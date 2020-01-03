Политолог и телеведущий из Черновцов – о глубоких исторических корнях новогодних праздников, а также карнавализации и «квартализации» Украины

- Святослав, какой праздник для вас «главнее» — Рождество или Новый год? Какое для вас лично значение этих двух праздников?

— Как для профессионального философа, глубоко интересующегося историей религий, существенного различия между названными праздниками для меня нет. В сущности, и христианское Рождество, уходящее корнями в языческие и митраистские новогодние мистерии, и светский Новый год являются разными формами репрезентации продолжительного и разношерстного цикла праздников, которые, однако же, объединяет единая тема: смерти и обновления космического и временного пространства. Этот цикл, начинающийся в середине декабря, в сущности, длится вплоть до середины весны, и в нашей традиции завершается Пасхой, праздником Воскресения, также глубоко связанным с солярным символизмом умирающего и возрождающегося Солнца Правды, Sol Invictus — которое в христианстве четко отождествляется с фигурой Христа Спасителя. Рождество для Гитлера: Санта с усиками под носом на пороге Октябрьского дворца в Киеве © ivona.bigmir.net

Учитывая существующие культурно-исторические деформации и сдвиги в датировке, я больше полагаюсь на незыблемый небесный календарь и веду отсчёт Нового года строго от времени зимнего солнцестояния, которое в различные годы наступает 21 либо 22 декабря. Это самый короткий день, за которым следует самая длинная ночь — Вселенская Полночь, которую можно интерпретировать как погружение метафизического света в утробу предвечной тьмы, Хаоса, из которого в родовых муках возникает новый мир. Эти «муки» длятся 3 дня, когда Солнце подымается над горизонтом на почти одинаковую высоту. И лишь после третьей ночи происходит едва заметное, но всё же видимое изменение высоты Солнца и продолжительности дня в пользу возрастания — «победа» Солнца над тьмой. Этот день, в славянской традиции называемый Коловоротом, приходится в зависимости от даты солнцестояния на 24 либо 25 декабря. Это и есть христианское Рождество.

Примечательно, что в 2019 году иудейская Ханука, до сих пор отмечаемая в Черновцах, строго совпала с днём зимнего солнцестояния, что еще больше подчеркнуло ее внеисторический, метафизический смысл — как праздника восстановления космического порядка.

- Были ли в семье ваших родителей, бабушек и дедушек традиции встречи Рождества, которые передавались из поколения в поколение? Удалось ли сохранить эти традиции?

— Безусловно, большинство городских жителей Западной Украины — выходцы из местного крестьянства, и до сих пор сохраняют живую связь с местами обитания предков и родительскими традициями. Даже несмотря на заметную секуляризацию общества, трудно не заметить, что на время Рождества и Пасхи (укр. Велыкодня, то есть Великого Дня) большие и малые западноукраинские города безлюдеют: горожане целыми семьями выезжают в родные сёла. Десятки тысяч украинцев, работающих за рубежом, в эти дни возвращаются домой и вечер накануне Рождества отмечают в соответствии со старыми обычаями.

Наверное, самые прочные традиции — застольные, хотя их изначальный смысл простые люди уже едва ли понимают. Всё, что касается духовного опыта, бесследно выветривается: едва ли половина собирающихся за праздничным столом украинцев знают слова коляды «Нова радість стала…» далее первого куплета. Большинство предпочитает застольные собрания посещению рождественского богослужения и количеству и обилию яств на столе придаёт большее значение, чем молитве. В народе даже шутят о том, что отдельное место в аду уготовано всякому, у кого на столе было меньше двенадцати блюд.

За этими шутками кроется горькая правда: быт и суеверия размывают подлинный смысл традиции. Стоит ли удивляться, что уже не только Новый год, но и Рождество многие украинцы отмечают взрывами петард и салютов. Обычай, возможно, не столь уж безосновательный, однако совершенно не христианский по своему происхождению. Тем не менее, следует отметить и другую сторону медали: степень воцерковленности и посещаемости церквей на Западной Украине всё еще на порядок выше остальных регионов. Но общие тенденции не вселяют оптимизма.

- Западная Украина считается регионом, где традиции сохранились в большей мере, чем в остальных частях Украины. Действительно ли это так?

— Как ни странно, стремительно отмирают «системообразующие» обычаи. К примеру, за последние два десятилетия не только в городах, но даже в сёлах Буковины и Галичины начала исчезать стихийная Коляда и рождественские вертепы. Они поддерживаются лишь церковными общинами — можно сказать, полуадминистративными методами, тогда как простые люди и дети всё реже поют колядки. Налицо не только деградация традиций, но и разобщение. Мир глобализируется, и вместе с глобализацией разрушается дух общинности — не только городской коммуны, но и куда более архаичного западноукраинского села.

Удивительно, что всё это происходит на наших глазах, после десятилетий антицерковных репрессий, когда жителям городов и сёл удалось втайне сохранить и передать древнейшее устное наследие и верования предков. Казалось бы, падение советского атеистического режима должно было привести к подлинному восстановлению не только церкви, но и народных традиций. Однако процесс скорее обратный: возрастает лишь уровень суеверий, количество часовен и других церковных строений, тогда как общество, молодые поколения все больше разрывают с традициями. Популяризируется лишь внешний антураж: вышиванки, этнические узоры и музыкальные мотивы, однако это уже не более чем явление моды.

