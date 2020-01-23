Последнюю неделю на страницах издания Украина.ру не утихает спор о конституционности права постсоветских территорий, в частности, отдельных регионов Украины и Белоруссии, присоединиться к Российской федерации. Автор идеи, член Комиссии по конституционной реформе, историк и политолог Богдан Безпалько объяснил, почему это важно

На этой неделе издание Украина.ру опубликовало интервью с членом Комиссии по конституционной реформе, историком и политологом Богданом Безпалько о необходимости зафиксировать в Конституции возможность присоединения к России тех или иных регионов Украины и Белоруссии. Это предложение вызвало скандал в политикуме России, Украины и Белоруссии. По этому поводу на наших страницах высказался российский историк Александр Дюков и белорусский политолог Алексей Дзермант. Оба они негативно отнеслись к идеям Безпалько. Издание Украина.ру предоставило российскому политологу возможность ответить оппонентам.

- Историк Александр Дюков считает ваше высказывание о том, что в российской Конституции должна быть прописана возможность присоединения к РФ тех или иных областей Украины и Белоруссии, провокацией. Он считает, что подобные заявления могут испугать наших соседей. Вместо этого надо строить в Белоруссии и на Украине пророссийское гражданское общество. Что вы думаете по этому поводу?

— Если исходить из сегодняшней ситуации, то Украина и так давно уже является противником России. Судите сами: Россия официально признана "страной-агрессором", произошел отказ Украины от нейтрального статуса, закрепленного ранее в Конституции, проводится масштабная дискриминация русскокультурного большинства.

Это является не реакцией на какую-то реальную агрессию со стороны России, а следствием государственного переворота с более чем сотней убитых. Идейной агрессии не могло быть по той простой причине, что у России нет и не было четкой стратегии и долгосрочного целеполагания в отношении Украины, да и всего постсоветского пространства. Мы реагировали на вызовы, подчас масштабные, но реагировали не идейно, а экономически — например, выделив Украине кредитную линию в 15 млрд долларов.

А между тем стратегия предполагает наличие идеологии в виде набора неких базовых ценностей и вытекающих из них целей и задач. У России их нет. Но борьба с враждебной идеологией возможна лишь при наличии собственной идеологии, а не некоего абстрактного отрицания. Да, фашизм — это плохо, бандеровский национализм — тоже, но на одном лишь антифашизме государство строить невозможно. Нужно понимать, куда мы идем, не против чего, а за что мы боремся и умираем.

Идеология — это "за", а не "против". Отрицание украинского национализма — это еще не идеология, это лишь негативная реакция.

Естественной и вполне органичной для миллионов граждан России, Украины и Белоруссии является общерусская идеология, предполагающая движение к нашему культурному, политическому и государственному единству. В этом и заключается идея русской ирреденты, то есть центростремительного движения к сердцу общеславянского мира в Москве. Эпоха перемен и российские перспективы © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Что касается Белоруссии, она сейчас и без всяких майданов превращается во второй извод Украины, с той только разницей, что главными бенефициарами и националистами там выступают не оппозиция, а президент, связанный с ним государственный аппарат и класс "новой" местечковой "шляхты".

Там идут те же тлетворные процессы. Мы видим, что и Великая Отечественная война уже "не наша", и Бессмертный полк мешает, и георгиевская ленточка не соответствует белорусской идеологии. Идут процессы белорусизации и даже латинизации, искажается история, преследуются по надуманным поводам пророссийские публицисты.

В Белоруссии начальник Генштаба Олег Белоконев уже даже анонсирует совместные учения с НАТО, несмотря на вроде бы союзный статус и членство Белоруссии в ОДКБ. Идет откровенный шантаж и постоянное вымогательство ресурсов — финансовых, энергетических, прочих. Уже угрожают изъять собственность российских компаний и перекрыть транзит, если Россия откажется удовлетворять условия белорусской стороны.

Целесообразно ли считать этих шантажистов союзниками? Можно ли при этом считать, что мы "можем оттолкнуть" эти государства, всего лишь задекларировав свои ценности, цели, задачи?

Я убежден, что для России как центра Русского мира ценность должны составлять русские люди, а также представители других коренных народов нашей страны. И не важно, где они живут — в РФ или за рубежом. Подобные нормы присутствуют в законодательствах Польши, Германии, Израиля и других стран. Почему мы должны быть хуже других народов?

Кстати, в Конституции России уже присутствует норма, так напугавшая некоторых нервных политологов и позволяющая включать регионы других государств или даже сами государства в состав России, — ст.64, ч.2.

Но положения о воссоединении, как, например, в Конституции Аденауэра, там нет, хотя ведь никто не оспаривал и не оспаривает сейчас право немцев на воссоединение и право на жизнь в едином немецком государстве. Нет и положений о защите русских (и других коренных народов России) за пределами РФ. Сам процесс обсуждения этого вопроса продемонстрировал, кто на каких позициях стоит в реальности, а не на словах.

