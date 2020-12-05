«Газпром» в вопросе достройки «Северного потока-2» вопринимает американские санкции как необходимые жертвы, возобновление работ начнется в ближайшие дни, считает эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков

Кто спасёт «Северный поток-2»: Трамп или хитрые немецкие политики © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

5 декабря после годового простоя в исключительной экономической зоне Германии возобновляется строительство газопровода «Северный поток-2». На проведение работ на участке к югу от Адлергрунд — последней точки газопровода с немецкой стороны до датской экономической зоны — отводится срок до 31 декабря.

- Игорь, действительно ли можно говорить о том, что процесс сдвинулся с мертвой точки, и успеют ли завершить работы на этом участке в срок?

— Сами работы еще не начались. Речь идёт о выданном разрешении о том, что 5 декабря можно возобновить работу. То есть немецкие регуляторы оповестили суда, что там будут проводиться работы, и чтобы все были осторожны. Но сегодня они пока еще не начали саму трубоукладку. Сейчас там явно идет подготовительная деятельность. В любом случае процесс сдвинулся с мёртвой точки.

Еще сегодня стало известно, что именно трубоукладочная баржа «Фортуна» будет достраивать этот немецкий участок. Потому что до этого немцы выдавали это самое разрешение исключительно для своей зоны, но основной недостроенный участок «Северного потока-2» находится в датской акватории. Там на стыке датской и немецкой акватории нужно проложить буквально пару километров по обоим участкам.

Сейчас «Фортуна» выдвинулась из порта. Мы пока не знаем, куда она идёт, но она явно начала движение со скоростью 2,2 км/ч. До этого судно строило российский участок, после этого пришла в порт Мукран, который является портом снабжения «Северного потока-2» (там все трубы лежат), стояла там около 4 месяцев, перешла в Росток, потом в Висмар, и вот сегодня она вышла из Висмара.

Эксперт раскрыл, сколько газа оставит «Газпром» в украинской трубе © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Академик Черский» пошел на Запад. Изначально было обозначено, что он идёт якобы в Калининград, но Калининград он успешно прошёл, и сейчас он находится недалеко от Польши. Пока трудно сказать, пойдет ли он достраивать, но туда он может дойти буквально часов за 5. Может быть, он еще зайдет за трубами в порт Мукран, может быть, эти трубы на него уже загрузили эти суда снабжения.

В любом случае с большой долей уверенности мы можем говорить, что сейчас начинается достройка «Северного потока-2». Не факт, что это будет сегодня или завтра. Возможно, они немного подождут хорошей погоды, но они станут на точку и будут достраивать. И версию о том, что это якобы всё профанация, и что Россия не собирается достраивать, и что «Газпром» морочит голову российскому руководству, можно отбросить. Мы видим активную подготовку к строительству.

- Какими способами противники проекта могут осложнить ему жизнь?

— Теперь мы будем ждать, как быстро на возобновление работ отреагируют американские службы контроля санкционного режима. Они будут вводить санкции против этих судов, но вся интрига состоит в том, что конкретно написано в контрактах страхования у этих судов: будет ли отзываться страховка, или проблемы возникнут с поиском следующей страховки.

Американцы сейчас будут пытаться ввести такие санкции, чтобы, например, затруднить повторный заход судов снабжения, которые должны подвозить трубы для «Черского». Посмотрим, как это быстро будет происходить.

Скорее всего, «Фортуна» и «Академик Черский» будут укладывать в лучшем случае по километру в сутки. Суммарно две недостроенные нитки составляют примерно 120-130 км. Плюс, погода не очень хорошая, идти они будут довольно медленно, поэтому месяца 2-3, думаю, им понадобится. Но они готовы к тому, что их подведут под санкции. Технически они тоже готовы.

Сейчас «Газпрому» пора задумываться над тем, как ввести газопровод в эксплуатацию. Потому что новые американские санкции направлены не только на запрет на строительство, его уже и так нарушили. И здесь нужно обсуждать с немцами, как ее решать. Потому что есть риск, что Германия как государство попадет под санкции. Так что немцы сейчас лоббируют исключение этих пунктов из новых законопроектов.

Более отдаленный вопрос заключается в том, как загрузить «Северный поток-2» на полную мощность. Потому что сейчас против него действует так называемая газовая директива или «третий энергопакет», который запрещает одному поставщику загружать более 50% мощностей, и «Газпром» начинает переходить уже к решению этой проблемы.

