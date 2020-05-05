Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру рассказал, как будет развиваться противостояние между Китаем и США, обострившееся на фоне пандемии коронавируса

- Руслан, какие цели преследует Дональд Трамп, обвиняя Китай в пандемии коронавируса?

— Это выгодно для Трампа с нескольких точек зрения. Во-первых, это снимает с Трампа и американского политического руководства ответственность за распространение пандемии в самих США. Потому что, несмотря на дорогущую американскую медицину, несмотря на огромные финансовые ресурсы этой страны, мы видим, что она оказалась, по большому счету, не готова к эпидемическому кризису. А руководство страны, скорее всего, не до конца адекватно оценивало эти риски.

Михаил Погребинский о конфликте США и Китая: Все завершится новым миром, а не войной © Владимир Трефилов

Американо-китайское торговое соглашение подписано, но не реализуется. Стороны продолжают торговаться в отношении этого соглашения. Администрация Трампа заявляет, что если Китай не уступит нам, то санкции ухудшат его экономическое положение и доступ к внешним рынкам.

Китай стремится организовать хотя бы временные альтернативные органы мировой торговой организации и пытается в ответ обвинить США в занесении вируса в Китай с той же самой политической и экономической целью.

Политика тут тоже играет определенную роль. Похоже на то, что мы снова увидим двуполярный мир, американо-китайский. Мы увидим обострение разного рода противостояний США и Китая в широком спектре регионов, начиная от Южно-Китайского моря и заканчивая Венесуэлой.

Все это подталкивает администрацию США конструировать дополнительные обвинения в сторону Китая, чтобы использовать их в целях борьбы с китайским влиянием, с китайским присутствием.

Третья мировая коронавирусная. Почему Запад атакует Китай © РИА Новости, Виталий Подвицкий | Перейти в фотобанк Колина Пауэлла и пробирку (госсекретарь США на заседании Совбеза ООН 5 февраля 2003 года продемонстрировал образцы сибирской язвы, якобы произведенной в Ираке. — Ред.), когда Ирак обвиняли в создании химического оружия, что стало основанием для вторжения.

Вот эта история может повториться в мягкой форме, потому что Китай не Ирак. Все это имеет шансы повториться особенно на фоне эпидемического кризиса, экономического кризиса и, конечно, на фоне американских президентских выборов.

- Может ли конфликт дойти до горячей фазы?

— Какие-то военные столкновения гибридного характера на территории третьих стран исключить в полной мере нельзя. Но, я думаю, что США сегодня готовы к военному вмешательству в китайские дела.

Нам не стоит ожидать новой опиумной войны, условно говоря, какого-то масштабного вторжения в Китай. Тем более что обвинения в распространении коронавируса сложны для международного права.

- Пойдет ли Китай на отказ от доллара в рамках противостояния с США?

— Сегодня это маловероятно. Огромные китайские активы и огромные инвестиции вложены в американские ценные бумаги. Но постепенное снижение долларизации экономики уже идет, пока что не очень высокими темпами.

Китай пока не решится на этот инструмент, потому что он разрушит саму китайскую экономику. Все же экономика Китая экспортно ориентированная, хотя уже половина товаров и услуг, производимых в Китае, потребляются в самом Китае. Но этого пока недостаточно для отказа от главного инструмента мировой торговли.

Политолог Сихарулидзе: Противостояние США и Китая ограничится экономической потасовкой © Sputnik /Vladimir Umikashvili

— Будет ли Вашингтон расшатывать Китай изнутри, используя оппозицию?

— Да, безусловно, Вашингтон поднял не только тему эпидемии, но и признания Тайваня, хотя бы на уровне ВОЗ. Вашингтон будет поднимать все болезненные точки Китая — и национальные, и религиозные, и политические в смысле прав человека. Но нынешний Китай — это не тот Китай, который был 20 лет назад.

— Какую позицию займут европейские страны и Россия?

— Россия, скорее всего, будет выступать с мягкой поддержкой Китая. Более глубокая поддержка будет связана с необходимостью поддержки Москвы в крымском вопросе. Пока что страны не готовы к этому до конца, но мягкая поддержка со стороны России, безусловно, будет, политически и ресурсно.

Европа в нынешней ситуации постарается быть в стороне от конфликта, сохранить европейско-китайские торговые отношения.