- Черновицкая область — пёстрая в культурно-этническом отношении: тут есть места компактного проживания румын/молдаван, да и условно украинские районы весьма сильно отличаются друг от друга. Существует ли здесь какая-то объединяющая традиция зимнего цикла праздников? Католики, протестанты и некоторые православные. Кто празднует сегодня на Украине Рождество © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

— Безусловно, это традиция христианского Рождества, хотя его истоки намного более древние и обычаи празднований сохраняют архаические, дохристианские мотивы. Однако все они восходят к единым индоевропейским корням, посему мы видим сходство не только между праздниками соседствующих народов — но и общие мотивы, проходящие сквозь культуры и тысячелетия. В последнее время, впрочем, центральное место в публичном пространстве Буковины начинает занимать не столько Рождество, сколько ещё более архаический новогодний карнавал — Маланка, отмечаемый накануне Старого Нового года, 13 января.

Этот яркий, веселый, но также и устрашающий праздник имеет древнейшие истоки и аналогии в индоевропейских религиях — в частности, древнеримские сатурналии и луперкалии. Праздник связан с концом старого мира, его законов и метафизических оснований, когда на короткий промежуток времени воцаряются демонические существа, обычаи переворачиваются либо теряют силу, всё святое подвергается показательному осмеянию (вспомним, к примеру, торжественное вхождение «ослиного папы» в средневековые католические соборы). Именно эта «метафизическая революция» и является точкой и условием возрождения мира, явлением нового света и нового закона — когда разрушение старого порядка, преступание норм и чрезмерность в поведении, подмена ликов (маски) — после кратковременного буйства и анархии приводят к желанному обновлению.

И хотя горожане традиционно выступают против привнесения сельской Маланки на улицы Черновцов — не стоит забывать, что в каждом горожанине во втором поколении живет крестьянин. Опасливое и брезгливое отношение черновицкой интеллигенции к Маланке во многом скрывает подобное же отношение к собственным истокам, собственному народу и его подлинным ликам. Как писал в свое время французский мыслитель Рене Генон: ритуальные маски зачастую говорят о носителях намного больше, чем их собственные лица…

- В 2020-м в Черновцах состоится «Фестиваль Маланок», который в своё время поддерживал Firtash Foundation. Это знак — Фирташ возвращается?..

— По большому счету, последние десять лет фестиваль из города никуда и не уходил — его финансировали местные предприниматели и Черновицкий горсовет. Роль Дмитрия Фирташа в его поддержке значительно преувеличена — хотя, безусловно, с назначением нового буковинского губернатора Сергея Осачука, в свое время издавшего книгу о Маланке и некоторое время представлявшего Фонд Фирташа в Черновцах, следует ожидать более активной поддержки фестиваля со стороны местной власти.

С другой стороны, не стоит забывать, что Маланка — это также время глумления над властью, и не только над её авторитетом и сакральностью, но и над вполне определенными политическими фигурами, которые её представляют. Хватит ли руководству городского совета и Черновицкой областной государственной администрации выдержки и чувства юмора за свои же деньги терпеть всенародное осмеяние — сказать сложно. Однако степень карнавализации (и «квартализации»…) информационного пространства ныне такова, что закрадывается подозрение: фестиваль Маланок никогда не заканчивается, а длится круглый год. На языке метафизики его можно было бы соотнести с «вечностью», но, увы, скорее напрашивается аналогия с гегелевской «дурной бесконечностью»…

- В этом году активизировалась агитация за то, чтобы Рождество на Украине отмечать 25 декабря — мол, празднование 7 января является «наследством Русского мира». Как вы относитесь к этому некалендарному вопросу?

— С позиции астрономической точности это правильное решение — ведь ни у кого не вызывает сомнений, что (языческий, к слову) юлианский календарь несовершенен и с каждым столетием всё больше деформирует священное летоисчисление. Этому нужно положить конец, и упорство части православных церквей в данном вопросе говорит скорее о слепой приверженности традиции, далекой от здравого смысла. Впрочем, это упорство объясняется политизацией календаря — ведь дискуссия, в сущности, вовсе не о сакральной дате, а о геополитической ориентации, стремлении во что бы то ни стало сохранить особость и отличие «византийского пути», с одной стороны — и такое же стремление любой ценой символически «приобщиться к Западу», с другой. Тема самого Рождества Христова остается в стороне.

Но каким бы ни было официальное решение проблемы — украинский народ уже давно разрешил её не менее традиционным способом: восприняв и добавив ещё одну дату в святочный календарь. Как и в политическом пространстве, Украина предпочитает «теплохладные» ответы и гибридные решения — вот уже несколько лет народ с удивительной лёгкостью отмечает не только два Новых года, но и два Рождества — благо государство дарует выходные дважды. Перефразируя упомянутого Генона, дни праздников и гуляний говорят о нации много больше, чем дни её борьбы и труда.