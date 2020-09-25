В интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий рассказал, как Демократическая партия США применяет технологии «цветных революций» в Соединённых Штатах и как будет развиваться ситуация после президентских выборов

23 сентября два комитета Сената по итогам расследования деятельности предыдущей администрации Белого дома представили отчёт, в котором пришли к выводу, что работа сына нынешнего кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена, а на тот момент вице-президента страны, в энергетической компании Burisma создала конфликт интересов для реализации политического курса Вашингтона на украинском направлении. Причём об этом знал и Барак Обама, и другие сотрудники администрации, но предпочитали закрывать глаза. Миллионы долларов Байдену от «сомнительных граждан». В президентских выборах в США появилась «украинская карта» © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Предвыборный штаб демократов заявил, что республиканцы специально обнародовали эту информацию за 6 недель до президентских выборов, чтобы дискредитировать Байдена.

Окажет ли содержание отчёта влияние на ход избирательной кампании, которая входит в активную фазу, в интервью изданию Украина.ру рассказал американист Дмитрий Дробницкий.

- Будет ли информация, содержащаяся в отчёте, иметь какие-то юридические последствия?

— Юридические последствия будут в том случае, если Сенат вслед за публикацией этого отчёта подаст ходатайство в Минюст, а Минюст начнёт соответствующее расследование. Пока в самом отчёте этого не содержится. Так что на данный момент никакого юридического последствия это не имеет, просто по процедуре, но сам отчёт крайне интересен, тут сказать, конечно, нечего.

- Тот факт, что отчёт опубликован за 6 недель до выборов, повлияет ли как-то на мнение избирателей?

— Конечно, это подгадывали под выборы. Всё, что происходит в выборный год, оно о выборах. Ясно, что республиканцы очень тщательно провели расследование, может, где-то тянули, где-то спешили, но, конечно, не случайно они выбрали дату почти за неделю до дебатов. Причём так быстро — от публикации summary (краткое изложение текста — ред.) до публикации самого 87-страничного доклада прошло всего 2 дня, даже меньше — 1,5 суток.

Проблема 2016 и 2020 годов состоит в том, что избиратели вообще на различного рода вбросы реагируют слабо. Есть электорат, который вообще демократов не хочет, а хочет Трампа, и есть электорат, который не хочет Байдена, но Трампа не хочет тем более. Они уже определились. Беда с неопределившимися избирателями, таких в Соединённых Штатах насчитывается в разные избирательные циклы от 20% аж до 40% — они принимают решение в последнюю неделю, а некоторые прямо в день голосования. Что на их повлияет, сказать очень сложно, они все очень разные. Но я могу сказать, что самые страшные разоблачения в общем не сильно влияли на избирательную гонку 2016 года, там тоже было что рассказать и про Хиллари Клинтон, и про Трампа, там компромата слили будь здоров, были основания поколебаться, тем не менее, ситуация оставалась в течение, по крайней мере, 5 месяцев до выборов ровной. Социологи рисовали разные рейтинги, а так, судя по исследованиям, которые производились независимо, было ясно, что ситуация примерно там же.

Больше повлияли бы очень серьёзные нынешние именно действия, а не компромат из прошлого. Тут такого рода «октябрьские сюрпризы», как называют сюрпризы за месяц до выборов, вот они могут повлиять. Например, то, что предъявлено обвинение одному из идеологов трампизма и бывшему стратегу Белого дома Стивену Бэнону, либо по делу Burisma, либо по делу о заговоре против Трампа, кто-то из высокопоставленных сотрудников спецслужб будет арестован, это тоже будет проявлением силы, интересный дальнейший ход. Что-то такое действенное, потому что компроматы из прошлого, как показывает практика, не очень идут. Надо понимать, что в выборах участвуют не кандидаты, а два видения Америки, и как конкретный кандидат накосячил в прошлом, не особо избирателям интересно. Им интересно, чтобы их видение Америки имело представительство в Белом доме и в Конгрессе. А то, что кто-то из кандидатов украл $1 млн или плохо относился к женщинам, да плевать — слишком высоки ставки. Компроматы, конечно, будут ещё появляться, ведь старый добрый компромат никто не отменял, но его влияние, не думаю, что будет серьёзным.

