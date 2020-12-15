Украинским руководством гордиться нельзя, поскольку, опираясь на олигархов, все они разрушали и разрушают Украину, считает украинский политик Олег Царев

- Олег Анатольевич, если бы вас попросили составить свой список самых великих украинцев за всю историю существования Украины, то кто бы в него вошел и почему?

— В 2008 году по результатам зрительского голосования вторым в списке великих украинцев после Ярослава Мудрого был назван Николай Амосов. А учитывая, что при Ярославе Мудром самого понятия Украины еще не существовало, — первым. В то время жители Украины смогли воздать должное уроженцу Новгородской области, с 1952 года проживавшему в Киеве, создавшему Институт сосудистой и сердечной хирургии, для очень многих бывший местом последней надежды и спасения. Для меня он так и остался великим украинцем.

Великим украинцем я обязательно назвал бы и гетмана Войска Запорожского Богдана Хмельницкого, предводителя национально-освободительного движения по освобождению Украины от польско-литовской власти. Благодаря ему страна и сохранилась.

Великим украинцем был и Николай Гоголь. Нет ни одного писателя, который прославил бы Украину так, как Гоголь.

И, конечно, к великим украинцам, а скорее к великим малороссам, как бы он сам назвал, если бы мог, я причислил бы Олеся Бузину.

Для меня он символ подлинной Украины — страны двуязычной, интернациональной, «милой» и, несмотря ни на что, братской. Той Украины, только за мечту о которой он и был подло убит.

- Странно, но в вашем хит-параде я не обнаружил ни одного современного политика, ни одного украинского президента. С чем это связано? Они недостойны быть выдающимися украинцами?



— Потому что нечем гордиться. Кучма сформировал олигархов. Все остальные президенты после него работали с олигархами. Янукович допустил развал страны. При Ющенко было внешнее управление. Порошенко и Зеленский фактически продолжили демонтаж Украины. Больших побед нет. Радоваться и гордиться кем-то из действующих президентов точно не стоит.

Он хорошо зарабатывает. Царев рассказал, чем закончится президентство Владимира Зеленского © пресс-служба президента Украины

- А Кравчук?



— А Кравчук развалил СССР. Ну как этого человека, который был одним из подписантов Беловежских соглашений, ставить в пример? Это же принесло столько горя, столько страданий.



- Вы пришли в политику из бизнеса. Почему в таком случае в вашем списке нет ни одного украинского предпринимателя? Вы считаете, что, например, олигархов Коломойского, Пинчука и Ахметова нельзя назвать выдающимися украинцами?



— Из тех предпринимателей, кого я знаю лично, кто сохранил производство, а потом его еще и развил, это собственник Новокраматорского машиностроительного завода Георгий Маркович Скударь. Владелец «Норда» Валентин Ландик. Вот их стоит вписать.



- Почему в вашем списке нет артистов, спортсменов, певцов?



— Я думал, чтобы поставить в этот список боксера Александра Усика. Думаю, это была бы хорошая идея.



- Почему Усик?



— Потому что он гордость Украины.



- Хорошо, а боксер Кличко?



— Можно было бы вставить туда и Кличко, но своей политической деятельностью он перечеркнул свои спортивные заслуги перед Украиной.