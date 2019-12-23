«Во исполнение оборонного бюджета США (National Defense Authorization Act, NDAA) компания Allseas приостановила работы по прокладке газопровода Nord Stream 2. Компания будет действовать в соответствии с положениями о сворачивании работ, предусмотренных этим проектом», — говорилось в сообщении компании.
Таким образом, швейцарцы признали, что остановка работы осуществлена в связи с началом санкций США относительно российского газопровода.
За несколько часов до появления заявления Allseas президент США Дональд Трамп подписал американский оборонный бюджет, который и вводил механизм против компаний, задействованных в строительстве подводной части «Северного потока-2». При этом проект оборонного бюджета предусматривал, что те компании, которые добровольно выйдут из российского инфраструктурного проекта, не подвергнутся санкциям.
Ситуацию вокруг «Северного потока-2» в интервью Украина.ру прокомментировал украинский эксперт в сфере энергетики, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.
- Дмитрий, какие существуют альтернативные пути строительства трубопровода по дну Балтийского моря? Насколько теперь увеличится срок и стоимость проекта?
— Насколько мне известно, да, есть и в России мощности для строительства.
Во-вторых, там такая процедура прописана, что, возможно, после оценки юридических последствий эти суда вернутся. Они же (компания Allseas. — Ред.) не навсегда ушли, а до оценки юридических последствий, которые могут иметь место после введения санкций США. Поэтому я бы не спешил делать какие-то выводы.
Процедура введения санкций предполагает 30-дневный период, который позволяет компаниям добровольно выйти из проекта. Не спешите с выводами, давайте посмотрим, как ситуация будет дальше развиваться.
- Как считаете, в этом отказе судов Allseas есть только экономическая причина или еще какой-то политический подтекст?
— Возможно, есть политический подтекст. С Украиной ведь пока ничего не подписано.
Недавно МИД ФРГ направил письмо правительству США, где утверждал, что линия санкций Штатов не должна иметь место после того как с Украиной по сути договорились, принципиально договорились, — эти санкции вредят, но американцы все равно пошли на этот шаг.
Так что да, все это может иметь политический подтекст, но насколько он серьёзный — посмотрим. Еще будет важно понимать, подписали ли с Киевом контракт. Если не подпишут, то кризис таки будет.
- Повлияет ли нынешняя ситуация на строительство «Северного потока-2» в целом, а также на его окупаемость?
— Если эти суда уйдут, то строительство «Северного потока-2», конечно, затянется, это очевидно. Если швейцарцы не продолжат этот контракт, то будут штрафные санкции, потому что они должны были завершить работы. Всё это растянется во времени, конечно.
Но всё равно, я думаю, его однозначно достроят. Ну, может, на несколько месяцев или на год позже, но достроят.