- До выборов осталось 1,5 месяца, как Вы считаете, будут ли предприняты какие-то действия по делу Burisma или предпочтут дождаться результатов голосования? Развитие скандала вокруг Burisma: члены Демпартии США и их люди грабили Украину и уничтожали её суверенитет © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

— Есть правила самого Минюста, что за 2 месяца до выборов никаких телодвижений, которые способны повлиять на предвыборный расклад, не осуществляются. Но в общем-то это правило несколько раз уже нарушалось. Давным-давно ведётся расследование группой прокуроров, есть такой прокурор Джон Дурам, которого назначил генпрокурор США Уильям Барр для расследования деятельности спецслужб в 2016-2018 годах, заговора против Трампа, фабрикации «русского дела» и всего прочего. Предъявлены обвинения двум не самым высокопоставленным людям, и тишина. Логика диктует, что здесь нужно было действовать. Там материала навалом, материала, который можно было бы представить во всеуслышание при помощи консервативных СМИ и выплеснуть наружу, это было бы серьёзно — группа товарищей собиралась свергнуть законно избранного президента США по ложным обвинениям. Вот это было бы сильно, а тут то, что какой-то представитель либеральной общественности Соединённых Штатов, вошедший на властный олимп, или его сын прикарманили несколько миллионов на Украине или в Китае… Думаете, избиратели не знают, что это случается каждый день? Очередной представитель политического истеблишмента украл очередной миллион. Если это никак не связано напрямую с Америкой, с жизнью американцев, то это так себе обвинение.

У меня большое удивление вызывает, что до сих пор никаких громких разоблачений не сделано этой группой прокуроров. Может быть, Трамп и генпрокурор Барр настолько уверены в победе и собираются уже после переизбрания, когда руки совсем развязаны, начать эту борьбу, может быть, там не всё так просто, потому что, как я подозреваю, предъявление обвинений Стивену Бэннону было, скорее всего, ответом на предъявление обвинений бывшему помощнику главного юрисконсульта ФБР, это произошло с разницей в 3-4 дня. Вы наших сажаете, а мы ваших будем сажать. Кроме всего прочему, идёт большое разбирательство в Нью-Йорке так называемой Манхэттенской прокуратурой в отношении компаний Трампа, которая собирается допросить сына президента Эрика Трампа. Суд сказал: предвыборный график нас не интересует, пожалуйте на допрос. Явно ведётся какая-то игра, возможно, разборки оставили на период после выборов, но пока никакой активности нет, поэтому нет у меня ощущения, что сейчас быстро что-то произойдёт по делу Burisma. Конечно, сенаторы могут быстро написать обращение в Минюст, на всё про всё несколько часов с передачей из рук в руки в Генпрокуратуру, а вот будет ли действовать Минюст, не знаю, сложно сказать, потому что есть уже готовое дело — бери и сажай людей, но они не торопятся.

- На теледебатах Трамп и Байден будут вспоминать Россию и Украину или сосредоточатся на внутриполитических вопросах?

— Темы на первые теледебаты уже определены, но поскольку среди них есть послужной список каждого, то почти наверняка к нему обратятся. Я думаю, что за словом в карман точно не полезут в этом случае: опять будет попытка спрыгнуть на то, что Трампу помогает Россия, что у него друг Владимир Путин, а в ответ будет что-то насчёт воровства. Там же не просто воровство, а коррупция на Украине плюс коррупция с китайскими компания плюс секс-трафик и проституция — дело похуже денег даже обстоит. Так что, может быть, это дело упомянут ещё, да.

Кстати говоря, у меня до сих пор нет уверенности, что дебаты вообще состоятся, потому что состояние Джо Байдена должно беспокоить штаб Демократической партии, поэтому, может быть, под каким-либо предлогом возьмут и свернут.

- Как Америка будет выстраивать свою политику в отношении Украины, если придёт к власти Байден и если останется Трамп?

— Если победит Трамп, то всё останется так же, как в последние 4 года, то есть ни шатко ни валко, дело далёкое, никому не нужное. Умирать за Украину или очень сильно платить за неё не будет никто.

Для Байдена, понятно, это часть его проекта, с которого его сняли, когда выборы состоялись, и в этом плане вполне возможна какая-то интенсификация. Другое дело, что вообще в принципе демократическая администрация, скорее, не про жёсткое давление, военное или какое-то ещё в этом роде, а про права человека, соблюдение того-сего, так что, вполне возможно, американское присутствие на Украине возобновится, может быть, в каком-то виде возобновится внешнее управление на Украине на прежнем уровне, вернут на работу специалистов по Восточной Европе, пачками уволенных при Трампе, и они снова будут рулить процессом. Но украинским гражданам от этого лучше точно не станет.

В отношении России и так всё понятно — большой дружбы ожидать не следовало ни при одном, ни при другом, просто более прагматичный подход Трампа, иной раз связанный с очень жёстким давлением — кто сказал, что прагматизм должен быть мягким? Администрация Байдена, выигрыш Демократической партии означает, что будет попытка глобалистского реванша, причём очень жёстко. Слово «суверенитет» будет предъявлено как преступное, попытка сохранения государственного суверенитета будет считаться преступлением против человечности. Это совершенно точно. Все технологии Black lives matter, опробованные в Соединённых Штатах и во многих других местах, где проводились «цветные революции», с новой силой бросят во все интересующие уголки мира, где ещё не наведена полная "демократия".

- Многие говорят, что в штабе демократов есть люди, которые занимались технологиями «цветных революций», и применить их собираются против Трампа. Насколько вероятно повторение украинского сценария в Соединённых Штатах?

