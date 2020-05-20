Политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко считает, что либеральная модель мироустройства умирает и что кризис, спровоцированный США, идет 20 лет

- Ростислав Владимирович, многие рассуждают о мировом кризисе, в пучину которого погружается человечество. Как вы считаете, что стало причиной этого явления — объективные экономические факторы или все-таки пандемия коронавируса?

— Я неоднократно писал о том, что системный кризис бушует в мире с 2000 года. Поэтому не могу придерживаться точки зрения, что пандемия коронавируса, которая возникла аж в 20-м году, стала его причиной. Может быть, немного катализировала процессы, которые происходили, но кризис, который происходит в американской экономике, начался не сегодня, они по сути уже 20 лет назад прекратили развиваться.

Уже тогда американские экономисты говорили, что США стоят на пороге Великой депрессии. Единственный механизм, который они могли использовать, это количественные смягчения, то есть попытки накачать и так перекачанную деньгами экономику новыми деньгами.

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Причем говорилось, что это очередной кризис, сейчас будут небольшие потери, потом наступит восстановление, небольшой рост. Манипулирование цифрами статистики, на которые последние десятилетия горазд Запад, не обозначает рост.

Потому что, если вы включаете в ВВП биржевые продажи акций, то вы накачиваете ВВП воздухом, это виртуальные деньги. В реальности под них не подложены конкретные материальные ценности.

Любой эмиссионер может напечатать сколько угодно денег, но, если под них не подложены реальные товары, эти деньги становятся трухой. И мы увидели, как легенда о том, что США могут печатать столько денег, сколько захотят, рухнула. Потому что мир конечен, и как только система, созданная США, добралась до границ мира, ей стало некуда расти, и это стало причиной системного кризиса.

Дальше все механизмы, которые обеспечивали рост, начинают ее разрушаться, начинают работать как лекарства, становящиеся ядом. Поэтому эпидемия коронавируса закончится, а кризис нет.

- Вы упомянули Великую депрессию, которая стала одной из причин Второй мировой войны. Может ли история повториться, и попытаются ли мировые игроки решить свои проблемы с помощью вооруженного конфликта?

— Мы можем дискутировать, придем ли мы к Третьей или к Пятой мировой войне, поскольку по-разному считают мировые войны. Некоторые Холодную войну считают Третьей, гибридную — Четвертой, а возможную горячую — Пятой.

Ко Второй мировой войне привел целый комплекс причин: противоречия между США и европейскими станами, противоречия внутри Европы и так далее. Другое дело, что Вторая мировая война помогла США преодолеть Великую депрессию, это правда.

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Поэтому большинство государств всегда пытается решать проблему политическими средствами, а военные средства используются на периферии. То есть сейчас мы имеем дело с информационной дипломатической войной, в которой военные действия служат периферийным поддерживающим мероприятием. Когда бои ведутся не для решения стратегических задач, а для получения информационных поводов гибридной войны.

Естественно, никто не стремится развязать Третью мировую, потому что она будет слишком разрушительна. Но в политике зачастую начинают работать механизмы самостоятельного бесконтрольного развития ситуации.

Это если снять автомобиль с тормоза, поставить его на передачу и толкнуть с горки. Бывают процессы, которые кажутся политикам контролируемыми, но потом они вступают в бесконтрольную фазу.

Так вот опасность, что война может быть развязана вопреки намерениям политиков, реально существует. Потому что в жестком противостоянии, когда никто не может уступить, а в ход идут все новые и новые радикальные методы, может наступить момент, когда военные действия становятся неизбежными. Остановить этот маховик будет уже невозможно.

В американских фильмах могут показать, как два президента созвонились и остановили полет ракет, но в жизни так не бывает.

- Хорошо, если Трамп и Си Цзиньпинь сумеют оставить пуск своих ракет, тогда мы можем надеяться на благоприятный исход для человечества…

— Разве что сачком успеют остановить… Ракеты никто не будет перехватывать, потому что у вас есть возможность принять решение только один раз. Возможно, у вас будет система, которая позволит ликвидировать ваши летящие ракеты. Но где гарантия, что ваш оппонент не сделает то же самое? А времени передумать не будет…

- Как бы вы оценили международную систему, которая как раз и должна следить за глобальной безопасностью, то есть ООН, ВОЗ?

— Система остается системой только до тех пор, пока все готовы выполнять правила этой системы. Если правила прекращают выполняться, то формально система может существовать, как украинское государство, но де-факто системой уже не является.

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То есть нельзя говорить о системе, можно говорить, что старая закончилась, а новой пока нет. Господствует в значительной степени право сильного.

- Окончательный слом либеральной модели мироустройства уже произошел или еще впереди?

— Окончательный слом либеральной модели, как и коммунистической, фашистской, анархистской, не произойдет никогда. Потому что зачатки этих идеологий находятся в общественном сознании.

Всегда будут группы людей, которые будут придерживаться каких-то взглядов. И они всегда будут стремиться навязать эти взгляды обществу, прийти к власти и так далее.

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И это я беру противостояние только двух идеологических центров, а их же значительно больше.

Поэтому сейчас мы можем констатировать кризис либеральной идеологии. Вот они создали идею глобальной вечной системы, которая будет обслуживаться либеральной идеологией. А тут выяснилось, что система не вечна, и либералы столкнулись с тем же, с чем столкнулись 20-30 лет назад коммунисты, когда выяснилось, что прекрасный новый мир строиться не будет.

В этом кризис либеральной идеологии. Она не отвечает потребностям сегодняшнего дня. Но это не значит, что через 20-40 лет она в новом виде не будет востребована.

- А Китай может предложить человечеству глобальный идеологический проект, основываясь на собственных тысячелетних философских традициях?

— Никто не может и не должен ничего предлагать человечеству. Предложение всегда лежит на столе в виде соответствующей стабилизации. Есть китайская цивилизация, российская, есть цивилизация современного Запада. Если 100 лет назад вы были вынуждены жить в рамках цивилизации, в которой родились, то сейчас сменить цивилизацию так же просто, как и государство.

Предложения лежат на столе, и вы всегда можете выбрать то, которое устраивает вас. У китайцев всегда работал один и тот же принцип: варвар, который ведет себя как ханец, является ханьцем, а ханец, который ведет себя как варвар, является варваром.

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Поэтому предположить, что какая-то цивилизация станет настолько привлекательной, что весь мир ринется в ее объятия, достаточно сложно.

- Наверно, строить какие-то прогнозы относительно будущего мироустройства неблагодарное дело?

— Можно сказать, что прошлое глобальное мироустройство с американской гегемонией, построенное по военно-политическим и экономическим лекалам Запада, ушло в прошлое. А каким будет новое, никто не знает, еще старое не до конца развалилось.

Долгое время была попытка России, Китая и Евросоюза мягко приземлить США, чтобы они обрушением своей экономики не забрызгали всех. Но это время уже прошло. Похоже, что мягкое приземление Штатов уже невозможно.

Все понимают, что американское государство в кризисе, и хорошего выхода у него уже нет. То есть мы не знаем по результатам развала старого мира мы окажемся в прекрасном новом или в каменном веке?