Отношения России и Белоруссии в сфере энергетики переживают очередной кризис. Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов рассказал изданию Украина.ру о причинах и последствиях этого конфликта, а также о том, на каком уровне сейчас взаимодействуют Киев и Москва по газу

- Константин, с одной стороны, Лукашенко заявил о готовности покупать российскую нефть по мировым ценам, с другой — госсекретарь США Помпео гарантировал Белоруссии обеспечение нефтью и газом. Что, по-вашему, это означает?

Дальше жить за счет России не получится. Нефть, газ, интеграция и закат эпохи Лукашенко © РИА Новости, Владимир Трефилов

При этом совершенно очевидно, что Соединенные Штаты себе в убыток торговать нефтью не будут. Тут математика предельно проста: Белоруссия нигде в мире не сможет найти нефть дешевле, чем в Российской Федерации.

Единственный вариант еще это Казахстан, да и то, там есть нюансы.

- И в чем же они заключаются?

— Дело в том, что Белоруссия является частью единого таможенного пространства. Это означает, что Белоруссия не платит экспортную пошлину за получаемую нефть.

То есть когда российская компания продает нефть в ту же Германию, то она от мировой цены платит в российский бюджет экспортную пошлину. А когда российская компания продает нефть в Белоруссию, то она продает ее дешевле на размер экспортной пошлины.

Поэтому нефтяным компаниям все равно: если они продадут в Германию, то они пошлину отправят в российский бюджет, а если в Белоруссию, то они ничего не отправят. Белоруссия экономит с каждой тонны как раз размер этой экспортной пошлины.

- О каких суммах идет речь?

— С первого февраля пошлина составляет $78 за тонну — это фактически размер скидки для Белоруссии. На 18 млн тонн нефти, которые нужны Белоруссии в год, это более $1,4 млрд, которые придется потратить Лукашенко.

Если мы возьмем Казахстан, который тоже часть единого таможенного пространства, то у него таможенная пошлина $60, дисконт был бы ниже. При этом Казахстан нефть белорусам продавать не хочет.

Отсюда и все эти истории на тему якобы там Россия не дает объемов на прокачку (казахской нефти в Белоруссию. — Ред.). Никто этих объемов и не просит, потому что зачем Казахстану продавать нефть без пошлины себе в убыток?

Они этого делать и не собираются, потому что в Казахстане тоже люди разумные, и им спонсировать Белоруссию тоже не хочется.

Поэтому когда Лукашенко кричит, что он найдет нефть в Норвегии, в Америке — где угодно, — он лукавит.

- Вы полагаете, что все заявления Лукашенко о сближении с США это блеф?

— Есть стремление с белорусской стороны напугать Москву. Соединенные Штаты, естественно, подыгрывают, потому что они в этом заинтересованы.

Белоруссия сама открывает двери, рассчитывая напугать Путина, — ну и отлично. Вон, Помпео сказал, что сейчас посольство возвращаем американское.

Однако никаких поставок нефти из США по демпинговым ценам не будет. Поставлять 18 млн тонн нефти ежегодно себе в убыток американский бизнес не станет.

Ну а если Белоруссия из принципа собирается у них покупать, то пусть ищет тогда деньги, около $1,4 млрд в год. Это ведь одна из дотаций, которые Белоруссия получает от России.

- Вы считаете, что США не пойдут на такие жертвы ради Белоруссии?

— Лукашенко может сколько угодно вопить, что Москва его не любит, но только $1,4 млрд в год он экономит на экспортных пошлинах. Конечно, США эти $1,4 млрд платить не собираются. А у Белоруссии лишних денег нет.

Лукашенко думает, что он самый хитрый и всех перехитрит: Москву напугает Помпео, а Соединенные Штаты как-то там ограничит.

Но большой вопрос: а нужен ли США в перспективе Лукашенко как персональный партнер, или они там с удовольствием откроют посольство, начнут воспитывать какую-нибудь оппозицию?

Лукашенко настолько уверен, что он всё контролирует? Мне кажется, что эта игра достаточно опасная и для него.

- Чем, по-вашему, закончится эта игра белорусского президента?

— Я думаю, что на самом деле будет как всегда — какая-то шумная поставка… Вы знаете, это в стиле Лукашенко: организовать пробную поставку и раздуть это до небес.

