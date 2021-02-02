Вашингтон хочет стать участником «нормандского формата», чтобы иметь возможность обвинить Москву в невыполнении Минских соглашений и помешать установлению диалога России с Европой, считает российский журналист, политолог Петр Акопов

Петр Акопов: кто он © Facebook, Николай Лебедев Украина.ру.

На днях немецкое издание Der Spiegel сообщило, что президент США Джо Байден и госсекретарь Энтони Блинкен рассматривают возможность присоединения Штатов к «нормандскому формату», потому что недовольны отсутствием прогресса в урегулировании конфликта в Донбассе.

- Петр, желание расширить «нормандскую четверку» было еще у администрации Барака Обамы, но, как рассказывал в 2017 году замглавы МИД РФ Сергей Рябков, тогда против выступили европейцы. И сегодня, по данным Der Spiegel, власти Германии также скептически относятся к перспективе расширения «четверки» за счет США. Как вы думаете, почему?

— Потому что немцам не нужно, чтобы американцы занимались за них украинской проблемой. Вопрос Донбасса и Украины в целом — это проблема российско-европейских отношений. И то, как все после 2014 года развивалось, шло под давлением той части Европы, которая называется атлантической, которая ориентирована на англосаксов — на Великобританию с Америкой. И Германия оказалась ввязанной в эту игру и стала заложницей, и теперь для нее проблема, как постепенно минимизировать это влияние.

Ни США, ни ЕС, ни РФ понятия не имеют, что делать с Донбассом — Злобин © РИА Новости, Нина Зотина - Почему в таком случае вообще в «нормандский формат» вошли, помимо России и Украины, Германия и Франция, а не США и Великобритания как подписанты Будапештского меморандума?

— Четверка по Будапештскому меморандуму уже ушла в прошлое. Он касался только ядерного оружия, а ситуация 2014 года была новой, другой, и говорить о том, что там могли участвовать американцы просто потому, что они подписывали Будапештский меморандум, говорить, конечно, можно, но добиться этим ничего нельзя, потому что и Россия, и Европа против этого.

- Но Украина поддерживает включение США в «нормандский формат». Ее мнение не учитывается?

— Вашингтон не может присоединиться к формату из одного желания Украины. Для этого необходимо согласие и Европы, и России. Естественно, Украина хотела, чтобы американцы изначально присутствовали, но вариантов того, что европейцы дадут согласие на американское присоединение, нет. Но даже если бы это произошло, Россия тоже была бы против.

- А почему Украина вообще этого хочет? Нет у Киева опасения, что при Байдене, который, по сути, был одним из катализаторов событий 2014 года, ситуация в Донбассе вновь обострится?

— Украина не субъектна в этом смысле. Киевские власти не являются авторами каких-то решений — они могут только принимать или сопротивляться стратегии, которую американцы выберут по отношению к Украине.

Я думаю, что Байден, конечно, будет пытаться давить на Россию через украинскую тему, но это давление будет политическим, то есть говорить, что Вашингтон будет подталкивать Киев к обострению на Донбассе, я не могу, потому что это самоубийственно для самой Украины.

Погребинский рассказал, что будет с Донбассом, если к власти в США придет Байден © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк - То есть в целом цель этого заявления о том, что США недовольны отсутствием прогресса в Донбассе и потому готовы подключиться к «нормандскому формату», — это надавить на Россию?

— Конечно, если американцы подключатся к «нормандскому формату», они будут делать все, чтобы вся вина за невыполнение Минских соглашений была на России, и будут препятствовать постепенной нормализации отношений России и Европы.

Если США станут участниками «нормандского формата», понятно, что никакая попытка Европы смягчить конфронтацию с Россией, например заявив, что на Донбассе есть какой-то прогресс, урегулирование, не пройдет, потому что американцы будут все это дело торпедировать и, наоборот, указывать на то, что Россия ничто не выполняет, что Россия виновата.