Сейчас они с немцами создают некий климатический и экологический фонд, который будет выдавать некие статусы экологически значимых проектов, и под аргументом того, что «Северный поток-2» — это климатически значимый для Германии и для Европы проект, ему могут выдать разрешение из «третьего энергопакета», и «Газпром» сможет загрузить его на полную мощь.

- То есть «Газпром» уже ведет подготовку к последующим попыткам затруднить жизнь проекту?

— Да. «Газпром» пытается подготовиться. Но он и к строительству подготовился. Все суда, которые будут задействованы в работах, уже сменили собственника. «Газпром» пытается уберечь от санкций свои структуры, но не факт, что ему это удастся. Потому что в санкциях 2019 года было написано, что если вы сдаете судно в аренду, лизинг либо продаёте, то предыдущий собственник тоже попадет под санкции, так как США будет воспринимать это как попытку ухода от санкций.

Видимо, «Газпром» пытается оформить другую форму передачи собственности, считая, что таким образом он избежит ограничений. Если говорить об «Академике Черском» и «Самарском фонде», то это может быть в качестве подарка, формы, которая не прописана в санкциях. Не факт, что американцы на это не обратят внимание, но попытка попробовать этот вариант будет.

В любом случае санкции воспринимаются как необходимая жертва. Потому что основная цель — достроить «Северный поток-2».

- Сохраняется ли сейчас в силе прогноз о том, что проект достроят не позднее первого квартала 2021 года?

— Если действительно строительство начнется сейчас, то можно успеть. Другое дело, что еще месяца два-три займут пуско-наладочные работы. Поэтому если все будет хорошо, полного запуска стоит ожидать где-то ближе ко второму полугодию 2021 года.

Михеев сказал, с чем столкнется Россия, если строительство «Северного потока-2» все же сорвется © РИА Новости, Михаил Голенков | Перейти в фотобанк

Этот вопрос был актуален до 31 декабря 2019 года, но теперь даже есть излишние мощности прокачки, учитывая, что европейцы сократили потребление газа из-за пандемии. Только ради этого торопиться не стоит.

Но стоит торопиться ради того, что американцы сейчас начнут все новые и новые санкции вводить, этот бюрократический механизм запущен, около трех-четырех законопроектов уже есть. Ждать тут нечего, надо, конечно, быстрее строить.

- Касательно Украины. Местные эксперты посчитали, что потеряют несколько миллиардов долларов в год из-за сокращения транзита газа через свою территорию, и что часть затрат на содержание «трубы» переложат на потребителей. Действительно ли можно строить такие мрачные прогнозы?

— То, что они перекладывают содержание «трубы» на потребителей — это уже проблемы Украины. Они могут этого не делать, нужно просто сократить «трубу», убрав излишние мощности. Потому что они явно не будут использованы на те объемы, на которые они были рассчитаны. Надо просто разбирать трубу и не тратить деньги на её поддержание в эксплуатационном состоянии всей ГТС. Надо договорится, куда ты сможешь качать, а куда нет. И куда не сможешь, нужно разбирать.

Что касается финансовых потерь, то это перспектива четырех лет. В 2021, 2022, 2023 и 2024 еще будет прокачка в районе 40 млрд кубов, и даже если физически не прокачают, то «Газпром» обязан будет оплатить эти объемы прокачки.

Ближайшие четыре года «Газпром» еще будет пользоваться украинской ГТС, а потом нет. Может быть, в Молдавию или Румынию еще качать будет. Но постоянно ее не будут эксплуатировать, потому что она жутко затратная. Это самый дорогой вариант доставки газа в Европу.

Во-первых, он более протяженный по сравнению с «потоками» и «Ямал-Европа». А во-вторых, «Газпром» не владел в ГТС никакой долей, а в первом «потоке» он владеет контрольным пакетом, во втором у него 100%, «Ямал-Европа» он тоже в целом контролирует. То есть он платит своим дочерним структурам, а Украина платит исключено «Оператору ГТС».

«Газпром» неоднократно призывал Украину создавать инвестиционно-привлекательные условия, чтобы маршрут был конкурентоспособен по сравнению с другими. Когда нужно было сделать низкие тарифы, Украина делала самый высокий тариф Европе на прокачку газа. Поэтому шансов сохранить транзит с таким подходом у нее нет.