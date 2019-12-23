Поэт Анна Ревякина и мэр города-героя Донецка Алексей Кулемзин о главной ёлке Донецка

В городе, продуваемом ветрами со всех четырёх сторон, где привычный пейзаж – террикон, где главное городское новогоднее древо тоже немного террикон, живёт много-много суровых, но при этом невероятно добрых людей. И есть у этих людей отличительная черта – они умеют и работать до седьмого пота, и праздновать до последней капли шампанского

Об этой их пережившей самые разные времена особенности с нежностью писал ещё Викентий Вересаев, рассказывая о буднях и праздниках предков современных дончан — жителей маленькой, но гордой Юзовки.

Название должности градоначальника Юзовки-Сталино-Донецка менялось. Должность в разное время называлась: «председатель Юзовского совета», «голова Юзовской городской управы», «председатель городского Совета», «городской голова» и т.д. Нынешний Глава администрации Донецка Алексей Кулемзин вступил в должность 17 октября 2016 года. Кто он, этот человек, который, по его утверждению, точно не может ответить на вопрос, горят ли в его квартире все лампочки, но достоверно может сказать, что необходимо ещё сделать на улицах и площадях города, чтобы к Новому году Донецк был сверкуч и праздничен. Именно в преддверии одного из главных зимних праздников я и встретилась с Алексеем. Время декабрьское жаркое, на носу главный зимний праздник.

Ёлка длиною в год, или 23 метра над уровнем площади Ленина

23 декабря 2019 года состоялось торжественное открытие главной республиканской ёлки. Высота знаменитой донецкой «йолки» вот уже несколько лет неизменна. Двадцать три метра над уровнем площади Ленина! В этом году она светится цветами надежды: белым, красным и синим. Ёлка на площади Ленина — это не просто ёлка, да и сама площадь в новогодние дни перестаёт быть просто площадью. У многих дончан есть традиция — встречать Новый год именно здесь. Благо, несмотря на войну новогодняя ночь — одна из немногих ночей, в которую решением Главы Республики отменяется комендантский час.

Главная донецкая ёлка искусственная. Вот уже несколько лет как город отказался от живой ели. В этом году живые ели на территории России установлены только в Уфе (30 метров) и в Москве (27 метров). А самая высокая новогодняя ёлка установлена в Красноярске (55 метров), второе место занял Екатеринбург (50 метров), третье — Казань (35 метров).

«Первые разговоры о ёлке, которая в декабре 2019 была собрана на площади Ленина, — вспоминает Кулемзин, — состоялись ещё 20 января 2019 года. Сразу после того, как была убрана старая ёлка, мы начали говорить о новой. Именно тогда были первые поручения и первые идеи. Сейчас, в декабре 2019 года, я уже знаю, какая ёлка будет в следующем году. Уже готов макет ёлки Нового 2021 года, он тоже очень эффектный. Если ничего красивее не придумается, то воспользуемся им».

- Сколько ежегодно город тратит на установку ёлки?

— Что такое установка ёлки? Необходимы механизмы: вышки и подъёмники. Всё это у нас есть. Порой возникает необходимость докупать какие-то материалы. Плюс работа смежных служб. Ёлку этого года сделали практическим своими руками работники Горсвета. Вытащили всё, что там было, провели инвентаризацию, докупили мелочи, чтобы войти по цветовой гамме. Всё остальное восстановили и потихоньку сделали. Поэтому стоимость ёлки этого года просчитать сложно. Цена ёлки этого года — это сердце и смекалистые руки людей, которые взялись за это дело. Наши ребята взялись и сказали: «Мы сделаем!» Им поначалу не поверили, посчитали, что это невозможно, ведь иллюминация подобного рода стоит очень дорого. Это легко посмотреть в интернете. У нас, конечно, таких денег нет. Мы не можем позволить потратить такие средства на ёлку. Что касается обычных домашних ёлок (они же сосны), то цены на них в эту зиму в Донецке колеблются от 400 до 2000 рублей. Более-менее симпатичную с длинными иглами можно приобрести, начиная от 600 рублей.

Донецкие детские воспоминания

Алексей Кулемзин — коренной дончанин. Он учился в первой школе города Донецка, той, что на бульваре Пушкина, потом на Экономическом факультете ДонНУ, студенткой которого и мне посчастливилось стать в далёком 2000 году. Так же, как и я, наш мэр ходил зубрить ноты в музыкальную школу имени Леонтовича по классу фортепиано.

Детство — это всегда невероятная пора, мы относимся к детству с особым трепетом, каким бы оно ни было. Детство не всегда бывает абсолютно счастливым, не всегда богатым, и тем не менее человек через всю жизнь проносит свои детские воспоминания. Алексей Кулезин признаётся, что некоторые его детские воспоминания уже стёрлись за давностью лет, но он всё же помнит, что в Деда Мороза верил.

«Верил, — утверждает Алексей, — а как же иначе?! Более того, я и сейчас в него верю. Если не в Деда Мороза, как такового, то в некую высшую силу, которая дарит надежду на чудо. И чудеса ведь случаются! Вера в Деда Мороза — это совсем не самообман. Я так считаю. Это просто вера в чудеса, в волшебство, в счастье. Кто у Деда Мороза хоть раз просил что-то плохое? Никто! И никогда в жизни. Дед Мороз — это символ чистоты, зимы и дружбы! Вот это самое главное! Мы детьми это не сильно понимали, а ведь в кругу около ёлки за руки держались самые разные зверушки. Что это за зверушки? В одном кругу собираются все, кто по жизни кушают друг друга! И зайчики, и волки — все стоят рядом. Дед Мороз — объединитель! И сам праздник всех нас объединяет!» Сам Алексей в детстве на новогодних утренниках в детском саду был волком, а в старших классах школы ему уже доставалась роль Деда Мороза.

