"Искусственный интеллект, работающий поверх систем": эксперт объяснил, как устроен Palantir - 30.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260530/palantir--eto-iskusstvennyy-intellekt-rabotayuschiy-poverkh-sistem-orlov-o-zapadnykh-tekhnologiyakh-1079602053.html
"Искусственный интеллект, работающий поверх систем": эксперт объяснил, как устроен Palantir
"Искусственный интеллект, работающий поверх систем": эксперт объяснил, как устроен Palantir - 30.05.2026 Украина.ру
"Искусственный интеллект, работающий поверх систем": эксперт объяснил, как устроен Palantir
Palantir — это искусственный интеллект, который работает поверх систем ситуационной осведомленности. Это набор ИИ-агентов, которые анализируют данные и предлагают решения, но без данных он бесполезен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов
2026-05-30T05:00
2026-05-30T20:56
новости
россия
сша
украина
украина.ру
техника
военная техника
технологии
ии (искусственный интеллект)
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/18/1057646070_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_b60d0832d80facd111d83793ef1958c2.jpg
Гендиректор американской компании Palantir Алекс Карп недавно побывал на Украине и отметил, что ВСУ не без успеха применяют разработки его компании на поле боя.Продолжая разговор о сравнении "Свода" и Palantir, эксперт пояснил, что американская система работает совсем иначе."Palantir — это искусственный интеллект, который работает поверх систем ситуационной осведомленности. Это набор различных ИИ-агентов, которые анализируют данные и на основе этих данных предполагают различные решения", — пояснил Орлов.Эксперт отметил, что Palantir без данных не может функционировать. "Ему нужна информация. Он должен подключаться к каким-то сетям, базам данных и источникам информации", — заявил собеседник Украина.ру."Алекс Карп подробно рассказывает, как работает Palantir. Ничего нового он не придумал. Подобные технологии использовались давно в индустрии медиа и различных корпоративных секторах. Просто он адаптировал эти технологии для применения в боевых действиях", — добавил Орлов.Эксперт отметил, что у США с цифровизацией проще, поэтому такие системы у них успешно действуют."У США с этим проще, поскольку у них много чего цифровизировано. У нас цифровизации в военной среде на таком уровне нет", — резюмировал Владимир Орлов.Полный текст материала "Владимир Орлов: России придется создать аналог Palantir, чтобы цифровизировать поле боя на Украине" на сайте Украина.ру.России необходима стратегия "технологического сдерживания". У нас есть задел в гиперзвуке и РЭБ — их и нужно развивать. Подробнее об этом — в материале "Гиперзвук, роботы и кибервойны. Сергей Гриняев о стратегии России в технологической гонке вооружений" на сайте Украина.ру.
россия
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/18/1057646070_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_b98d7ee033105227fd27f49b2d754efb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, украина, украина.ру, техника, военная техника, технологии, ии (искусственный интеллект), сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, новости сво, спецоперация, война, война на украине, главные новости, новости россии, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Россия, США, Украина, Украина.ру, техника, военная техника, технологии, ИИ (искусственный интеллект), СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, Спецоперация, война, война на Украине, Главные новости, новости России, Украина.ру Дзен, дзен СВО

"Искусственный интеллект, работающий поверх систем": эксперт объяснил, как устроен Palantir

05:00 30.05.2026 (обновлено: 20:56 30.05.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Palantir — это искусственный интеллект, который работает поверх систем ситуационной осведомленности. Это набор ИИ-агентов, которые анализируют данные и предлагают решения, но без данных он бесполезен. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики Владимир Орлов
Гендиректор американской компании Palantir Алекс Карп недавно побывал на Украине и отметил, что ВСУ не без успеха применяют разработки его компании на поле боя.
Продолжая разговор о сравнении "Свода" и Palantir, эксперт пояснил, что американская система работает совсем иначе.
"Palantir — это искусственный интеллект, который работает поверх систем ситуационной осведомленности. Это набор различных ИИ-агентов, которые анализируют данные и на основе этих данных предполагают различные решения", — пояснил Орлов.
Эксперт отметил, что Palantir без данных не может функционировать. "Ему нужна информация. Он должен подключаться к каким-то сетям, базам данных и источникам информации", — заявил собеседник Украина.ру.
"Алекс Карп подробно рассказывает, как работает Palantir. Ничего нового он не придумал. Подобные технологии использовались давно в индустрии медиа и различных корпоративных секторах. Просто он адаптировал эти технологии для применения в боевых действиях", — добавил Орлов.
Эксперт отметил, что у США с цифровизацией проще, поэтому такие системы у них успешно действуют.
"У США с этим проще, поскольку у них много чего цифровизировано. У нас цифровизации в военной среде на таком уровне нет", — резюмировал Владимир Орлов.
Полный текст материала "Владимир Орлов: России придется создать аналог Palantir, чтобы цифровизировать поле боя на Украине" на сайте Украина.ру.
России необходима стратегия "технологического сдерживания". У нас есть задел в гиперзвуке и РЭБ — их и нужно развивать. Подробнее об этом — в материале "Гиперзвук, роботы и кибервойны. Сергей Гриняев о стратегии России в технологической гонке вооружений" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАУкраинаУкраина.рутехникавоенная техникатехнологииИИ (искусственный интеллект)СВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВОновости СВОСпецоперациявойнавойна на УкраинеГлавные новостиновости РоссииУкраина.ру Дзендзен СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:52Глава МИД Молдавии допустил обсуждение вступления в НАТО
19:46JW: в ЕС всё чаще говорят о бесполезности дальнейшего финансирования Украины
18:37Глава "Росатома": после удара по ЗАЭС мир стал на шаг ближе к опасному инциденту
18:29Коррупция, распил бюджетных средств и российские удары. Что происходит с киевским заводом имени Артема
18:26NYT: Трамп сомневается, что Вэнс подходит на роль его преемника
18:10Министерство защиты от беспилотников и угроза логистике. Итоги 30 мая
18:08"Величие человечности". Папа Римский борется с роботами с помощью подсказок ИИ
17:47Финский производитель обуви Kuoma закрывает столетнюю фабрику после ухода с рынка РФ
17:16США помогут Украине защитить себя, несмотря на нехватку ракет ПВО
17:06Какие регионы нужны в составе России для победы в СВО – Табачник. "Украина: вспомнить всё". Финал
16:14Доведут ли бомбардировки Киева до ядерной войны России с Европой - Кашин
16:01ВС РФ взяли два населённых пункта на Харьковском направлении
16:00"Честный князь" Михаил Горчаков: последний защитник Севастополя
15:13Премьер Польши призвал членов НАТО серьёзно отнестись к словам Медведева
15:07Группировка войск "Восток" продвинулась на три километра западнее Чаривного
14:53Euroclear обжаловал решение суда о выплате России почти 200 миллиардов евро
14:39В Краснодарском крае задержаны двое обвиняемых в подготовке теракта
14:01Что украинские солдаты делают в Африке и как НАТО готовилось к войне с Россией
13:45Эстония установила системы обнаружения дронов на границе с Россией
13:40В ВСУ признали технологическое превосходство России
Лента новостейМолния