В первых числах марта украинских журналистов и блогеров охватила настоящая «туркомания». Дошло даже до того, что действия Анкары в сирийском Идлибе официально поддержал украинский МИД. Но ничто не ново под луной, и не раз гетманы Войска Запорожского, к которым возводят украинскую государственность, обращали свои взоры к Турции

Богдан Хмельницкий

Дипломатические отношения с Оттоманской империей возникли еще у Богдана Хмельницкого. В каких отношениях гетман был со Стамбулом?

Российский историк 19 века Николай Костомаров полагал, что при Хмельницком Гетманщина была в положении «данника» Турции. Вот что он писал в 1878 году в своей статье «Богдан Хмельницкий — данник Оттоманской Порты»: Другое письмо запорожцев турецкому султану. Как Богдан Хмельницкий строил отношения с Османской империей © И. Репин. Запорожцы пишут письмо турецкому султану (1889-1896). Из коллекции Харьковского художественного музея

«Знаменитый казацкий вождь, которого мы считаем искренним слугою московского престола и одним из славнейших двигателей дела объединения русской державы, был на самом деле данником Оттоманской Порты и не переставал считать себя таким и после переяславского договора, когда, казалось нам, ничто не дозволяло бы сомневаться в его верности России».

Свой вывод Костомаров основывает, прежде всего, на письме от Мехмеда IV, которое Хмельницкий получил в 1655 году, то есть уже после Переяславской рады. Вот несколько выдержек из документа:

«…однако вы прибегаете к нам и просите, чтоб мы вас под руку нашу и под оборону приняли, сообразно давним писаниям вашим. Мы вас, яко верных и доброжелательных слуг наших, под оборону нашу берем и обещаем помогать вам против каждого вашего неприятеля…

Для лучшей веры и верности вы потребовали от нас присяги, — и присяга наша такова есть: наперед свидетельствуемся тем, кто сотворил и землю, и небо, и нас всех, под рукою которого мы все живем, — свидетельствуемся и всеми пророками, которых признаем, как мы, так и вы. Пусть они станут на оном свете свидетелями в том, что я со всем государством моим хочу соблюсти мою присягу.

Вы также, гетман Богдан Хмельницкий, со всем Войском запорожским, присягу свою принесли нам в том, что будете нам верными и доброжелательными слугами, как и мы присягу свою вам принесли, что будем вас иметь верными и доброжелательными слугами своими…». Была ли Переяславская рада воссоединением Украины с Россией © oknasocrealisma.com

Если верить тому, что сказано в письме, получается, что Хмельницкий просился «под руку» Султана, то есть просил сделать его и Гетманщину вассалами Великой Порты. Более того, из слов султана выходит, что ему была принесена даже присяга, по всей видимости, не лично Хмельницким, а послами.

Этот документ подтверждает и свидетельство посланника Австрии при дворе султана Шмидта, который в 1651 году сообщал своему императору, что определенные переговоры о вассалитете между Стамбулом и Чигирином действительно велись. По его словам, казаки были согласны воевать за Султана, но не платить ему дань деньгами

Не секрет, что среди казачьей старшины были и сторонники союза с Турцией. Однако большинство старшин этого не поддерживали.

В частности категорическим противником сближения с турками был Генеральный писарь (канцлер) Иван Выгорский. Он мотивировал, это тем, что народ будет против союза с неверными, и что турки, заселившись на землях Гетманщины, начнут притеснять православных.

Да и сам Хмельницкий высказывался в том контексте, что быть слугой неверного царя — большой грех. Кроме того, гетман вел переговоры с венецианцами об участии казаков в антитурецкой коалиции. А в 1655 году Хмельницкий пишет письмо шведскому королю Карлу Х, в котором предлагает после окончания войны с Польшей вместе идти войной на Турцию. Первый гетман-изменник. Путь к власти Ивана Выговского © Public domain

Так как тогда понимать письмо султана и свидетельства Шмидта?

Понятно, что какие-то переговоры о вассалитете Гетманщины от Турции были. Вопрос в том, насколько далеко они зашли? Была ли присяга султану и если была, то какого рода? Имели ли послы право приносить подобную присягу от лица Хмельницкого и войска Запорожского? Ответа на эти вопросы нет.

Однако, безусловно другое. В реальности Хмельницкий на союз с Великой Портой не пошел, предпочтя ей Москву. И, возможно, поэтому умер в своей постели в ранге властителя в отличие от своего соратника Петра Дорошенко и сына Юрия, которые сделали ставку на Турцию.

Петр Дорошенко

Петр Дорошенко — один из самых интересных персонажей эпохи, наступившей после смерти Богдана Хмельницкого и названной «Руиной».

Он желал быть властителем как Левобережной Украины, находящейся под властью Москвы, так и Правобережной, которая после Андрусовского перемирия 1667 года перешла под власть Варшавы. Поэтому он воевал как против Речи Посполитой, так и Московского государства. День в истории. 7 февраля: казаки провели в Переяславе «раду - не в раду» и развязали Руину © ru.wikipedia.org | ru.wikipedia.org | Перейти в фотобанк

На короткий срок (около месяца) ему удалось объединить оба берега Днепра под своей властью, но узнав об измене жены, он забросил политику и войну, и стал решать свои семейные проблемы, в результате чего Левый берег быстро потерял.

