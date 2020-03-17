Политолог Алексей Якубин в интервью изданию Украина.ру прокомментировал утверждение Верховной Радой на пост генпрокурора Ирину Венедиктову, которая ранее занимала пост и.о. главы Госбюро расследований

Итоги карантина на Украине © REUTERS, State Emergency Service of Ukraine/Handout | REUTERS, State Emergency Service of Ukraine/Handout | Перейти в фотобанк Руслана Рябошапку за затягивание огромного количества уголовных дел, а теперь пообещала «быстро и законно» завершить ряд резонансных разбирательств.

- Алексей, Зеленский в разговоре с Трампом обещал, что на посту генпрокурора будет «на 100% его человек», которым Рябошапка явно не был. Удастся ли Венедиктовой стать для него таким человеком?

— Вообще если сравнивать Венедиктову и Рябошапку, то Рябошапка был гораздо менее профессионален с точки зрения юриспруденции. Венедиктова была преподавателем харьковского университета, она длительное время находилась в академических кругах. Мне кажется, она будет намного профессиональнее.

К тому же у Венедиктовой есть некий аванс от общества. Когда она несколько месяцев была на должности и.о. главы ГБР, она все-таки начала некоторые резонансные дела, в отличие от Рябошапки.

Если мы возьмем резонансные дела, связанные с Майданом, то Венедиктова сделала достаточно смелое заявление о пересмотре закона об амнистии. Насколько я понимаю, для нее одной из тем станет расследование против Порошенко. Ходили слухи, что ГБР подготовило на тот момент подозрение, а Рябошапка его не пускал в действие.

Грубо говоря, от Венедиктовой ожидают, что она будет ориентироваться на рамки законности, а не политической целесообразности, к примеру, в вопросе праворадикальных организаций. За Рябошапкой замечали некий уклон в их сторону.

Еще одним интересным нюансом станут отношения Венедиктовой с американским посольством и влиянием Запада. Мне кажется, Рябошапка во многом следует в канве сигналов, которые отправляла часть истеблишмента от Демпартии, имеющих свое представительство в посольстве в Киеве.

- А как будет вести себя Венедиктова в этом плане?

— Венедиктова в этом плане будет более отстраненная. Мы видим, что скорее всего именно Байден будет конкурентом Трампа на предстоящих выборах. Скорее всего это будет означать, что в Киеве могут начать дела по поводу Байдена, его сына, конфликта интересов, черной бухгалтерии Партии регионов.

Если Рябошапка в большой мере был склонен, чтобы занять позицию за демократов со всеми вытекающими нюансами для Генпрокуратуры и расследований, Венедиктова дает возможность Зеленскому занять позицию торга между демократами и республиканцами.

- Ждать ли от нее громких посадок?

— Если говорить о посадках, то Офис президента в большей степени ориентирован на общественное мнение. Люди помнят призыв Зеленского: «Придет весна — будем сажать». Он никуда не исчез.

Но за этой метафорической фразой в целом скрывается запрос на справедливость, чтобы на верхах закон работал для всех, а не только избирательно. Мне кажется, что Венедиктова может продемонстрировать своеобразное дистанцирование.

- Даст ли Запад разрешение на них?

— Запад сегодня расколот. Мы видим ситуацию с коронавирусом, Запад намного меньше может уделить внимания Украине, чем это было раньше. Даже части его истеблишмента, которая была вовлечена в Украину.

Мне кажется, здесь более уместен пример Грузии. Несмотря на то что Саакашвили был под американским зонтиком, после того как побыл президентом, против него стали возбуждаться дела (в том числе судебные решения), и он вынужден был покинуть Грузию.

Неформальные гарантии не сработали так, как он рассчитывал. Мне кажется, для Порошенко этот сценарий очень возможен.

- Украина сегодня вводит жесткие меры в связи с коронавирусом. Как, на ваш взгляд, власть воспользуется этой паузой: попытается принять непопулярные решения или попытается покончить с коррупцией или радикалами?

— Насколько я понимаю, вопрос о том, чтобы Верховная Рада за время карантина рассмотрела закон о земле, пока снят. Уже принято постановление по поводу того, что до 3 апреля не будет пленарных заседаний. То есть в случае чего можно проводить внеочередные заседания, но по той же земле вопрос будет решаться в обычном режиме.

Мы видим нюансы, связанные с массовыми протестами. Но сам факт того, что ряд непопулярных проектов отложен, говорит о том, что если у власти и была идея принять под шумок карантина, то она уже не прошла.

Это связано еще и с тем, что внутри однопартийного большинства нет единства в этом вопросе. Даже если мы посмотрим на сегодняшнее голосование, то фракция «Слуги народа» даже по кадровым назначениям не дала 226 голосов. За Венедиктову было 224, за министра экономики — 217.

То есть если бы не другие фракции, решение не было бы принято. А вопрос земли и нового трудового кодекса — это очень резонансные вопросы, которые вызывают огромные противоречия.

- Может ли привести экономический кризис и пандемия к глобальным последствиям для внешней и внутренней политики Украины?

— Экономический кризис начался еще до коронавируса. Я думаю, что будут попытки списать все на коронавирус. Но падение промышленности началось еще раньше. Это следствия той политики, которую проводили неолибералы с идеей о продаже всего государственного имущества, сокращения социальных выплат.

Плюс продолжаются огромные затраты на войну и армию. Эта политика и привела к экономической стагнации, в которой Украина уже не первый год находится.

Несомненно, это будет влиять на власть. Несмотря на все нюансы, фактор общественного мнения играет для власти важную роль. А так как экономическая ситуация влияет на общественное мнение, то это может привести к ускоренной кадровой перезагрузке в правительстве или даже Верховной Раде.