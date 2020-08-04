Снежана Егорова: «Украины как государства нет. Люди брошены на произвол судьбы»

Издание Украина.ру поговорило со Снежаной Егоровой – актрисой и телеведущей – о том, в каких условиях во время карантина без господдержки в Украине оказались артисты, почему онлайн-спектакли не будут популярными, а украинские школы не подготовлены к онлайн-обучению

- Снежана, вы сейчас задействованы в театре или каких-то теле-/кинопроектах? Как в эти дни работается украинским актерам театра и кино? Украина: телеуроки со звёздами начинаются со скандала © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

— 26 февраля состоялась в Киеве премьера спектакля-антрепризы «Ну, сдрАсьте!». Это криминальная комедия с ярким и профессиональным актерским составом: Оля Сумская (мы играем родных сестёр, которые попадают в переделку с квартирным аферистом), Виталий Борисюк, Андрей Джеджула, Мариная Ягодкина, Георгий Хостикоев и Олег Примогенов. Очень смешной, динамичный и яркий спектакль, с которым мы должны были отправиться в тур по городам-миллионникам Украины. Но тут случилась пандемия, карантин и, соответственно, сорвались все гастроли. Вот так успешно я решила вернуться на профессиональную сцену спустя 14 лет.

Теперь ждём осени и надеемся на лучшее для нас всех. У меня есть несколько предложений в кино, веду переговоры. Все съемочные процессы тоже были приостановлены и теперь медленно возвращаются в привычное русло.

Также до карантина я начала промо-тур по Украине с презентацией моей новой книги «Она. Почему швейцарские часы всегда показывают точное время», но успели провести презентацию только в Киеве, Тернополе и Днепре. Все остальные города отложили, и сейчас я планирую отправиться в Харьков. Постепенно возвращаемся к работе, соблюдая все правила безопасности, ведь здоровье дороже, а в нашей стране оно и вовсе бесценно с учётом полностью разрушенной медицины. Хотя я и оптимист, все чаще ловлю себя на том, что чувство юмора уже не спасает от человеческого невежества и алчности….

- Видите ли вы попытки государства помочь творческим людям?

— Вы шутите?! У нас нет государства! Люди брошены на произвол судьбы и сами преодолевают все трудности и невзгоды. То, что осталось от того, что когда-то было государством, распиливают и распродают оптом и в розницу. Не удивлюсь, если скоро и театры распродадут, а артистов вышвырнут на улицу. Все чаще вспоминаю жёсткую театральную присказку: «Театр был бы прекрасным местом для работы, если б ещё этих с..ук актеров не было».

- Как обстоят дела с предложениями по рекламе/корпоративам?

— В последние годы этот сектор изрядно исхудал. Работы меньше стало у всех, так что неудивительно, что даже у таких профессионалов, как я, заметно уменьшились заказы. Однако работа есть, и я рада, что ещё остались компании в Украине, которые развиваются вопреки всем неприятностям и по-прежнему отдают долг моему многолетнему опыту и харизме. Они всегда знают, что со мной они обречены на успех, поэтому зовут при первой же возможности. Концерты и развлечения в Украине. Кризис шоу-бизнеса и как из него выходить © CC0, Pixabay

- Вы с коллегами подумываете над организацией онлайн-спектаклей или онлайн-концертов? Или это будет «не то»?

- Нет ничего лучше живого общения, и никакие онлайн-мероприятия не передадут атмосферу, несмотря на технологии. Человек — социальное существо, и для жизни ему нужны реальные люди. Все попытки загнать нас в онлайн не будут иметь успеха, на мой взгляд.

- Приглашают ли вас в какие-то российские проекты?

- Я — украинская актриса, телеведущая, писатель, лидер общественной организации и гражданин. Пока не будет установлен мир на Донбассе, я остаюсь со своим народом.

- Какие у вас прогнозы и надежды касательно нового театрального сезона?

- Думаю, по-прежнему будут востребованы развлекательные проекты типа талант-шоу, тревел-шоу и много-много-много политики, так как моющие средства для мозгов всегда востребованы, просто все будет дешевле и потеряет в качестве, а нас будут убеждать, что это так теперь модно. Словом, «чем хуже, тем лучше». И тут уже ничего не должно удивлять: Украину давно и планомерно превращают в страну дилетантов и воров, мы стремительно несёмся в бездну под улюлюканье папуасов в набедренных повязках. Призывы «будь проще» превратятся в «будь ещё проще». Тогда станет совсем просто, даже примитивно. Обо всем этом я написала в своей новой книге. Рекомендую прочесть ее всем, у кого ещё мозги окончательно не засохли и не засахарились, как изюм.

