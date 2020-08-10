Россия должна не признавать эти выборы, а промолчать. Мы должны сохранить отношения с белорусским народом, чтобы не выглядеть пособниками совершенно замшелого диктатора, который ведет себя совершенно неадекватным образом, считает депутат Госдумы Константин Затулин

- Константин Фёдорович, как вы оцениваете прошедшие в Белоруссии выборы?

— Все там было не по-мужски и не по-президентски. Например, то, как Лукашенко вел себя с видеонаблюдением, которое отказался проводить.

Майдан не прошел. Лукашенко удалось удержать ситуацию, но гарантий на будущее нет © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Но, видимо, такая природа уже от единоличной власти за 26 лет, что человек просто потерял представление о реальности. И в результате всего этого опозорил и себя, и Белоруссию, и Россию, которая выглядит как союзник этой самой Белоруссии, в которой Лукашенко, дня не проходит, оскорбляет Россию, наносит ей унижение своими поступками.

- Вы считаете, выборы состоялись?

— С тех пор, как Лукашенко прекратил двигаться как принципиальный политический деятель, он стал двуличным. Он ради своей власти стал играть налево и направо — и на Запад, и на Восток. И это его поведение — мелкое — дискредитировало того Лукашенко, который в 90-е годы пользовался нашей поддержкой.

Поэтому эту кампанию иначе как позорной назвать нельзя. Эта кампания завершилась, выборы состоялись, даже такие выборы. Но это не означает, что выборы состоялись на самом деле. Это не означает, что таким образом снята проблема. Напротив, она возникла.

- Какая именно проблема?

— Она в следующем: что будет с Белоруссией и не через пять лет, не через четыре года, а в ближайшее время. Вот ведь в чем проблема, которую сам себе нарисовал Лукашенко своим поведением, своим отношением к людям и своим отношением к России.

- Стоит ли России признавать итоги этих выборов?

— Я считаю, что это прекрасный повод промолчать. Я был противником отправления наблюдателей, чтобы не быть статистом в чужой игре. По большому счету, мы так и поступили, хотя не могу не сказать, к сожалению, по инерции приняли участие в коллективных миссиях СНГ и в Парламентской Ассамблее Парламентского собрания России и Белоруссии и там наши депутаты, пусть и в единичных количествах, но поучаствовали.

Лукашенко и призрак Майдана. Эксперты о выборах в Белоруссии © AP, Sergei Grits

Поэтому, я считаю, что нам не следует заявлять о признании выборов. Мы — да, вынуждены будем поддерживать контакты с теми, кто во власти Белоруссии, а во власти Белоруссии, как известно, Лукашенко. Это называется отношения де-факто. А вот в отношении признавать или не признавать, я думаю, никто нас не может заставить делать такого рода заявлений.

А если такие заявления будут делать из желания комфортного своего существования наши дипломаты, то я считаю, что нужно им подсказать, чтобы они этого не делали, чтобы они от имени России таких заявлений не делали. И все. А все остальное будет складываться от того, как будет развиваться внутренняя ситуация в Белоруссии.

Будем надеяться, что она завершится без каких-либо катаклизмов. Рано или поздно, мало ли, вдруг Александр Григорьевич Лукашенко опомнится и начнет думать не только о себе, но и о своем месте в истории. Тогда возможно будет думать о том, как выйти из той ситуации, в которую он завел не только себя, но и Белоруссию.