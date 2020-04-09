Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что введенный в стране в связи с пандемией коронавируса карантин могут ослабить в середине мая. Произойдет ли это и каким образом должна действовать власть, политолог Андрей Золотарев рассказал в интервью изданию Украина.ру

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Однако в то же время в Кабмине обсуждается возможность и повторного продления карантина, который должен действовать до 24 апреля. По словам замглавы Минздрава, главного санитарного врача страны Виктора Ляшко, вопрос отмены карантина МОЗ будет комментировать не ранее чем через десять дней, то есть не ранее 18 апреля.

При этом глава МВД Украины Арсен Аваков не исключал возможности, что карантин может продлиться еще два месяца. Но, по оптимистичным прогнозам, к нормальной жизни украинцы смогут вернуться после 15 мая.

- Андрей, как по-вашему, следует ли Кабмину отменить карантин как можно раньше или, напротив, продлить его?

— Отталкиваться надо от реальной ситуации с распространением коронавируса. Если хотя бы выйдем на плато с количеством заболевших и умерших, то есть не будет наблюдаться роста, то по крайней мере смягчение карантина будет оправдано. О полной отмене речь не идет — постепенно будем выходить.

Но если же будем наблюдать негативную динамику, то понятно, что ни о какой отмене карантина речи быть не может. Просто в этой ситуации людям надо дать надежду.

Карантин в Черкассах: В инфекционных больницах нет даже масок, а у горожан — нет денег © REUTERS, Gleb Garanich

- Система здравоохранения справляется в нынешних условиях?

— У Украины нет системы здравоохранения — она разрушена так называемой реформой [бывшей и.о. главы Минздрава Ульяны] Супрун. Тысячу раз прав тот же [юрист Андрей] Портнов, который поставил вопрос об уголовной ответственности Супрун за результаты медицинской реформы. Но, тем не менее, приходится иметь дело с тем, что есть.

Как признал министр здравоохранения Максим Степанов, если количество заболевших превысит 10 тысяч человек, то то, что у нас называют системой здравоохранения, развалится. Остальное, очевидно, спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

- А с экономической точки зрения что власти следует делать с карантином?

— Понятно, что к уже имеющимся кризисным явлениям мы добавили карантин, поставив экономику на стоп-кран. И последствия для экономики могут оказаться фатальными.

Поэтому понятно, что выход из карантина — это как из голодовки. Об этом надо думать уже сейчас. Должен быть какой-то план. И мне кажется, что разговоры о смягчении карантина — это как раз сигнал того, что над этой проблемой думают и ищут варианты.

Быт и труд в эпоху карантина: как одесситы выживают в условиях самоизоляции © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк - Вот сейчас, грубо говоря, все государства мира можно поделить на два лагеря: тех, кто сохраняет жесткий карантин, и тех, кто начинает его снимать или вообще не вводил. Кто в этом плане, по-вашему, сработал хорошо?

— Я не хочу приводить в пример Белоруссию, поскольку там [президент республики Александр] Лукашенко взял на себя колоссальную ответственность за ситуацию. И чуть раньше на себя подобную ответственность взял [премьер-министр Великобритании] Борис Джонсон, который сделал неверную ставку. В Британии ситуация стремительно вышла из-под контроля, и в конце концов сам Борис Джонсон был госпитализирован с признаками коронавируса.

Пожалуй, Норвегия, Япония и Канада — на мой взгляд, в этих странах наиболее адекватно [подошли к проблеме борьбы с пандемией]. И из уже переваливших [пик эпидемии] — Южная Корея.