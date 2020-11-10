10 ноября 1993 года адепты «Белого братства» пошли на штурм Софийского собора в Киеве, чтобы захватить его и провести там свой молебен. Акция была сорвана совместными усилиями милиции и «Беркута», а сам этот день стал началом конца одной из самых нашумевших на постсоветском пространстве сект.

Центром активности Белого братства была постсоветская Украина. Однако название секты настолько часто упоминалось в СМИ, что в конце концов организация стала самой узнаваемой и скандальной на всем пространстве бывшего СССР и ее хорошо помнят до сих пор, хотя разгромили ее почти 30 лет назад. Тридцать лет назад с советских телеэкранов прозвучало гипнотическое «Спать!» © РИА Новости, Игорь Костин | Перейти в фотобанк

Стоит отметить, что название «Белое братство» является не совсем точным. В действительности секта именовалась «Великое белое братство ЮСМАЛОС».

Великое белое братство — термин из теософии Елены Блаватской. Так называлось сообщество духовных учителей мира, которые посылали свои откровения и истины неразумному человечеству через избранных для этого людей (типа самой Блаватской). Термин также упоминается и у рериховцев, которые не любили ЮСМАЛОС, считая их ворами.

В действительности ЮСМАЛОС воровал идеи не только у рериховцев.

Религиозная доктрина братства была неистовой мешаниной из едва ли не всех известных в мире религий и течений. Имелись заимствования из христианства, весьма специфически истолкованные лидерами секты, кое-что было взято у кришнаитов, теософов, и т.д. Некоторые православные сектоведы вообще относили братство к неохлыстовцам.

Основателем секты был самый обычный советский технарь Юрий Кривоногов.

Как и положено советскому технарю, он носил бороду, работал научным сотрудником в Харьковском НИИ, защитил кандидатскую диссертацию. На излете Перестройки он увлекся духовностью и подался к кришнаитам. Но вскоре с ними разругался и создал свой «Институт души Атма», начав ездить с духовными лекциями по городам УССР. День в истории. 17 марта: народ СССР сделал выбор, преданный элитами © РИА Новости, И. Носов | Перейти в фотобанк

На одной из таких лекций он обрел страстную поклонницу — Марину Мамонову-Цвигун. Будущая «матерь мира» к тому времени состояла в КПСС и даже успела поработать инструктором знаменитого Днепропетровского райкома ВЛКСМ, где в то же время крутились Турчинов и Тимошенко (впрочем, есть данные, что Цвигун работала в Донецком райкоме).

Так или иначе, комсомолка воспылала страстью к научному сотруднику, который был на 20 лет старше, и они поженились. Итогом этого брачного союза стало создание в 1990 году «Великого белого братства ЮСМАЛОС».

Религиозная экзотика в последние советские годы шла на ура, так что на лекции Кривоногова и Цвигун валом шли «ищущие себя» граждане.

Постепенно религиозная платформа братства становилась все более причудливой. От пространных рассуждений о Тонких Планах и Великих Учителях они перешли к борьбе против грядущего чипирования.

Видя, что и это заходит среди почитателей на ура, супруги решили учредить культ имени самих себя. Цвигун взяла имя Мария Дэви Христос, под которым ее и узнал весь бывший СССР. Кривоногов стал Юоанном Свами. День в истории. 2 июля: бандеровцы открыли в Киеве свой первый съезд © antifashist.com | antifashist.com | Перейти в фотобанк

Среди адептов установили строгий вегетарианский пост, дополненный отказом от всех прежних связей и полным обрывом коммуникаций с окружающим миром, вплоть до запретов смотреть телевизор.

Несмотря на суровые ограничения, недостатка в адептах не было. Хотя центром деятельности братства так и осталась Украина, в крупных городах России также предпринимались попытки утвердиться.

Как и многие схожие культы, ЮСМАЛОС быстро начал дрейфовать к грядущему буквально на днях концу света, который уничтожит всех, кроме избранных адептов культа.

Конец света был назначен на последние числа ноября 1993 года.

В начале ноября Цвигун призвала последователей совершить последний важнейший акт перед грядущим апокалипсисом — приехать в Киев для встречи конца света. 10 ноября планировалось захватить Софийский собор и на протяжении нескольких дней проводить там свои молебны.

Стоит отметить, что в украинских и российских СМИ после разгрома братства активно распространялась информация о том, что сектанты планировали устроить в соборе массовое самосожжение, однако это является газетной уткой. День в истории. 11 июня: умер патриарх украинских раскольников © Facebook, Хата-музей Патріарха Мстислава

В назначенный день несколько десятков адептов братства во главе тремя лидерами организации (третьим стал Виталий Ковальчук, он же Иоанн-Петр II) пошли на штурм знаменитого православного собора. Однако милиция уже была осведомлена о намерениях секты.

После недолгого сражения братство было разгромлено. Все адепты, прибывшие на штурм, оказались в заключении. Вместе с ними были задержаны и трое лидеров секты. По регионам Украины также прокатилась волна арестов активистов братства.

День штурма софийского собора стал концом братства.

Организация была разгромлена и больше не восстановилась. Цвигун по совокупности статей получила 4 года, Ковальчук — 6 лет, Кривоногов — 7. Кроме того, уже в ходе судебного процесса ЮСМАЛОС был поражен еще и внутренним расколом.

Цвигун обвинила Кривоногова в предательстве, объявила Иудой и Каином и изгнала из организации.

В СМИ муссировались слухи, что ЮСМАЛОС был создан при участии КГБ. Будто бы Кривоногов еще в период работы в НИИ часто привлекался КГБ для консультаций, а затем работал в связке со спецслужбами. Якобы поэтому он и был инициатором самоубийственной попытки штурма собора, которая позволила одним махом разгромить организацию. Никаких подтверждений этим слухам так и не последовало. Что либералы «святых 90-х» говорили о Крыме, Украине и разделенном русском народе © РИА Новости, Владимир Федоренко / Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Кривоногов в тюрьме отрекся от своих взглядов и после освобождения сменил фамилию и больше даже не пытался претендовать на роль гуру. Цвигун после освобождения вышла замуж за Ковальчука. Она пыталась восстановить ЮСМАЛОС, но слава секты была настолько скандальной, что сделать этого не получилось.

В начале нулевых она перебралась в Россию, назвалась Викторией Преображенской и увлеклась древнеегипетской культурой. Теперь она занимается пением (периодически выходят новые альбомы), рисует картины, записывает видео, и занимается т.п. деятельностью.

Изредка ее вспоминают журналисты в связи с деятельностью бывшего братства, а сама она не упускает возможности хайпануть на горячей теме. Так, в 2014 году она пыталась напомнить о себе, выступив в поддержку Януковича, а затем обвинив деятелей Майдана в работе на рептилоидов.

В начале 90-х Белому братству удалось произвести большое впечатление на все постсоветское пространство. Скандальная слава секты живет до сих пор, хотя деятельность ее была совсем недолгой даже в сравнении со многими другими сектами, зародившимися в те годы.