«Отчётливо помню, что дома всегда на Новый год была ёлка, а ещё пахло мандаринами, — вспоминает Алексей, — мандарины и до сих пор у меня крепко ассоциированы именно с этим праздником. Подарков у родителей я никогда не просил, как-то это не очень принято было. Под ёлку всегда клали какие-то подарки: солдатиков, конструкторы и т.д. Ёлка у нас всегда была живая. Наряжали всей семьёй! Если случалось разбить шар, всегда приговаривали, что на счастье».

Сейчас ёлку стали наряжать раньше, чем это было принято в советские времена, на которые пришлось детство Алексея Кулемзина. Европеизация, однако. Даже в культовом фильме «Ирония судьбы» мы видим, как героиня непосредственно в новогодний вечер вешает шары на ёлку. «В моей семье ёлку покупали, когда начинали работать ярмарки по продаже ёлок, — вспоминает Кулемзин, — до последнего не тянули. Где-то в двадцатых числах декабря в доме всегда стояла ёлка. Точнее сосна. Ставили по-разному: и крестовина, и подставка, и ведро с влажным песком, чтобы дерево дольше стояло».

На момент моего разговора у Алексея Кулемзина дома ёлки ещё не было. «Поставлю только после того, как будет открыта республиканская ёлка, — поделился собеседник, — до этого момента у меня голова другим занята. Планирую купить небольшую живую ёлку».

- Алексей, были ли в Вашем детстве на Новогоднем столе какие-то особые блюда?

— Всё весьма традиционно. Салаты, холодное, заливное. Как у всех! Были очень вкусные десерты, это я помню, мама всегда много готовила, вела длинные разговоры с соседками, делилась своими рецептами, записывала в блокнот их рецепты. Духовка не выключалась, новый год без торта — это был не новый год. Готовка шла на всех конфорках печи.

- А сейчас какие блюда будут на Вашем праздничном столе в этот Новый год?

— Не знаю даже. У меня в последние годы работы на этом посту два блюда: «Успел поесть» и «Не успел поесть». Это я про будни говорю, не про праздники, конечно. Но я люблю именно вкусно приготовленную еду, не могу назвать себя всеядным.

- Чем отличается сегодняшний Ваш Новый год от Нового года в детстве?

— Очень отличается. Взрослыми заботами. Знаете, я точно не знаю, горят ли сейчас у меня дома все лампочки. Убрано у меня или нет. Но я точно знаю, что и где мне надо делать в городе, что надо поменять, где горит, где не горит. Отношение к жизни поменялось. В тот момент, когда Дед Мороз на открытии главной республиканской ёлки говорит «Раз-два-три, ёлочка, гори» с меня семь потов сходит. Нужно некоторое время на розжиг ёлки, так вот, пока проходят эти секунды, у меня перед глазами жизнь пролетает от волнения. Это описать нельзя, это возможно только пережить. Мы столько потратили труда и сердца! Когда зажигается ёлка, и вся десятитысячная площадь ахает, — это лучшая награда мне и всем нам. И только после этого я имею право вспомнить о том, что у меня дома не сделано! В праздничную неделю с 23 по 30 декабря у нас на площади запланировано большое количество мероприятий. Дети из других городов приедут на представления и за подарками. Чтобы не комкать празднование, было решено открыть ёлку так заранее.

- Когда планируете убрать ёлку?

— После Старого Нового года, после 15 января.

- А дома?

— А дома в мае, — смеется Кулемзин, — как и положено!

Пожелание дончанам

- Чего Вы лично ждёте от нового года?

— Стабильности. Все говорят про мир. Шестой год говорим. И я уверен, что мир придёт на нашу землю. Любая война когда-то заканчивается. Дончанам я хотел бы пожелать именно стабильности. Чтобы всегда был некий минимум, от которого мы могли бы отталкиваться и развиваться. Пусть пенсии и зарплаты растут. Нашу войну часто сравнивают с Великой Отечественной, но это не совсем так. Наша и длится дольше, и фронт у нас неподвижный. От места, где мы сейчас с Вами сидим, пять километров по прямой до передовой. Конечно, самое святое — это желать, чтобы не гибли мирные люди! Это главное.

- Как думаете, наступит мир в 2020 году?

— Я хочу, чтобы он и в 2019 году наступил. Мне сложно прогнозировать. Я очень хочу, чтобы мир наступил, а наступит ли?.. Для того, чтобы наступил мир, уже очень много сделано. Хочу лишь сказать о тех, кто до сих пор пережидает где-то, надеется, что вернётся на белом коне, когда всё наладится. Вот где они все? Настоящие дончане находятся в Донецке. Верят в то, что могут отстоять город, отбиться. Именно на этой вере и держится Донецк. Если бы мы не верили и не надеялись тогда, в 2014 году, и не продолжали верить сейчас, спустя пять лет, город просто не выстоял бы!