- Дюков считает, что тезис о том, что в Белоруссии и в Надднепрянской Украине живут такие же русские, как и в Российской Федерации, сродни нацистскому лозунгу «Один народ, один Рейх, один фюрер». Он прав?

— Нет, не прав. В межвоенный период, когда к власти пришли нацисты, Германия оставалась единой, хотя и была униженной. Но вряд ли констатация того простого факта, что после 1945 г. в ФРГ, ГДР и Западном Берлине живут представители одного и того же народа, можно приравнять к этой фразе Гитлера. Гитлер подчеркивал вовсе не единство немцев, а исключительность и безальтернативность своего проекта и своей персоны для немцев.

В КНДР и Республике Корея тоже живут представители одного и того же народа — корейского. Несмотря на колоссальные идеологические отличия, оба государства здраво считают себя частью единого разделенного народа. Такую же трагедию в своё время пережил вьетнамский народ, разделенный на ДРВ и Республику Вьетнам. Разделенных народов много — и это не всегда народы большие (например, лезгины) и не всегда обладающие государственностью (курды).

По Дюкову, все эти народы нужно немедленно причислить к нацистам и врагам человечества по той простой причине, что они стремятся к единству в будущем хотя бы на уровне деклараций, риторики и идей. Вообще Дюков просто очень плохо представляет генезис украинского (белорусского) национализма. У него есть хорошие книги и сборники по украинским националистам времен Великой Отечественной, но в целом он даже не понимает логики академических ученых, выдвигая в их адрес совершенно нелепые обвинения. Вот был замечательный СССР с советскими украинцами, который вдруг развалился, и на теле братского народа с "состоявшейся государственностью" из ниоткуда появились злобные националисты, ранее вроде бы уничтоженные в Великую Отечественную.

Он не понимает, что украинский национализм развивался в течение более чем 100 лет и что самыми мощными его двигателями были вовсе не галицкие террористы, совершавшие аттентаты и служившие надзирателями в концлагерях в Первую и Вторую мировые войны, а большевики и советская власть. Первая мировая война и большевистская революция — вот те волшебные слоны, на которых украинский национализм въехал в историю. Именно большевики провели и утвердили границы не существовавшего никогда государства, создав "этническую" территорию. Именно советская власть издала учебники, созданные ранее украинофилами, и с их помощью осуществила ликбез и украинизацию (как писал один историк, "украинификацию сознания"), взрастила национальную интеллигенцию, кодифицировала язык, заполнила украинскими продуктами прежде русское культурное пространство и т.д. Все это проходило в рамках политики "позитивной дискриминации", когда развивали все этносы и окраины, часто просто создавая нации с нуля, и тормозили эти процессы у русского народа. Кто станет львовским Виктором Харой? На Украине за русские песни уже бьют © Facebook, ВГО Сокіл / Львівщина | Перейти в фотобанк

Сокрытым от Дюкова предстает и тот колоссальный культурно-исторический пласт общерусской культуры, за который люди умирали в первых концлагерях в Европе — в Терезине и Талергофе. Лозунг "Единая Русь — от Карпат до Камчатки" придумал не тамбовский или вологодский интеллигент, а галичанин Ярослав Головацкий. Православный и русский будитель Алексий Кабалюк писал, что "вместе с православием возрождается русскость". Максим Сандович умирал со словами "Я русский". Все эти люди не великороссы, а жители территорий, которые сейчас принято называть "западной Украиной".

Русских галичан могли мучительно убить только за подозрение в том, что они считают себя русскими, например, из-за наличия в доме томика стихов Пушкина или открытки. Уничтожали превентивно при открытой и радостной поддержке галичан, считавших себя украинцами.

Уничтожают русских и сейчас — давайте вспомним бойню в Мариуполе и в Одессе, авиаудары по Луганску и Донбассу. Там ведь не зулусы живут, а граждане Украины, но русские. Именно эти русские нуждаются в ирреденте, воссоединении, ради которого и проводился референдум в Крыму и на Донбассе.

- На заседании Конституционной комиссии вы высказывали подобные соображения? Если да, то как они были встречены?

— Нет, я еще ничего не высказывал, стараясь облечь эти мысли в максимально выверенные формулы. Я работаю с рядом юристов и адвокатов, которые помогают сформулировать эти предложения.

- Как происходит работа в Конституционной комиссии? Сколько заседаний прошло? Как составлялись изменения? Вы довольны своим участием в комиссии?

— Состоялось установочное заседание в Новоогарево, на котором мы выслушали президента и задали ему ряд вопросов. После этого прошло два заседания, на которых обсуждались как вопросы, затронутые в Послании президента Федеральному собранию, так и другие. Работа группы интенсифицируется, количество и частота заседаний увеличиваются. Я очень рад, что мне оказали доверие и предложили войти в состав рабочей группы, постараюсь его оправдать максимально эффективной работой.