Вот едет нефть из Норвегии, а до этого была нефть из Венесуэлы, из Ирана, из Азербайджана. Они умеют такой шум создавать. Поэтому может быть приедет какой-нибудь танкер в Литву, будет из Литвы разгружаться…

История, конечно, красивая для Лукашенко, но я думаю, что у него ничего уже не получится выбить у Путина.

- Помпео ведь обещал Лукашенко не только нефть, но и газ…

— Что касается газа, то это вообще анекдот. У Белоруссии нет моря, нет терминала по приему газа. Где она его собирается брать? Ну, видимо, в той же Литве.

Ну и пожалуйста, какие вопросы? Почему тогда вы все бегаете и просите газ по цене Смоленска? Берите американский СПГ, переплачивайте за него, убивайте свою экономику.

Если вы собираетесь назло России отмораживать себе уши, то что мы с этим можем сделать?

Просто когда тебя так грубо шантажируют, требуют «ну дай еще, ну скинь еще», это просто выходит за все возможные рамки.

- Есть ли какие-то аналогии в ситуации с Белоруссией со сложностями сотрудничества России и Украины по газу?

Схожесть ситуации в том, что и Белоруссия, и Украина являются странами-транзитерами, потребляющими российский газ.

Только в случае с Белоруссией мы официально владеем инфраструктурой и официально продаем этот газ Белоруссии.

В случае с Украиной мы не владеем инфраструктурой и продаем газ по «кривым» схемам (через европейских посредников. — Ред.), потому что Украина делает вид, что она российский газ не покупает. Хотя все знают, что она его покупает, берет по реверсу.

Наши споры разные. Спор с Украиной прежде всего о транзите, а спор с Белоруссией о цене.

- В чем суть этих разногласий с Минском?

Мы поставляем в Белоруссию газ по самым дешевым ценам в мире, но Минск желает, чтобы мы поставляли газ по российским ценам. Вот здесь расхождение.

Дешевле, чем ты получаешь, мы никому не продаем! Но Лукашенко хочет еще дешевле.

- Какими вы видите дальнейшие действия белорусской стороны?

— Думаю, до конца февраля Лукашенко будет апеллировать к падению цен в Европе. Я не исключаю, что по газу, если исходить из текущих цен на европейских хабах, может быть, на какую-то уступку мы могли бы и пойти — с учетом нынешней ценовой конъюнктуры.

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А когда ты говоришь «ах, вы такие-сякие? Сейчас приедет американец ко мне, я тут буду посольство открывать, учения с НАТО проводить…»

Я все жду, когда он заявит как последний аргумент, что собирается в НАТО вступать. Если ты так ведешь разговор, то что ты собираешься получить в ответ?

- Давайте теперь о транзите газа через Украину. Он сократился и составляет менее половины от обязательных к оплате объемов, согласно новому контракту «Нафтогаза» и «Газпрома». Это выгодно России?

— Действительно, сейчас открываются детали транзитных договоров, украинские сайты публикуют страницы из этих контрактов, правда, пока не весь контракт, и определенные детали выясняются.

И надо сказать, что новый контракт России и Украины — это компромиссный документ, где каждая из сторон где-то пошла на уступки.

Однако у нас к этому контракту подходят с такой позиции, что Россия должна была продавить свои интересы по всем пунктам и выбить из Украины все, что мы хотим. Но понятно, что это было не так.

- В чем же Россия выиграла и в чем уступила? И что получила Украина от подписанного контракта?

— Ключевой выигрыш России — и Украины, кстати, тоже — заключается в том, что не было газовой войны. Газовая война с репутационной точки зрения обошлась бы нам очень дорого.

А дальше мы действительно могли бы посмотреть на пункты, которые нам выгодны и которые более выгодны Украине. Они действительно есть в контракте. Вот, скажем, в этом контракте есть, как выяснилось, помесячная разбивка.

Общий объем, 65 млрд кубометров, не выглядел проблемой в 2020 году, потому что при прокачке в примерно 90 млрд убираете объем, который прокачивает «Турецкий поток», 32 млрд (хотя в первый год этот объем будет немного ниже), и получаете эти 60-65 млрд.

В рамках одного года эта цифра вполне понятна. Опасения, что транзит будет больше, я считаю безосновательными. Скорее, проблема в помесячном распределении.

Сейчас выяснилось, что принцип «качай или плати» помесячно распределен. Да, это более выгодно Украине.

