В субботу, 21 декабря, швейцарская компания Allseas, суда которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода «Северный поток-2», официально заявила об остановке работ. Издание Украина.ру попросила украинского эксперта по энергетике Дмитрия Марунича прокомментировать это событие

«Во исполнение оборонного бюджета США (National Defense Authorization Act, NDAA) компания Allseas приостановила работы по прокладке газопровода Nord Stream 2. Компания будет действовать в соответствии с положениями о сворачивании работ, предусмотренных этим проектом», — говорилось в сообщении компании.

Таким образом, швейцарцы признали, что остановка работы осуществлена в связи с началом санкций США относительно российского газопровода.

За несколько часов до появления заявления Allseas президент США Дональд Трамп подписал американский оборонный бюджет, который и вводил механизм против компаний, задействованных в строительстве подводной части «Северного потока-2». При этом проект оборонного бюджета предусматривал, что те компании, которые добровольно выйдут из российского инфраструктурного проекта, не подвергнутся санкциям.

Ситуацию вокруг «Северного потока-2» в интервью Украина.ру прокомментировал украинский эксперт в сфере энергетики, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

- Дмитрий, какие существуют альтернативные пути строительства трубопровода по дну Балтийского моря? Насколько теперь увеличится срок и стоимость проекта?

— Насколько мне известно, да, есть и в России мощности для строительства.

Во-вторых, там такая процедура прописана, что, возможно, после оценки юридических последствий эти суда вернутся. Они же (компания Allseas. — Ред.) не навсегда ушли, а до оценки юридических последствий, которые могут иметь место после введения санкций США. Поэтому я бы не спешил делать какие-то выводы.

Свистать всех наверх. Что означает уход швейцарских судов с «Северного потока-2» © Nord Stream 2 / Axel Schmidt

- Как считаете, в этом отказе судов Allseas есть только экономическая причина или еще какой-то политический подтекст?

— Возможно, есть политический подтекст. С Украиной ведь пока ничего не подписано.

Недавно МИД ФРГ направил письмо правительству США, где утверждал, что линия санкций Штатов не должна иметь место после того как с Украиной по сути договорились, принципиально договорились, — эти санкции вредят, но американцы все равно пошли на этот шаг.

Так что да, все это может иметь политический подтекст, но насколько он серьёзный — посмотрим. Еще будет важно понимать, подписали ли с Киевом контракт. Если не подпишут, то кризис таки будет.

- Повлияет ли нынешняя ситуация на строительство «Северного потока-2» в целом, а также на его окупаемость?

— Если эти суда уйдут, то строительство «Северного потока-2», конечно, затянется, это очевидно. Если швейцарцы не продолжат этот контракт, то будут штрафные санкции, потому что они должны были завершить работы. Всё это растянется во времени, конечно.

Но всё равно, я думаю, его однозначно достроят. Ну, может, на несколько месяцев или на год позже, но достроят.