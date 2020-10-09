В этот день в 1944 году был издан совместный приказ по НКВД и НКГБ «О мероприятиях по усилению борьбы с оуновским подпольем и ликвидации вооруженных банд ОУН в западных областях Украинской ССР». Этот приказ стал началом нового этапа борьбы с силами УПА* и ОУН* - всеохватывающей и тотальной

С начала оккупации УССР гитлеровцами ее территория была наводнена самыми разными иррегулярными силами: самочинными отрядами местных жителей, бойцами Бульбы-Боровца, который, собственно, и придумал название УПА*, оуновцами-мельниковцами, различной самообороной и т.п. публикой. Однако вплоть до 1943 года советское командование весь этот калейдоскоп принципиально не замечало. Первоочередным противником были немцы, и только немцы. День в истории. 21 августа: Тарас Бульба основал республику в тылу у немцев © Электронная библиотека Украины

Более того, известны случаи, когда советские партизаны на оккупированной территории заключали джентельменские соглашения с местными украинскими отрядами, договариваясь о нейтралитете.

Ситуация стала меняться с начала 1943 года, когда на оккупированных гитлеровцами территориях появился новая мощная сила — Украинская Повстанческая армия (УПА*).

Она была организована и гораздо более дисциплинирована, благодаря чему очень быстро подмяла под себя всех конкурентов, включая бульбовцев. К весне 1943 года в войне с Германией наметился очевидный перелом, и советские партизаны превратились для УПА* из конкурентов, с которыми происходили эпизодические стычки, в противника № 1.

С ранней зимы 1943 года стали отмечаться все более частые нападения отрядов УПА* на партизанские лагеря и отряды. Тем не менее, советское руководство далеко не сразу оценило новую угрозу. Почти до середины 1943 года все партизанские отряды в УССР были ориентированы на борьбу исключительно с немцами. С отрядами националистов по своей инициативе вступать в стычки запрещалось, можно было лишь защищаться в случае нападения с их стороны.

Летом 1943 года сложилась такая ситуация, что впору было говорить о появлении нового фронта, причем УПА* стало для партизан даже более опасным противником чем немцы. Почему руководство советской Украины хотело скрыть правду о палачах белорусской Хатыни © РИА Новости, Егор Еремов | Перейти в фотобанк

Зачастую бандеровцы знали местность лучше самих партизан, которых забрасывали через линию фронта. Вдобавок они действовали гораздо эффективнее, выдавливая партизан не только силой оружия, но и лишая их поддержки. Оккупированные деревни, традиционно бывшие для партизан источником снабжения, информации, а зачастую и пополнения личным составом, теперь переходили под контроль УПА*.

Кроме того, пропаганда УПА* оказалась эффективнее партизанской, в первую очередь, конечно, в западных регионах УССР. Нередкими стали случаи побегов партизан, мобилизованных в украинских селах, в отряды УПА*.

Тем не менее, в УПА* понимали ограниченность своих ресурсов, поэтому после установления контроля за несколькими районами, конфронтация временно пошла на спад. Националисты бросили все силы на создание мощного подполья в западных регионах, число стычек с партизанами и силами РККА, наступавшим на Запад по территории УССР было сведено к минимуму. В большинстве случаев они ограничивались нападениями на небольшие отряды, отставшие колонны, разъезды, и т.д.

Первоначально борьба с УПА* и ОУН* свелась к созданию опергрупп НКВД, которые отлавливали мелкие группы УПА, истребительных батальонов из партактива либо групп содействия из местных жителей. Помимо кнута был и пряник — обещания амнистии для добровольно сложивших оружие.

Однако изменение тактики ОУН* и УПА* и их уход в подполье сделал практически невозможной борьбу с ними силами армии и опергрупп. Требовалась координация сил всех советских силовиков. Нелепая трагедия или зловещий план? Как на самом деле погиб генерал Ватутин © РИА Новости, Павел Гапочка | Перейти в фотобанк

Так и появился тот самый приказ НКВД и НКГБ от 09.10.44 «О мероприятиях по усилению борьбы с оуновским подпольем и ликвидации вооруженных банд ОУН* в западных областях Украинской ССР».

С этого момента началась в буквально смысле слова тотальная война с подпольем. В соответствии с приказом, в областях, где были наиболее сильны позиции националистов, создавались специальные оперативные участки, в которые входило несколько районных оперативных групп. Во главе участков стояла опертройка, состоявшая из региональных руководителей НКВД, НКГБ и командира крупнейшей дислоцированной в области воинской части. Опергруппами руководили как правило главы районного отдела НКВД или НКГБ.

При каждом райотделе НКВД создавались специальные отделы по борьбе с бандитизмом. Также была проведена чистка руководящего состава НКВД и НКГБ западных районов УССР. Для этих целей из других областей УССР были командированы проверенные чекисты, заменившие либо вызвавших подозрение сотрудников, либо показавших свою некомпетентность.

Кроме того, было усилено военное присутствие в западной части республики. В каждой проблемной области было размещено не менее одной дивизии внутренних войск.

Оперативные тройки занимались разработкой и проведением операций против националистического подполья, а также координацией действий между военными и госбезопасностью. Для подрыва поддержки на местах активно практиковались выселения (с конфискацией имущества) в другие районы и республики членов семей наиболее активных участников УПА* и ОУН*, а также замеченных в помощи подполью. Украинские мифы. «Героический бой» УПА под Гурбами © из открытых источников

Эти меры, а также регулярно объявлявшиеся амнистии привели к тому, что к концу 1945 года УПА* де-факто превратила свое существование как боеспособная сила, разбившись на мелкие разрозненные отряды по несколько человек, которые большую часть года отсиживались в лесных схронах. Даже поддерживать хоть какие-то коммуникации друг с другом им становилось все труднее. Не имея возможности вступать в стычки даже с мелкими вооруженными отрядами, они все чаще начали переходить к индивидуальному террору.

Подполье по-прежнему было проблемой для советских органов, но о могуществе периода 1943 года уже не могло быть и речи. С конца 40-х годов начался новый этап существования УПА*, уже не армии, а группы наиболее радикальных одиночек, которым было уже нечего терять.

* организация запрещенная в Российской Федерации