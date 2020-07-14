На сегодняшний день нет никаких оснований полагать, что в результате местных выборов на Украине обязательно последует роспуск парламента, считает директор фонда «Украинская политика» Константином Бондаренко

Виталий Теплов: Центральная власть Украины с треском проиграет на местных выборах © Facebook, виталий теплов - Константин Петрович, выборы в местные органы власти, которые пройдут в конце октября, уже сейчас вызывают споры в политическом поле Украины. На ваш взгляд, с чем это связано?

— Избирательная кампания идет уже полным ходом, несмотря на то, что реально она стартует только 5 сентября. Уже создаются штабы, уже разворачивается агитационная работа. Дело в том, что предвидится очень сложная система местных выборов. Поэтому понятно, что готовиться к ней надо заранее.

- Считается, что во время парламентских выборов решаются глобальные политические вопросы, а во время местных — исключительно местные коммунальные. Это так или в рамках сегодняшней избирательной кампании возможны какие-то изменения?

— Это так. Большинство политических сил готовят именно местные программы и готовятся к тому, чтобы предлагать решения более приземленных коммунальных вопросов.

- Сохранят ли свои посты такие влиятельные градоначальники, как Кернес или Труханов?

— Кернес точно сохранит, относительно Труханова есть некоторые сомнения. Что касается других мэров, то непонятна ситуация с Филатовым, поскольку весьма противоречивая социология. Непонятна ситуация с Садовым, у которого вроде бы нет конкурентов, но сам он неоднократно намекал, что, возможно, не будет выдвигать свою кандидатуру. Кличко, скорее всего, останется.

- А за счет чего им удается сохранять свое влияние как в обществе, так и среди местных элит?

— Если приехать в Харьков и посмотреть на этот город, то сразу же становится понятно, за что любят Кернеса. Он сделал идеальный город с идеальной чистотой, с новыми парками и переоборудованными старыми. Поэтому у Кернеса нет серьезных конкурентов. Что касается других, то это скорее политические маневры, направленные на недопущение появления соперников.

- Сейчас одни эксперты говорят о падении рейтингов правящей партии «Слуга народа», другие говорят об отсутствии у нее серьезных конкурентов. С каким результатом она выступит на выборах?

— Рейтинг хоть и просел, но при этом у других политических сил он тоже не подрос. Если у «Слуги народа» рейтинг просел до 30%, то у их ближайших конкурентов вроде Порошенко или Медведчука он держится на уровне 13-15%. Это общенациональные рейтинги.

Что же касается ситуации на местах, то у «Слуги народа» действительно очень серьезные проблемы как на востоке, так и на западе, поскольку у них нет реальных живых структур, которые могли бы действовать.

Но это не значит, что они не могут вступить в коалицию с другими политическими силами на местах и не могут добиться победы своих мэров в ряде городов.

- Возможен ли по итогам местных выборов роспуск Верховной Рады? Если да, то при каких именно условиях?

— Да, о роспуске парламента сегодня не говорит только ленивый, но я не думаю, что это будет взаимосвязано. В любом случае надо иметь несколько конституционных оснований, позволяющих распустить Верховную Раду.

Первое — отсутствие коалиции. Коалиция на сегодняшний день существует, и ее никто не собирается распускать, потому что она состоит из одной фракции.

Второе — невозможность собраться на протяжении 30 дней. Пока что такого основания тоже нет.

Третье — невозможность на протяжении 30 дней внести кандидатуру нового премьера на рассмотрение президента.

То есть ни одно из оснований на сегодняшний день не существует, поэтому пока мы можем чисто гипотетически рассуждать о том, какое из этих оснований запустит механизм роспуска парламента.