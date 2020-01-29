Во всем мире, по данным на 29 января, коронавирусом nCov 2019 заразились 5974 человека, 132 скончались. Вирус быстро распространяется по миру: случаи заболевания уже были зарегистрированы в ряде стран, в числе которых США, Канада, Франция, Южная Корея и Япония

В начале 2020 года в китайском Ухане произошла вспышка нового коронавируса. По данным медиков, вирус передается от животных к человеку или от человека к человеку.

При этом 28 января издание South China Morning Post со ссылкой на эксперта по инфекционным заболеваниям Юэна Квок-Юнга сообщило: учёные из Гонконга создали вакцину от коронавируса. Однако им понадобится время, чтобы провести необходимые тесты.

Ростуризм в пятницу, 24 января, рекомендовал российским туристам не летать в Китай из-за угрозы заражения коронавирусом. Туроператорам и турагентствам посоветовали прекратить продажу туров.

Ряд туроператоров объявили о досрочном вывозе туристов с китайского острова Хайнань. Все туристические достопримечательности на популярном у россиян курорте Санья в этой островной провинции прекратили работу в связи с распространением коронавируса, говорится в заявлении администрации города.

Коронавирус может добраться до России в феврале © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

Однако на Хайнани по-прежнему остаются российские, украинские и белорусские туристы.

Блогер Ирина Белоусова (также известна как Ирина Велюр), сейчас находится в регионе. В интервью изданию Украина.ру она рассказала, что там сейчас происходит.

- Ирина, сколько вы уже находитесь в Китае? Когда прилетели?

— Я сейчас нахожусь на Хайнане, прилетела 23 января.

- Когда планируете улетать? Ваш рейс не переносили?

— Завтра наш туроператор вывозит с острова всех своих туристов. Для нас этот вылет по плану, другие наши соотечественники должны были находиться тут ещё неделю.

Насколько мне известно, другие туроператоры пока не вывозят своих туристов. По этому поводу у наших соотечественников есть некоторая обеспокоенность.

- Действительно ли сейчас карантин? И если да, вас обеспечивают всем необходимым?

— В городе как таковой паники нет. Но закрыли абсолютно все достопримечательности, парки, крупные торговые центры и рынки. Маленькие магазины и фруктовые рынки работают в обычном режиме, но тоже не все.

Также отменили автобусы в район бухты Ялонг (один из самых престижных районов Хайнаня). Автобусы, курсирующие по городу Санья, работают, как обычно.

Я разговаривала с местными, стараясь понять, какая обстановка на самом деле. Паники не почувствовала. Но местные сказали, что закрывать города для Китая — это обычная практика при возникновении вируса. На новостных ресурсах Китая — те же цифры, что я читала в наших источниках.

«В городе карантин, людей почти нет». Рассказ туриста об отдыхе в китайском Хайнане, где бушует коронавирус © antonzubov.ru

— Людей и правда мало на улицах. Но нам сказали, что большинство разъехалось по домам на новогодние праздники. Все в масках, конечно, особенно в последние 2 дня. На улицах единицы людей без масок, даже наши все в них.

В городе стоят машины с тепловыми датчиками, чтобы вычислять прохожих с повышенной температурой. Также видели машину с распыляющей огромной пушкой. Говорят это дезинфекция, но я не уверена до конца.

В самолёте, кстати, тоже проводили дезинфекцию, нас об этом предупредили. Также не раз видела, как сотрудники отеля ходят и опрыскивают полы из пульверизатора (так, как делали это в самолёте, нам брызгали под сиденья).

- Есть ли у вас претензии к местным властям? Как работает городская инфраструктура: транспорт, кафе и пр.?

— К местным властям и к отелю вопросов нет, мне кажется, они делают всё возможное. В дорогих отелях выдают маски на ресепшне даже.

Однако их не так просто купить. Три дня их не было нигде, сегодня с утра были в нескольких аптеках. Также местные предлагают на улицах купить маску, но дороже, конечно, в разы. Простая маска — 5 юаней, это примерно 50 рублей, хорошая маска — 25-35 юаней.

- Вы хотите что-то передать руководству страны и/или своим близким?

— Я знаю, что наши соотечественники очень сильно напуганы. Хочется обратиться к СМИ — не раздувать панику.