- Вы сейчас в отпуске в Турции. Но как вас изменила пандемия? Как используете высвободившееся время — обдумываете новые идеи или больше отдыхаете?

- Все своё время я провожу с моими детьми. Мы очень рады, что можем уделить друг другу больше времени. Обстоятельства нас сплотили. Я счастлива, что здесь в отеле, на пляже и у бассейнов очень мало людей. Моя мечта сбылась! Только я и мой бог — океан. Море для меня тоже океан, я считаю его живым и умным существом, это моя стихия. Все свои идеи я всегда воплощаю в жизнь. Но о той, над которой сейчас работаю, не могу пока рассказать. Скоро все сами увидите и услышите.

- У вас сын и две дочери еще ходят в школу. Как вам онлайн-обучение — сложно ли было детям, довольны ли вы работой учителей?

— Действительно, трое моих младших детей — школьники. Андрей перешёл в восьмой класс, Арина — в пятый, а Ваня— в третий. Наша школа не готова к дистанционному обучению ни технически, ни с точки зрения подготовки педагогов. Это был вынужденный шаг, который не был предварительно продуман и поддержан финансово со стороны Министерства образования. Все свои комментарии по этому поводу я регулярно высказывала в моих обращениях к президенту на своей странице в соцсети. Очень многие наши сограждане меня поддерживают и разделяют мою точку зрения. Не советую власти проверить на себе родительский гнев, если у наших детей отберут право на образование. В этом вопросе я —Кассандра. Повивальные бабки, кормящие матери и крёстные отцы украинского шоу-бизнеса © РИА Новости, Сергей Пятаков | Перейти в фотобанк

- В связи с карантином отец ваших младших детей Антон Мухарский (он же Антин Мухарский, он же Орест Лютый — украинский актер, певец, шоумен, националист, исполняющий антироссийские песни. В 2018 году бежал за границу от алиментов. — Ред.) был ли больше обеспокоен ситуацией в Украине и связывался ли чаще с детьми? Вы с бывшим мужем за эти месяцы пришли к какому-то единому решению насчет алиментов или все остается по-прежнему?

— Я давно никоим образом не комментирую биологического отца моих младших детей. Суды завершены. Он регулярно платит установленную договором фиксированную сумму на содержание детей. Ни копейкой больше никогда и ни при каких обстоятельствах. Детьми он не интересуется уже много лет, не видится с ними, не знает, как они учатся, с кем дружат, о чем мечтают, находятся ли в безопасности. Это совершенно чужой человек для нашей семьи, и мы тоже не следим за его жизнью.

- Ваша старшая дочь недавно родила вам внучку и, если не ошибаюсь, находится в Америке вместе с мужем. Как в контексте пандемии и карантина дела обстоят за океаном? Вы беспокоитесь за семью дочери?

— Саша Егорова окончила актерскую школу в Лос-Анджелесе, и сейчас она живет там, работает, вышла замуж. В Америке достаточно жесткие условия карантина, и вот уже несколько месяцев они с мужем находятся на самоизоляции, но при этом получают полную зарплату от своих работодателей, так как правительство компенсировало всем гражданам вынужденное пребывание дома и без работы. Мы ждали их этим летом в гости, но в связи в пандемией пришлось их визит отложить. Но мы много говорим по телефону и совершенно не чувствуем расстояния и разлуки.

Моя самая старшая дочь Анастасия Ровинская 12 мая этого года родила третьего ребёнка — очень красивую девочку по имени Эмма. Ее братья были счастливы. Энейке сейчас три года, а моему старшему внуку Эвану — уже шесть, и в этом году он пойдёт в школу. Стася и Ярослав всегда живут в Киеве, просто их сыновья родились в Америке, это было мое желание в своё время, а вот Эммочка родилась в Украине у того же волшебного доктора, который принял в этот мир четверых моих детей, так что точно есть в этом мире один мужчина, которых знает всех моих детей по именам и никогда их не перепутает, так как именно он был первым, кто встречал их на этой Земле. Я благодарю моего Бога за все, что он делает для меня и моих прекрасных детей.