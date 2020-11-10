Центром активности Белого братства была постсоветская Украина. Однако название секты настолько часто упоминалось в СМИ, что в конце концов организация стала самой узнаваемой и скандальной на всем пространстве бывшего СССР и ее хорошо помнят до сих пор, хотя разгромили ее почти 30 лет назад.

Тридцать лет назад с советских телеэкранов прозвучало гипнотическое «Спать!»
Тридцать лет назад с советских телеэкранов прозвучало гипнотическое «Спать!»
© РИА Новости, Игорь Костин | Перейти в фотобанк

Стоит отметить, что название «Белое братство» является не совсем точным. В действительности секта именовалась «Великое белое братство ЮСМАЛОС».

Великое белое братство — термин из теософии Елены Блаватской. Так называлось сообщество духовных учителей мира, которые посылали свои откровения и истины неразумному человечеству через избранных для этого людей (типа самой Блаватской). Термин также упоминается и у рериховцев, которые не любили ЮСМАЛОС, считая их ворами.

В действительности ЮСМАЛОС воровал идеи не только у рериховцев.

Религиозная доктрина братства была неистовой мешаниной из едва ли не всех известных в мире религий и течений. Имелись заимствования из христианства, весьма специфически истолкованные лидерами секты, кое-что было взято у кришнаитов, теософов, и т.д. Некоторые православные сектоведы вообще относили братство к неохлыстовцам.

Основателем секты был самый обычный советский технарь Юрий Кривоногов.

Как и положено советскому технарю, он носил бороду, работал научным сотрудником в Харьковском НИИ, защитил кандидатскую диссертацию. На излете Перестройки он увлекся духовностью и подался к кришнаитам. Но вскоре с ними разругался и создал свой «Институт души Атма», начав ездить с духовными лекциями по городам УССР.

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День в истории. 17 марта: народ СССР сделал выбор, преданный элитами
© РИА Новости, И. Носов | Перейти в фотобанк

На одной из таких лекций он обрел страстную поклонницу — Марину Мамонову-Цвигун. Будущая «матерь мира» к тому времени состояла в КПСС и даже успела поработать инструктором знаменитого Днепропетровского райкома ВЛКСМ, где в то же время крутились Турчинов и Тимошенко (впрочем, есть данные, что Цвигун работала в Донецком райкоме).

Так или иначе, комсомолка воспылала страстью к научному сотруднику, который был на 20 лет старше, и они поженились. Итогом этого брачного союза стало создание в 1990 году «Великого белого братства ЮСМАЛОС».

Религиозная экзотика в последние советские годы шла на ура, так что на лекции Кривоногова и Цвигун валом шли «ищущие себя» граждане.

Постепенно религиозная платформа братства становилась все более причудливой. От пространных рассуждений о Тонких Планах и Великих Учителях они перешли к борьбе против грядущего чипирования.

Видя, что и это заходит среди почитателей на ура, супруги решили учредить культ имени самих себя. Цвигун взяла имя Мария Дэви Христос, под которым ее и узнал весь бывший СССР. Кривоногов стал Юоанном Свами.

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© antifashist.com | Перейти в фотобанк

Среди адептов установили строгий вегетарианский пост, дополненный отказом от всех прежних связей и полным обрывом коммуникаций с окружающим миром, вплоть до запретов смотреть телевизор.

Несмотря на суровые ограничения, недостатка в адептах не было. Хотя центром деятельности братства так и осталась Украина, в крупных городах России также предпринимались попытки утвердиться.

Как и многие схожие культы, ЮСМАЛОС быстро начал дрейфовать к грядущему буквально на днях концу света, который уничтожит всех, кроме избранных адептов культа.

Конец света был назначен на последние числа ноября 1993 года.

Захват святой Софии. Как адепты секты «Белое братство» встречали в Киеве конец света
© psyfactor.org

В начале ноября Цвигун призвала последователей совершить последний важнейший акт перед грядущим апокалипсисом — приехать в Киев для встречи конца света. 10 ноября планировалось захватить Софийский собор и на протяжении нескольких дней проводить там свои молебны.

Стоит отметить, что в украинских и российских СМИ после разгрома братства активно распространялась информация о том, что сектанты планировали устроить в соборе массовое самосожжение, однако это является газетной уткой.

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День в истории. 11 июня: умер патриарх украинских раскольников
© Facebook, Хата-музей Патріарха Мстислава

В назначенный день несколько десятков адептов братства во главе тремя лидерами организации (третьим стал Виталий Ковальчук, он же Иоанн-Петр II) пошли на штурм знаменитого православного собора. Однако милиция уже была осведомлена о намерениях секты.

После недолгого сражения братство было разгромлено. Все адепты, прибывшие на штурм, оказались в заключении. Вместе с ними были задержаны и трое лидеров секты. По регионам Украины также прокатилась волна арестов активистов братства.

День штурма софийского собора стал концом братства.

Организация была разгромлена и больше не восстановилась. Цвигун по совокупности статей получила 4 года, Ковальчук — 6 лет, Кривоногов — 7. Кроме того, уже в ходе судебного процесса ЮСМАЛОС был поражен еще и внутренним расколом.

Цвигун обвинила Кривоногова в предательстве, объявила Иудой и Каином и изгнала из организации.

В СМИ муссировались слухи, что ЮСМАЛОС был создан при участии КГБ. Будто бы Кривоногов еще в период работы в НИИ часто привлекался КГБ для консультаций, а затем работал в связке со спецслужбами. Якобы поэтому он и был инициатором самоубийственной попытки штурма собора, которая позволила одним махом разгромить организацию. Никаких подтверждений этим слухам так и не последовало.

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© РИА Новости, Владимир Федоренко / Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Кривоногов в тюрьме отрекся от своих взглядов и после освобождения сменил фамилию и больше даже не пытался претендовать на роль гуру. Цвигун после освобождения вышла замуж за Ковальчука. Она пыталась восстановить ЮСМАЛОС, но слава секты была настолько скандальной, что сделать этого не получилось.

В начале нулевых она перебралась в Россию, назвалась Викторией Преображенской и увлеклась древнеегипетской культурой. Теперь она занимается пением (периодически выходят новые альбомы), рисует картины, записывает видео, и занимается т.п. деятельностью.

Изредка ее вспоминают журналисты в связи с деятельностью бывшего братства, а сама она не упускает возможности хайпануть на горячей теме. Так, в 2014 году она пыталась напомнить о себе, выступив в поддержку Януковича, а затем обвинив деятелей Майдана в работе на рептилоидов.

В начале 90-х Белому братству удалось произвести большое впечатление на все постсоветское пространство. Скандальная слава секты живет до сих пор, хотя деятельность ее была совсем недолгой даже в сравнении со многими другими сектами, зародившимися в те годы.

 