесут. Это финансирование ляжет на плечи компании Nord Stream 2 AG, и я думаю, что «Газпром» проведет выпуск еврооблигаций и легко эту проблему решит.

С учетом последних новостей заявление Wintershall Dea показывает, что нервозность вокруг проекта обостряется. С другой стороны, я пока не вижу никаких критических историй.

Да, выяснилось, допустим, что компания Wintershall Dea недовнесет 150 млн евро. Возможно, то же самое сделают еще четыре партнера. Но «Газпром» легко эту проблему закроет.

- На днях немецкая компания Munich Re Syndicate сообщила, что больше не страхует строительство газопровода «Северный поток – 2» из-за угрозы ввода санкций со стороны США. Ранее то же самое сделала швейцарская Zurich Insurance Group. Насколько это существенно для проекта?

— Да, вышел немецкий страховщик из проекта. Однако известно, что в январе был создан российский страховщик, компания «Константа», как раз с целью страхования данного проекта.

Политическое значение «Северного потока — 2»

А то, что градус нервозности повышается, говорит только о том, что США осознают, что проект действительно может быть достроен, и потому в ход идут последние аргументы, дергают за все возможные ниточки.

Мы находимся в финальной фазе войны вокруг этого проекта, но я не склонен драматизировать ситуацию. Все, что происходит, было предсказуемо и пока летальных проблем проекту не создает.

Но по мере приближения к концу градус истерики будет только расти.

- Газета Tagesspiegel 23 февраля со ссылкой на доклад Госдепа сообщила, что по меньшей мере 18 европейских компаний уже вышли из «Северного потока – 2» после угроз со стороны США. Среди фирм, отказавшихся участвовать в проекте, германский концерн Bilfinger, который, как сообщало «Польское радио», уже выполнил контрактные обязательства перед проектом. Может ли быть так же с остальными компаниями, оставившими проект?

— Понимаете, тут такая ситуация… Опубликована история, что уже вышло аж 18 компаний, но тем не менее баржа «Фортуна» достраивает проект, несмотря на, казалось бы, такие санкции.

К сожалению, в медийном поле такой проект воспринимается по синусоиде.

Когда Nord Stream 2 AG сообщил, что «Фортуна» приступила к достройке, наша пресса стала писать, что он обязательно будет достроен. Сейчас из проекта вышла немецкая страховая компания, все тут же пишут, что он не будет достроен.

В этом плане нас бросает то в жар, то в холод. Выход европейских компаний — это, к сожалению, реальность, которая ожидалась давно. С точки зрения страховых компаний было понятно еще полтора года назад, что это будет происходить.

Но, еще раз повторяю, мы читаем новости о том, что вышло аж 18 компаний, волосы от ужаса на голове шевелятся, тем не менее достройка данного проекта идет.

Я не готов говорить по всем 18 компаниям, в каком там статусе все это было, но то, что действительно там могут быть случаи, когда компании нанимались на определенные работы и покидали проект после того, как эти работы завершились, такое вполне может быть.

В остальном же главный риск был именно со стороны страховщиков и сертификационных компаний, и определенные решения этого вопроса уже есть.

В частности, страхованием могут заняться российские компании, и одна из них специально создавалась для того, чтобы попасть под санкции.

- Правильно ли я понимаю, что вопрос с сертификацией и страхованием газопровода «Северный поток – 2» уже решен и в этом плане волноваться не о чем?

— Да, именно так.

- Какие еще риски для проекта остаются? Что может сделать «Газпром» и его партнеры для того, чтобы защитить «Северный поток – 2»?

— На самом деле, главный риск был создан еще в конце 2019 года, и он остается. Это выход швейцарской компании Allseas из проекта.

Вот эта история ключевая, и вокруг нее вся интрига последних полтора года и развивается.

Главный риск в следующем: может ли «Газпром» в одиночку достроить эту трубу? В этом вопросе ничего не поменялось.

Поэтому то, что «Фортуна» приступила к работам, — это хорошая новость, которая означает, что «Газпром» способен своими силами реализовать этот проект.

«Северный поток – 2»: уложен первый километр труб на недостроенном участке, США хотят использовать Украину как «затычку» © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Но, по моим оценкам, времени на дооснащение судов оборудованием, доводку их до ума было достаточно, поэтому я надеюсь, что технически «Газпром» в одиночку достройку доведет до конца.

Дальше будет уже следующий этап, связанный с эксплуатацией трубы, и, конечно, там будут новые битвы и попытка оставить ее на 50% неиспользуемой и так далее.

Но сейчас главное — это физически достроить трубу. Потому что это вопрос национальной гордости и уважения. Мы не можем эту трубу взять и бросить в море.

А достройка зависит от того, сможет ли «Газпром» силами своих двух судов этот проект завершить. Ответ на эти вопросы мы узнаем до конца текущего года — ждать осталось недолго.