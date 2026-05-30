https://ukraina.ru/20260530/svod--eto-ne-ii-a-sistema-boevogo-upravleniya-ekspert-o-rossiyskom-analoge-palantir-1079601466.html

"Свод" — это не ИИ, а система боевого управления: эксперт о российском аналоге Palantir

"Свод" — это не ИИ, а система боевого управления: эксперт о российском аналоге Palantir - 30.05.2026 Украина.ру

"Свод" — это не ИИ, а система боевого управления: эксперт о российском аналоге Palantir

"Свод" — это система ситуационной осведомленности оперативно-тактического звена, которая просто передает информацию из одного места в другое. Это не искусственный интеллект, а система боевого управления. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов

2026-05-30T04:15

2026-05-30T04:15

2026-05-30T04:15

новости

россия

украина

украина.ру

главные новости

главное

технологии

ии (искусственный интеллект)

сво

новости сво россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/1d/1079601064_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2bf976bef4c3bda23b3ec957ed4a36db.jpg

Гендиректор американской компании Palantir Алекс Карп недавно побывал на Украине и отметил, что ВСУ не без успеха применяют разработки его компании на поле боя.Отвечая на вопрос о том, насколько российская система "Свод" конкурентоспособна по сравнению с американским Palantir, эксперт пояснил, что это совершенно разные вещи."Свод" — это система ситуационной осведомленности оперативно-тактического звена. Это просто система боевого управления, которая передает информацию из одного места в другое наиболее удобным для военных способом", — пояснил Орлов.По словам эксперта, это не искусственный интеллект, а система передачи данных. "У нас цифровизации в военной среде на таком уровне нет. У нас разные контуры боевого, информационного и государственного управления. Не все системы открыты", — заявил собеседник издания.Владимир Орлов констатировал, что не каждое ведомство готово делиться с другим ведомством по прямым запросам, и это мешает полноценной работе подобных систем.Полный текст материала "Владимир Орлов: России придется создать аналог Palantir, чтобы цифровизировать поле боя на Украине" на сайте Украина.ру.России необходима стратегия "технологического сдерживания". У нас есть задел в гиперзвуке и РЭБ — их и нужно развивать. Подробнее об этом — в материале "Гиперзвук, роботы и кибервойны. Сергей Гриняев о стратегии России в технологической гонке вооружений" на сайте Украина.ру.

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, украина.ру, главные новости, главное, технологии, ии (искусственный интеллект), сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, новости россии, война, война на украине, украина.ру дзен, дзен сво