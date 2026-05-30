"Анкоридж – это не максимум, но другие варианты слишком рискованные": Кашин о границах эскалации
Даже если эскалация приведет к дезорганизации системы управления Украины и краху обороны ВСУ, Россия не сможет ликвидировать Украину как таковую. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
2026-05-31T01:05
04:30 30.05.2026 (обновлено: 01:05 31.05.2026)
Даже если эскалация приведет к дезорганизации системы управления Украины и краху обороны ВСУ, Россия не сможет ликвидировать Украину как таковую. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин
По мнению эксперта, если в ходе эскалации России удастся добиться дезорганизации системы управления Украины и краха обороны ВСУ, она сможет присоединить дополнительные регионы.
"Но мы не сможем ликвидировать Украину как таковую. Честно говоря, я не знаю, как мы будем контролировать Киевскую или Днепропетровскую область в силу размера территории и характера местного населения. Про все, что западнее, я вообще молчу", — пояснил Кашин.
Собеседник Украина.ру добавил, что если Россия не будет контролировать эти территории, их будет контролировать киевский режим, который находится под контролем Запада.
"Конечно, мы бы хотели отрезать Украину от Черного моря. Но проблема в том, что путь через эскалацию непредсказуем и крайне опасен. Он чреват скатыванием в ядерный конфликт. Это не то решение, которое имеет смысл принимать по своей воле", — подчеркнул Кашин.
Собеседник издания резюмировал, что "Анкоридж" — это не максимум того, что можно достигнуть, но на этих условиях можно было бы остановиться, если бы Украина согласилась. Все другие варианты, по его словам, слишком рискованные и неопределенные.