- Чем было вызвано такое существенное снижение объемов прокачки в январе?

— В этот месяц сошлись несколько факторов. Первый — закачали газ перед возможной «газовой войной», что было логично — подстраховались.

Сейчас критики говорят: «а чего вы закачали газ в хранилища, когда у вас контракт?» Ну кто знал, что переговоры завершатся успешно? Они закончились только 31 декабря. Соответственно, пришлось соломку подстелить.

Сейчас этот газ нужно продавать, вот и объемы транзита сократились. Плюс зима относительно теплая, плюс заработал «Турецкий поток». Вот и прокачка по январю была меньше.

Ну а что, конечно, нужно новую инфраструктуру загружать. И поэтому приходится выполнять обязательства по принципу «качай или плати».

- Почему же на переговорах в этом вопросе пошли навстречу Украине?

— Я согласен, что лучше было бы зафиксировать годовые объемы, но, видимо, для Украины это был момент принципиальный, они на нем настояли.

В этом моменте мы пошли на компромисс, и «Газпрому» придется оплатить примерно 52% неиспользованной транзитной мощности.

Однако российской компании все равно выгоднее заполнить «Турецкий поток», потому что это новая собственная инфраструктура, и ее нужно загружать.

Да, Украина обойдется чуть дороже с точки зрения транзита, но здесь, к сожалению, идеальной модели не построить.

- А как сейчас обстоят дела со строительством «Северного потока — 2», одного из обходных газопроводов, который неминуемо снизит транзит газа через Украину?

— Транзит уже снижается, и в том числе из-за фактора «Турецкого потока», через который с начала года прокачали уже миллиард с лишним кубометров. Проект уже работает.

По «Северному потоку — 2» пока работы приостановлены из-за санкций. «Газпром» сейчас занимается переоборудованием имеющихся у него судов, укладчика «Академик Черский» и баржи «Фортуна».

Также ведутся переговоры с датскими регуляторами, прежде всего по барже «Фортуна».

- А в чем причина такой задержки?

— Дело в том, что в выданном Данией разрешении на прокладку трубопровода не указаны конкретные суда, но есть требования к этим судам. В частности, это касается систем динамического позиционирования, которых нет на «Фортуне».

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Сейчас «Газпром» готовит эти суда к работе, ведутся переговоры с датскими регуляторами относительно возможности изменения этой заявки, ну и плюс сейчас все равно зима на Балтике, не лучшее время для работ.

Думаю, к концу марта — началу апреля суда подойдут на место работ. Просто «Академика Черского» надо гнать с Дальнего Востока.

Думаю, в апреле работы начнутся. Сроки обозначили — в конце первого квартала следующего года труба должна заработать. Все основания выдержать этот срок у нас есть.

- Зеленский пригласил американский бизнес добывать газ на черноморском шельфе. Это не ущемляет интересы России, не создает риск конфликта? Например, если американцам передадут участки шельфа возле Крыма, который Украина упорно считает своим?

— Он может кого угодно приглашать в Крым, но в Крыму, естественно, никто на нашем шельфе ему газ добывать не даст.

Однако я не думаю, что Зеленский в стиле Порошенко будет на такие провокации идти. Все-таки он пытается как-то эту ситуацию нормализовать.

Экономическое положение Украины очень непростое. Зеленский пришел к власти с идеями как раз нормализации экономической ситуации. Но как вы понимаете, провоцирование войны не может входить в эти планы.

Зеленский, кстати, сыграл очень важную роль в продлении газовых контрактов. Поэтому я считаю, что он эту ситуацию старается как раз разрулить.

Так что я сильно сомневаюсь, что он будет идти на какие-то провокации типа выдачи лицензии на добычу в Крыму. Тем более что американские бизнесмены тоже не глупые, никто из них не пойдет в Крыму подставляться под российские торпеды — кому это надо?

Возьмите ситуацию на Кипре: Турция не разрешает добывать газ на шельфе Северного Кипра. Поэтому никаких проектов там нет, только разговоры. Никто не хочет попасть под обстрел турецкого катера.

Что касается шельфа самой Украины, то ожидать там каких-то невероятных открытий не приходится.

У Украины это любимая тема: «Ой, у нас где-то должен быть газ, давайте все его искать». И сланец в Харькове, и шельф под Одессой — эти варианты я слышу уже лет 15.