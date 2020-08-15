Русским силам необходимо выйти с единой позицией, что мы являемся неотъемлемой частью проснувшегося белорусского гражданского общества и требуем защиты своих прав и интересов, в том числе на политическое представительство на всех уровнях власти, считает Станислав Бышок, сопредседатель белорусско-российской гражданской инициативы «Союз»

- Станислав, как Россия может поддержать русские силы Белоруссии?

— Главный центр русских сил находится в Москве, при всех возможных «но». И в этом плане Москве целесообразно поддерживать все русские, прорусские силы, которые, хоть и в разрозненном виде, но существуют в течение всего независимого периода в Белоруссии. России следует солидаризироваться с русскими и прорусскими силами и с гражданским обществом Белоруссии, а не с текущей политической системой. Мы много говорим о братских народах — но из этого не следует, что «народ» сконцентрирован в действующем президенте республики.

Константинов: Протесты в Минске - это не Майдан, как пытаются преподнести власти © Facebook, Евгений Константинов

- Что сейчас, по-вашему мнению, необходимо сделать для поддержания прорусских сил в Белоруссии?

— Руководству России необходимо выступить с тезисами о гражданском примирении, о диалоге между властью и обществом. Мы понимаем, что в республике активно работали прозападные общественные структуры в последние годы.

Но, во-первых, понятно, что без разрешения «сверху» они не могли вести свою деятельность в условиях закрытой политической системы, а, во-вторых, из наличия этого сегмента вовсе не следует, что недовольство существенной части белорусского общества предполагаемым шестым сроком Лукашенко — какая-то инспирированная «заокеанскими кукловодами» история.Всё достаточно прозрачно, как в сказке про новое платье короля.

А прорусские силы были и есть в республике — скорее вопреки, чем благодаря. Прорусский вектор должен получить свою легализацию на территории Республики Беларусь. В том числе, через партийные структуры и гражданские объединения. Необходимо быть на правильной стороне истории и поддерживать прогрессивные, молодые образованные силы, говорящие по-русски, думающие по-русски и считающие Россию близкой и родной страной.

Лукашенко своим правлением наносит огромный вред идее общерусского единства — Константинов © Facebook, Евгений Константинов



- Если подытожить, русские силы должны поддержать протесты против Лукашенко?

— Хотелось бы уйти от резких формулировок. Скорее нужно понимать, что русские силы стоят перед странным выбором: либо поддерживать непопулярную, в том числе для русских, власть, либо приветствовать протесты, которые в том числе поддерживаются и прозападными силами.

Тем не менее, русским силам необходимо выйти с единой консолидированной позицией, что мы являемся неотъемлемой частью проснувшегося белорусского гражданского общества и, соответственно, требуем защиты своих прав и интересов, в том числе на политическое представительство на всех уровнях власти.