13 августа 1919 года польские войска под командованием выпускника Павловского военного училища генерала Антония Листовского выбили из Ровно подразделения Красной армии, занимавшие город с конца мая

Первые польские подразделения вошли на территорию Волыни, которую покидали германские оккупационные войска, ещё 3 января 1919 года. К 14 января все ключевые населённые пункты региона контролировались поляками, 24 января они взяли Владимир-Волынский, а 3 февраля — Ковель.

В походе на Волынь польские войска столкнулись с вооружёнными формированиями Директории УНР, которые оказали полякам сопротивление, но вынуждены были отступить. На это немедленно отреагировал Симон Петлюра, который совместно с частями армии Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) сформировал на Волыни Холмско-Волынский и Северо-Западный фронты. «Ровно был настоящим Содомом!» Как бывший черносотенец свергал головного атамана УНР © photochronograph.ru

Перед украинскими войсками стояла задача отбросить польские войска за реки Буг и Сан, отбив Владимир-Волынский и Ковель, но сделать это не удалось. Более того, в начале марта 1919-го поляки начали теснить силы УНР на восток.

30 марта в Войске Польском даже был сформирован отдельный Волынский фронт, но его наступление затормозилось, поскольку главной задачей Юзеф Пилсудский считал ликвидацию ЗУНР и занятие Восточной Галичины. Поэтому 2 июня 1919 года Волынский фронт был расформирован, и его войска стали частью Галицко-Волынского фронта польской армии.

Значительная часть Волыни к тому времени находилась под контролем Красной армии, которая с середины марта вела наступление против войск Петлюры. Выход красных на Подолье вынудил Директорию и правительство УНР уже 20 марта эвакуироваться из Проскурова. Причём часть правительства и Директории бежала на Волынь — в Ровно, часть — в Каменец-Подольский. Позже, после падения Проскурова, главные силы Петлюры, располагавшиеся в районе Ровно, оказались полностью отрезанными от частей, оборонявших Каменец-Подольский. А 25 мая красные заняли Ровно, объявив о полной ликвидации петлюровского фронта.

Польские войска в это время вели бои за Восточную Галичину. Несмотря на последнюю отчаянную попытку армии ЗУНР переломить ход войны во время «Чортковской офензивы» 7-28 июня 1919 года, поляки уже 16 июля вытеснили Украинскую Галицкую армию за Збруч. Заняв всю Галичину, польская армия начала готовиться к масштабному наступлению на Волынь, которое фактически стало лишь незначительной частью масштабной операции на Белорусско-Литовском фронте, начавшейся 1 июля. День в истории. 7 июня: украинцы последний раз попытались отбить у поляков Львов © Public domain

20 июля 1919 года поляки отбили у Красной армии важный железнодорожный узел — станцию Сарны, а через неделю был официально восстановлен Волынский фронт Войска Польского, командующим которого 1 августа назначили генерала Антония Листовского, бывшего генерал-майора армии Российской империи.

Этот выпускник Павловского военного училища во время Первой мировой войны командовал Бутырским 66-м пехотным полком в боях на территории Царства Польского, а с февраля 1915 года — Таманским 150-м пехотным полком, с которым воевал в Галиции. В мае 1915 года он получил под командование Тарутинский 67-й пехотный полк, с октября 1916 года командовал бригадой в составе 17-й пехотной дивизии, с апреля 1917 года получил под командование 138-ю пехотную дивизию, а 1 октября 1917 года — XXXVII корпус.

В декабре 1917-го Антоний Листовкий покинул Российскую армию, а уже через год в чине дивизионного генерала стал комендантом офицерского резерва Войска Польского. С 5 февраля 1919 года он командовал Полесской группой войск, которая 9 февраля заняла Брестскую крепость. 3 июня 1919-го Листовский стал командующим 9-й пехотной дивизии и Полесского фронта, а в августе в качестве командующего Волынским фронтом возглавил наступление против большевиков.

Красные на этом театре военных действий пытались контратаковать и 1 августа 1919-го даже отбили станцию Сарны. Они воспользовались тем, что основные польские силы были сосредоточены на операции по захвату Минска, которая началась в тот же день. 6 августа 1919-го польские войска заняли Слуцк и Несвеж, а 8 августа вошли и в Минск. День в истории. 2 августа: в авиакатастрофе погиб последний министр обороны ЗУНР © Public domain

Однако начавшееся 8 августа 1919 года наступление польских войск на Волыни стало молниеносным и ошеломляющим для Красной армии. Уже 9 августа поляки взяли Кременец и Дубно, а 12 августа вновь взяли Сарны. В тот же день польские войска заняли станцию Здолбунов, захватив там 27 локомотивов и более 100 вагонов, и обошли Ровно с севера, заняв Деражное и Клевань.

В ночь с 12 на 13 августа 1919 года после восьмичасового штурма фортов Ровно Первая дивизия польских стрельцов выбила из города подразделения красных, которые отошли к Шепетовке. При этом Петлюра, войска которого 2 августа также начали наступление против большевиков, призывал польскую армию идти дальше на восток, в глубь красного тыла — на Гомель и Речицу, дабы облегчить армии УНР движение на Киев.

Но 16 августа 1919-го после взятия под контроль железнодорожной линии Ровно-Сарны-Лунинец польское наступление остановилось. Позже польские военные в своих мемуарах (например, полковник Витольд Хуперт) писали: мол, цели на Волыни были достигнуты на протяжении 9 дней.

Хотя отдельные столкновения с большевиками продолжались до конца августа, когда поляки попытались занять Олевск, однако 2 сентября 1919 года верховное командование Войска Польского приказало передовым частям вернуться за реку Случ и даже запретило посылать разведгруппы за линию фронта.

Следующие значительные бои в регионе развернулись только в 1920 году во время совместного похода войск Польши и УНР на Киев и последующей масштабной польско-советской войны.