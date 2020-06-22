Версию о том, что белорусская власть преследует оппозиционера Виктора Бабарико, перед выборами президента можно развернуть и в обратную сторону, считает политолог Александр Шпаковский

Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико и его сыну Эдуарду, возглавляющему избирательный штаб отца, предъявили обвинение. Сейчас оба находятся под стражей.

При этом уголовная статья, которая инкриминируется оппозиционерам, белорусскими органами следствия не разглашается.

- Александр, как вы считаете, есть ли политическая подоплека у уголовного дела в отношении Виктора Бабарико?

— Я не вижу здесь политической подоплеки, исходя из того, что статья, по всей вероятности, не связана с покушением на конституционный строй. Речь идет о конкретных обвинениях в финансовых махинациях и коррупционных преступлениях. Насколько эти обвинения обоснованы, мне сложно судить, я не знаком с материалами дела.

Шпаковский: Белорусская оппозиция, угрожая Лукашенко, получает симметричный ответ © РИА Новости, Владимир Трефилов

Конечно, с точки зрения политического имиджа неоднозначно выглядит то, что Бабарико арестован в период электоральной кампании по выборам президента. Он претендовал на получение статуса кандидата.

Исходя из данных, опубликованных органами, инициирующими уголовный процесс, можно сделать вывод, что обвинение отталкивается от координации с зарубежными партнерами Белоруссии, от информации, переданной по линии Интерпола и иностранных государств.

Речь идет об отмывании крупной суммы денег участником преступной цепочки. По версии следствия, был Белгазпромбанк, топ-менеджмент которого и Виктор Бабарико были вовлечены в данную схему.

Если комментировать мнение некоторых моих коллег о том, что дело имеет политическую подоплеку, мол, таким образом власть попыталась расправиться со своим оппонентом в лице Бабарико, то ведь эту теорию можно повернуть и в обратную сторону.

И заявить, что Бабарико выдвинулся в качестве кандидата в президенты для того, чтобы уйти от ответственности по уголовному делу. Безусловно, так как он является участником электоральной кампании, внимание к его персоне, в том числе международное, куда выше, чем если бы он был арестован в статусе руководителя пусть и значительного банка с иностранным капиталом.

Поэтому я бы призывал воздерживаться от каких-либо политических оценок, особенно на стадии следствия. Это может расцениваться как попытка создания общественного мнения для давления на позицию суда.

Экспертами по данному вопросу могут выступать не политологи, а исключительно сотрудники правоохранительных органов, а окончательный вердикт вынесет суд.

- А мог ли Виктор Бабарико составить реальную конкуренцию Лукашенко на выборах?

— Во-первых, почему мы говорим о Бабарико в прошедшем времени? Его инициативная группа подала подписи. То, что он находится в изоляторе, не является препятствием для регистрации кандидатом в президенты.

Я не исключаю, что он будет зарегистрирован, если поданные им подписи будут признаны релевантными. Оппоненты Бабарико говорят о том, что такое большое количество подписей — по его словам, более 400 тысяч — собрано в том числе с помощью личных данных клиентов Белгазпромбанка, которые были доступны избирательному штабу Бабарико.

Алексей Дзермант: У правоохранителей Белоруссии накопился груз доказательств по злоупотреблениям кандидатов в президенты © Facebook, Алексей Дзермант

Может ли он составить реальную конкуренцию? На сегодняшний день говорить достаточно сложно, потому что нет объективных социологических данных. То, что публикуют оппозиционные ресурсы, о том, что рейтинг Лукашенко якобы 3%, я иначе как горячечным бредом назвать не могу.

По моим ощущениям, определенной поддержкой в обществе Бабарико пользуется, но говорить о его шансах выиграть выборы, не только исходя из условий, в которых он оказался, мне представляется некорректным. Фаворитом избирательной кампании является Лукашенко. И с точки зрения рейтингов, и исходя из того, что власть продемонстрировала монолитность и готовность к решительным действиям для сохранения стабильности.

Тем не менее, конечно, определенные общественные настроения Бабарико аккумулирует.

- Сможет ли протестная активность сторонников задержанного оппозиционера привести к возникновению революционной ситуации?

— Нет, потому что эту протестную активность мы наблюдаем в онлайне, то есть в сети Интернет. И есть очень серьезный вопрос о переходе онлайна в офлайн. Это не только анализ белорусской ситуации, а в целом типичная ситуация, которую рассматривают специалисты в области политического консалтинга в разных странах мира.

Онлайн-активность не всегда приводит к офлайн-активности. Если мы посмотрим на те акции протеста, которые пытались проводить сторонники Бабарико в разных городах Белоруссии, то общее количество участников не превышало нескольких тысяч человек.

Это крайне мало, чтобы заявлять о какой-то серьезной опасности для власти, тем более власть проявила готовность к оперативному реагированию на несанкционированные акции. Их участники и организаторы задерживались и привлекались к ответственности. В целом силовые структуры в Белоруссии достаточно подготовлены и не в первый раз сталкиваются с подобными попытками цветных революций по методичкам Джина Шарпа.

Опасность кроется в том, что лидеры протестной массы, участники протестного движения сами поверили в собственную пропаганду. Они пытались внушить обществу, что президент "хромая утка", и стоит подтолкнуть существующий конституционный строй — и будут изменения в нужном ключе.

Оказалось, что это далеко не так, общество не поверило. Власть оказалась устойчивой и готовой реагировать весьма жестко. Судьба господина Тихановского, который пропагандировал акции прямого сопротивления и даже обещал партизанскую войну в случае невыгодного для себя исхода голосования, очень показательна. Он уже около месяца находится под арестом. Никаких активных действий его сторонники не предпринимают, и возник вопрос, куда подевались все эти сторонники.

- Задержание Бабарико негативно восприняли в Евросоюзе. Как вы полагаете, выдержит ли белорусская власть внешнее давление?

— Это пока всего лишь заявления. Насколько мне известно, послу Евросоюза была предоставлена исчерпывающая информация по данному уголовному делу. Если эти заявления реализуются в какие-то решения, например санкции в отношении Белоруссии, то это, безусловно, плохо.

Евгений Константинов: Белорусы устали от бесконечного правления Лукашенко © Facebook, Евгений Константинов

Поэтому мнение Евросоюза для белорусских властей имеет определенное значение, но в вопросах национальной безопасности, политической стабильности, уголовно-правовых вопросах, связанных с коррупционными проявлениями, оно будет вторично.