— Конечно, такие люди есть. Далеко за примерами ходить не надо — вся юридическая команда, которая сейчас работает на штаб Байдена, так или иначе участвовала в «цветных революциях» на Ближнем Востоке и Украине. Сам Джо Байден поучаствовал в формировании правительства после госпереворота. Это специалисты, которые всем этим занимаются предметно, в том числе разрабатывали методички — в прямом смысле этого слова — как действовать, как организовывать людей. В штабе Байдена есть такой человек Норм Айзен, автор той самой методички по «цветным революциям». Как бывает, коллектив авторов под руководством — вот это он. Известнейший человек, который всем этим занимался, работающий в штабе Байдена, одновременно консультирующий молодых конгрессвумен, которые представляют идеологию бунтов и поджогов. Майдан в Вашингтоне? В США может быть разыгран украинский сценарий © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Когда все эти «цветные революции» шли, у нас голопом по Европам всех обвиняли: то (возглавлявший посольство США в РФ в 2012-2014 годах — ред.) Майкл Макфол — специалист по «цветным революциям», то ещё кто-то, — а реальных специалистов по «цветным революциям» никто не выискивал. На Демократическую партию работает Brookings Institution, а это классическое место, которое разрабатывало идеологию непослушания и непризнания выборов, так называемой прямой демократии, то есть демократии через улицу. Есть целые институты, которые этим занимаются, специалисты оттуда призываются во властные структуры и продвигают соответствующие программы, когда это кому-то надо. Это действительно очень хорошо разработанные технологии, хорошо отработанные, и теперь эти специалисты, естественно, трудятся на благо администрации Камалы Харрис, как она сама сказала, с Байденом в качестве президента, чтобы не дать переизбраться Трампу, а затем действовать по всему миру. Времени у них остаётся не много, они считают, что могут вернуть обамовский миропорядок, не дать укрепиться национальным государствам нигде, поэтому, конечно, как государстворазрушительные технологии все эти специалисты сейчас востребованы.

Украинский сценарий в США уже повторяется. Другое дело, смогут ли свалить Трампа. У меня такое ощущение по тем данным, которые поступают, что Трамп без проблем выигрывает голосование, но выиграет ли он второй срок — не факт, потому что улицы в целом ряде ключевых штатов, как минимум в Пенсильвании и Висконсине, будут подсчитывать результаты 3 дня, решение уже принято, а то и неделю. Скорее всего, это затянется. Плюс Байденом нанята огромная юридическая команда, которая будет оспаривать решение не менее чем в 10 штатах, я думаю, даже в 15: десять более-менее колеблющихся; два, которые можно перевернуть, — Аризона и Техас; и ещё где-нибудь. Будут суды, которые затянутся надолго, и пока будут идти суды, подведение итогов, улицы будут всё на свете громить, всех на свете притеснять, вполне возможно, сожгут несколько важнейших избирательных участков, пожгут бюллетени и протоколы. Это всё уже в планах. Вопрос в ответе — будет ли на это действительно дан какой-либо ответ: организационный, силовой, юридический, будет ли это купировано или всё пойдёт в сторону гражданской войны? По крайней мере, 10 дней неопределённости я вам гарантирую, а что будет дальше — посмотрим. Сценарий украинский вполне они готовы задействовать. Точно, без разговоров, это уже официально подтверждено. А вот что из этого выйдет, сильно зависит от реакции губернаторов, местных и федеральных властей, правоохранительных органов. В США сейчас всё очень серьёзно, это не шуточки.

- Трамп вчера допустил, что исход президентских выборов определит Верховный суд США. Если он назначит на место скончавшейся судьи Рут Бейдер Гинзбург своего человека, гарантирует ли ему это благосклонность Верховного суда? Смерть дочери одесского еврея может изменить исход президентских выборов в США © REUTERS, Elizabeth Frantz

— Нет, конечно, не гарантирует. Я даже больше скажу, не гарантирует решение в Верховном суде и никто не гарантирует, что решению Верховного суда кто-то будет подчиняться. В наше время прямой демократии никакие конституционные нормы не являются обязательными для прогрессивной общественности. Скажут, что суд принял расистское решение, скажут, что Трамп с нарушениями назначил этого судью, а Сенат проштамповал, и не будут подчиняться. Когда СМИ и наиболее активная часть общественности не слушают вообще ничего, это и есть часть технологии, чтобы при медийной поддержке самоназывающая себя наиболее прогрессивной часть общества не слушает вообще ничего — ни логики, ни закона, ни здравого смысла, ни конституционных норм — для неё ничего не правда, что не в её пользу. Всегда можно сказать, что всё это ерунда, мы против, потому что это решение расистского суда, Трамп — преступник, преступно назначил судью, суд принял преступное решение. Прибавится требование отправить Верховный суд в отставку.

Если бы сейчас оба кандидата пообещали подчиниться требованию Верховного суда, это бы ещё куда ни шло, можно было бы прям сейчас идти в Верховный суд начинать разбирательства.