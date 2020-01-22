Замдекана Факультета мировой экономики и мировой политики ГУ Высшей школы экономики, специалист по вопросам Белоруссии Андрей Суздальцев рассказал в интервью изданию Украина.ру все детали нефтегазовых споров Москвы и Минска и о дальнейших действиях белорусского лидера Александра Лукашенко

«Ждать и не уступать». Безпалько о том, что России делать с Лукашенко © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк Андрей Иванович, когда мы беседовали с вами месяц назад, вы говорили о том, что Лукашенко готов подписать дорожные карты по интеграции в обмен на финансово-ресурсный аванс, Москва против этого, и ситуация зашла в тупик. А что еще изменялось за это время?

— Никак не изменилось. Лукашенко, видите ли, отказывается покупать российскую нефть с 80%-ми преференциями от мировых цен. Он стоит на том, чтобы вынудить Россию отказаться от налогового маневра в нефтяной отрасли и фактически сломать этот механизм.

Лукашенко прекрасно понимает, что если он согласится на такую цену за нефть, то в следующем году она увеличится уже не на 83%, а на 87% и 89%, пока не достигнет мирового уровня. Для него это вопрос выживания.

Учитывая то, что вопрос о цене на газ просто отложили на два месяца, чтобы потом пересчитать по новому соглашению, эти два компонента являются составными частями этого интеграционного аванса, который Лукашенко требовал для подписания программы экономической интеграции с Россией.

Программа так и не подписана до конца. Не согласованы дорожные карты по нефти, газу, налогам и перспективам создания наднациональных органов. Это подвисло потому, что Лукашенко выбивает из России эти газовые преференции.

- Как вы оцениваете попытки Минска найти альтернативных поставщиков энергоносителей — вроде организации закупок норвежской нефти или переговоров с Казахстаном и Азербайджаном?

— Это ложь. Это просто наглая ложь. Если люди в это верят, то они попросту неграмотные. Я не верю, что президент Лукашенко не имеет полной информации. Когда он говорит, что закупит 30% нефти на Черном море по украинскому маршруту, а 30% нефти — на Балтике, то прекрасно понимает, что на Балтике уже только российская нефть.

Там даже газ уже сжиженный российский. Если в Минске думают, что закупят на Балтике американский сжиженный газ, то это будет уже российский СПГ. Его газовозы доставляют из Арктики. Танкеры, которые идут по Балтике, — это российская нефть.

А на юге самая дешевая нефть в Черном море — это та же российская нефть из Новороссийска. То есть и там, и там будет фактически покупаться российская нефть, но уже по мировым ценам. С той лишь разницей, что это Россию вполне устроит. Москва полностью приветствует это схему, потому что 60-70% поставки в Белоруссию будет по мировой цене. Для России это просто великая удача.

— На кого же эта политика рассчитана?

— Это рассчитано на собственное население, и на демонстрации политическому классу Белоруссии, что он по-прежнему сильный президент. Что он может навязывать свою волю России. Белорусские новости говорят, что «Кремль встревожен», «российское руководство встревожено» и так далее.

Политолог Суздальцев: Лукашенко живет в украинском формате восприятия России © РИА Новости, Владимир Трефилов

- Как на эти споры реагирует белорусская оппозиция, которая собирала митинги против Союзного государства?

— Белорусская оппозиция полностью поддерживает Лукашенко. Она зоологически ненавидит Россию, и в этом плане у них полное единодушие. Это один из тех вопросов, по которым у них различий нет.

- Может быть, правы те комментаторы, которые говорят, что Лукашенко единственный из белорусских политиков устраивает Россию, так как все могло быть и хуже?

— Он не устраивает Россию. Пребывание Лукашенко у власти означает бесконечное наращивание дотаций и преференций. Мы прекрасно понимаем, что Белоруссия далека от России, и с каждым годом будет все дальше и дальше. Что это, в принципе, мягкий вариант украинского геополитического поворота на запад.

Белорусское руководство ненавидит Россию, проводит на внешней арене антироссийскую политику. В этом плане Лукашенко для Запада важен и очень выгоден, потому что он оказывает давление на Россию, которое она сама же оплачивает.

Запад и Лукашенко находятся в одной жестко антироссийской тарелке, и для Москвы это уже превращается в вопрос внутренней политики: почему мы не реагируем на формального партнера, который воюет против нас? Нам проще будет с Украиной договориться тогда, хотя бы разговор будет честнее.

- Что должно произойти, чтобы Запад попытался сместить Лукашенко, организовав, условно говоря, цветную революцию?

— Запад Лукашенко не верит. Не верит ему именно потому, что каждый год наблюдает, как Лукашенко обманывает Россию. У него нет никаких иллюзий о том, что так же он будет обманывать Запад и уже пытается это делать. Лукашенко для Запада фигура непроходная, он с радостью избавился бы от него, но хочет это сделать руками России, чтоб ее потом в этом обвинить.

- Как вы оцениваете политические перспективы Лукашенко? Вот выиграет он выборы — а что дальше?

«Это то, что сплотит». Белорусский эксперт Лущ о выгоде Союзного государства для России и Белоруссии © пресс-служба ГИ "Союз"

— Сможет Лукашенко со всем этим разобраться?

— Думаю, уже нет. Рано или поздно он перейдет к репрессиям в отношении этой номенклатуры. Он знает о силовиках, об их невероятной продажности, что их надо все время кормить. Так что рано или поздно перейдет к репрессиям, а она (номенклатура — Ред.) будет огрызаться.

Снижение доверия Москвы к Лукашенко будет означать для него резкое обострение борьбы за власть, которую он, конечно, проиграет. Белорусская номенклатура уже подыскивает человека, который поедет в Москву. К Лукашенко доверие вышло.

Потому что заменить Россию, которая ежегодно обеспечивает Белоруссии от 6 до 8 млрд долларов финансово-ресурсной поддержки, не сможет ни Евросоюз, ни Международный валютный фонд. Так что здесь игра идет по-крупному.