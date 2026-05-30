"Искусственный интеллект, работающий поверх систем": эксперт объяснил, как устроен Palantir

Palantir — это искусственный интеллект, который работает поверх систем ситуационной осведомленности. Это набор ИИ-агентов, которые анализируют данные и предлагают решения, но без данных он бесполезен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов

2026-05-30T05:00

Гендиректор американской компании Palantir Алекс Карп недавно побывал на Украине и отметил, что ВСУ не без успеха применяют разработки его компании на поле боя.Продолжая разговор о сравнении "Свода" и Palantir, эксперт пояснил, что американская система работает совсем иначе."Palantir — это искусственный интеллект, который работает поверх систем ситуационной осведомленности. Это набор различных ИИ-агентов, которые анализируют данные и на основе этих данных предполагают различные решения", — пояснил Орлов.Эксперт отметил, что Palantir без данных не может функционировать. "Ему нужна информация. Он должен подключаться к каким-то сетям, базам данных и источникам информации", — заявил собеседник Украина.ру."Алекс Карп подробно рассказывает, как работает Palantir. Ничего нового он не придумал. Подобные технологии использовались давно в индустрии медиа и различных корпоративных секторах. Просто он адаптировал эти технологии для применения в боевых действиях", — добавил Орлов.Эксперт отметил, что у США с цифровизацией проще, поэтому такие системы у них успешно действуют."У США с этим проще, поскольку у них много чего цифровизировано. У нас цифровизации в военной среде на таком уровне нет", — резюмировал Владимир Орлов.Полный текст материала "Владимир Орлов: России придется создать аналог Palantir, чтобы цифровизировать поле боя на Украине" на сайте Украина.ру.России необходима стратегия "технологического сдерживания". У нас есть задел в гиперзвуке и РЭБ — их и нужно развивать. Подробнее об этом — в материале "Гиперзвук, роботы и кибервойны. Сергей Гриняев о стратегии России в технологической гонке вооружений" на сайте Украина.ру.

