После местных выборов на Украине вполне могут последовать досрочные парламентские выборы, по результатам которых президент Владимир Зеленский лишится большинства в Верховной Раде и контроля над правительством, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

Кость Бондаренко: У «Слуги народа» проблемы, но на местных выборах они покажут результат © РИА Новости, Нина Зотина - Ростислав Владимирович, выборы в местные органы власти, которые пройдут в конце октября, уже сейчас вызывают споры в политическом поле Украины. Действительно ли они так важны для внутренней политики Украины в целом?

— Для Украины в целом нет, а для отдельных людей — да. Потому что там идет упорная борьба между различными олигархическими группировками внутри страны, и они рассматривают эти местные выборы в качестве неофициального референдума о доверии.

Если какой-то партии или нескольким партиям, которые могут друг с другом договориться, удастся набрать большинство в местных советах, то не исключено, что, опираясь на это самое голосование, они будут выдвигать Зеленскому требования о роспуске парламента. Они будут говорить, что нынешний парламент не отражает интересы большинства населения.

Если вы слышали, то на Украине уже месяца три говорят о том, что осенью должен быть государственный переворот. Казалось бы, если этот переворот так важен, зачем ждать осени? Потому что как раз в октябре должны быть местные выборы, и на этих местных выборах они должны определиться, кто матери-истории более ценен, кого сейчас поддерживает народ. Поэтому идет активная борьба за голоса.

А после местных выборов уже можно говорить о том, что нынешняя политическая конфигурация уже не отражает волю народа, и поэтому необходимо провести досрочные парламентские выборы. Если Зеленский будет упираться, то тогда, базируясь на этом, можно провести и президентские.

Если не будет упираться, то тогда, пожалуйста, проводим досрочные парламентские выборы, президент теряет большинство в парламенте, теряет, по сути, контроль над правительством, и окончательно становится тем, чем он должен быть — елочной игрушкой.

Поэтому цена этих региональных выборов достаточно велика для различных украинских политических группировок. Но это не означает, что каким-то образом поменяется внутренняя политика. Кто бы ни пришел к власти, и внешняя, и внутренняя политика Украины останется такой же, как и была.

- А у кого из этих группировок больше шансов заполучить больше власти?

— Ни у кого. Наибольшие у тех, кто победит. Потому что каждый считает, что у него есть шансы и что эти шансы неплохие. На самом деле, местные выборы — это всегда крайне сложно прогнозируемое мероприятие.

Зачастую на региональных выборах народ голосует не за партийные бренды, а за конкретных людей, которых он знает. Потому что на общенациональных выборах больше голосуют за общепартийные бренды, а не за конкретных людей.

Но бывает так, что появляется какая-то партия, как у Зеленского было со «слугами народа». Если бы он провел эти выборы год назад, то понятно, что они бы под своим брендом позахватывали бы все региональные советы. Но сейчас им уже не верят, их уже не любят.

Если сейчас появится какая-то другая политическая сила, которая сумеет раскрутиться и вдруг получит доверие на пустом месте, у них будет неплохой шанс. Но в основном голосуют за конкретных людей, поэтому очень сложно прогнозировать результаты местных выборов.

В одном регионе или в одной области губернатор или мэр могут продавить какое-то количество своих людей, а в другой не могут. Или, скажем, губернатор одной области или мэр одного города не может влиять на ситуацию в других регионах. Поэтому у всех есть шансы, пусть работают.

- Как вы оцениваете перспективы таких влиятельных мэров, как Кернес, Труханов, Филатов или Садовый?

— У себя в городе прекрасно оцениваю. Понятно, что Труханова не изберут в Харькове, а Кернеса не изберут в Одессе. Им удается сохранять свое влияние по принципу «хоть мерзавец, зато наш». Точно так же, как в свое время Янукович долго сохранял влияние и опору в электорате при оппонировавшей ему Тимошенко, и наоборот. Потому что и в том, и в другом случае люди говорили: «Ну, вор/воровка, зато наш/наша». И здесь так же.

- А есть чисто юридические основания, чтобы разогнать ту же Верховную Раду?

— Их нет, но кого волнуют юридические основания на Украине? Там парламент трижды распускался без всяких юридических оснований. При Ющенко, после переворота в 2014 году, и после того, как Зеленский пришел к власти и ему зачем-то понадобились досрочные парламентские выборы. Так что юридических оснований нет. Но если надо, можно и распустить. Это Украина.