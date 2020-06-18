Президент Белоруссии Александр Лукашенко проводит небывало жесткую избирательную кампанию, не гнушаясь политических преследований своих конкурентов. Политолог Дмитрий Абзалов рассказал Украине.ру, с чем это может быть связано

- Дмитрий, как вы оцените заявление посла Европейского союза в Белоруссии Дирка Шубеля о политических преследованиях в республике?

— То, что Европейский союз решил сделал заявление по белорусскому направлению, говорит о том, что усидеть на двух стульях Лукашенко не удастся.

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Но, как показывает практика, это не особо получается. Потому что всегда выборы в Белоруссии являются вызовом для европейских политиков.

У них был расчёт на то, что Лукашенко будет больше лавировать в сторону Европейского союза от Москвы.

- Почему Лукашенко так жестко действует против своих оппонентов?

— Впервые Лукашенко идет на выборы без такой серьезной поддержки, как ранее… Он переживает одни из самых сложных президентских выборов, которые вообще могли быть. Это связано с двумя особенностями.

Первое: это достижение исключительно самого президента Белоруссии.

Он умудрился рассориться с основными партнерами, а без серьезной поддержки с Запада и с Востока столкнулся с очень большими сложностями, связанными с внутренней оппозицией.

Что интересно, есть неплохие шансы на успешную политическую борьбу у тех его оппонентов, которые не относят себя к евроориентированным политикам.

Вторым важным фактором ухудшения ситуации стала коронавирусная инфекция. Белоруссия ее очень плохо пережила.

Действия, которые при этом Лукашенко осуществлял, в частности, не вводил карантин, проводил парады, хотя эпидемиологическая ситуация была сложной, не нашли понимания у населения.

Из-за этих двух факторов избирательная кампания стала непростой.

- Ввод временной администрации в Белгазпромбанке, на 99% принадлежащем «Газпрому» и «Газпромбанку», явно недружественный шаг в отношении Москвы. Как может отреагировать на это Кремль?

— Следует отметить, что это недружественные шаги не к Москве как таковой, а к одному из кандидатов. Ранее были проверки в организации, там работали с кандидатом с целью лишить его ресурса. Поэтому также прошли катком по их инновационному парку.

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Поэтому Лукашенко, который раньше был не против дать пройти слабым кандидатам с целью легитимизировать процесс, сейчас находится в более сложной ситуации.

Тот факт, что он устраивает совещания в КГБ по поводу того, что мы не допустим майдана, что мы знаем, откуда ветер дует — хотя совершенно непонятно, с востока или с запада, — говорит о том, что у Лукашенко очень серьезная проблема.

- И в чем же эта проблема может заключаться?

— Судя по всему, Лукашенко сейчас в ситуации осажденной крепости. Европа начинает к нему скептически относиться из-за того, что он стал «паковать» оппозиционеров. Москва тоже относится к нему без доверия, уходит на рациональные рельсы.

Поэтому Лукашенко придется опираться на свои внутренние резервы.

- Почему эти трудности возникли именно сейчас? Почему Лукашенко показывает такую готовность идти на крайние меры?

— Это будут не очень простые выборы. Важно не то, как они пройдут, важно то, как Лукашенко разберется в этой сложной ситуации.

Главное, что процесс наследования, который Лукашенко выстраивает в отношении семейного сегмента, будет не такой простой.

Борьба идет не только и не столько за текущее президентство, понятно, что Лукашенко его так или иначе легитимизирует, а за то, насколько без проблем пройдет передача власти. А вот здесь возникает как раз целый ряд достаточно серьезных вопросов.