Чтобы достичь своих политических целей, Дорошенко решил стать вассалом Великой Порты. В 1668 году он отправил посольство в Стамбул, где султан Мухаммад IV согласился принять Гетманщину под свою защиту. А по факту, над Правобережной Украиной был установлен турецкий протекторат.

10-12 марта 1669 года старшинская рада, созванная Дорошенко, в урочище Росава близ Корсуня, одобрила вассальную зависимость Правобережной Украины от Турции. Был заключен Корсунский договор, согласно которому Султан обязался помочь Гетману отвоевать у Польши Волынь и Галицию, а у Московского государства —Левобережную Украину.

В свою очередь, казаки обязались участвовать в войнах Османской империи. Татары также должны были помогать Дорошенко в его войнах, и им запрещалось захватывать людей в рабство. На землях Гетманщины запрещалось возводить мечети. Не забыл Дорошенко и о себе: за ним пожизненно закреплялся титул гетмана, который должен был стать наследственным.

Но далеко не всем понравился союз с Турцией. Чей Крым? Татарские войска и дипломаты в борьбе за Украину времён Руины © Public domain

Дорошенко обвинили в том, что он продал Украину басурманам. На Правобережье разразилась новая война: пропольски настроенные старшины и казаки провозгласили гетманом уманского полковника — Михаила Ханенко. Гражданская война между сторонниками Дорошенко и Ханенко была столь ужасна, что многие жители Правобережья предпочли бежать на Левый берег.

Историк и журналист Олесь Бузина писал: «Всё, что стремилось к стабильности, перебиралось на русскую сторону реки, где установилась прочная прогнозируемая власть. Пусть тут не было особенной свободы, зато никто не умирал с голоду и не рисковал ежеминутно попасть в плен к разномастным сомнительным деятелям тогдашних «визвольних змагань» (освободительных соревнований)».

В конце мая 1672 года на Правобережную Украину вторглась 100-120-титысячная армия турецкого султана Магомета IV и его вассалов, присоединился к войску Оттоманской империи и Дорошенко с 12 тысячами казаков.

Турки при содействии Дорошенко взяли Каменец-Подольск, его храмы были превращены в мечети. Был осажден Львов, который смог откупиться от разграбления за огромные деньги. А ведь Львов по Корсунскому договору должен был, как и вся Галиция, достаться Дорошенко. Но турки поступали так, как выгодно им.

Однако летом 1673 года гетман Ян Собеский (будущий король Польши) разбил турок во второй Хотинской битве. Но в 1674 году на Правобережье пришло новое войско Оттоманской империи. При помощи турок и татар гетман взял восставшую против него Умань. Исламское государство Украины и Подолии. Как Каменец-Подольский был турецким городом © kamynec.wordpress.com

Вот как гадячский полковник Григорий Грабянка в летописи описывает то, что творилось в городе после его падения:

«В Умани турки отрезали у убитых христиан головы и за каждую голову брали у паши по червонцу. А были головы, с которых содрали шкуру, набили соломой и высушили… В тех же городах, что покорились туркам, они взяли выкуп сыновьями и дочерьми и обасурманили их».

«После Умани турок вернулся в свои земли, оставив Дорошенко орду. С ней Дорошенко прошёл Украину и всех, кто поддался царскому величеству, истреблял. А у тех, кто припрятал что-то от войска, тотчас же забирал всё пытками и платил татарам. А своей пехоте, не имея, чем платить, приказал грабить купцов на дороге» — писал Грабянка.

Как видим, Дорошенко не только не пытался предотвратить зверство турок (да и скорее всего, будучи вассалом, не имел такой возможности), но и сам разрешал своим солдатам грабить. Судя по всему, не мог контролировать Дорошенко и татар, которые грабили и угоняли людей в рабство, несмотря на то, что Корсунским договором им это делать было запрещено.

Эти зверства окончательно отвернули от Дорошенко население Гетманщины по обе стороны Днепра. «У нас было своё государство!» Что не так с сенсационным открытием украинского историка © Facebook, Тарас Чухліб

И, несмотря на то, что Турция выиграла войну у Польши, и был заключен Журавинский мир, который закреплял статус Правобережья как протектората Турции, Дорошенко это не спасло. Его ненавидела вся страна.

19 сентября 1676 года гетман сдался и отрёкся от булавы в пользу гетмана Левобережья — Ивана Самойловича, после чего был вывезен в Россию. В Москве его не казнили, а наоборот простили все грехи, дали поместья с крепостными и назначили на должность Вятского воеводы.

В 1698 году Дорошенко умер в собственной постели, но уже не будучи гетманом. Тем, что он не был казнен, прожил до старости в достатке, бывший гетман обязан лишь милости русского царя.

Юрий Хмельницкий

Когда Дорошенко стал политическим банкротом и бежал в Россию, туркам понадобился новый гетман Правобережья, а по факту — марионетка в их руках для управления регионом. И они нашли такого персонажа в лице Юрия Хмельницкого — сына Богдана, который ранее уже был гетманом, но, когда проиграл борьбу за власть — стал монахом в монастыре на территории Турции.

Бывший монах вновь стал гетманом. Чигиринская война. Как крымский хан саботировал завоевание Украины © k-istine.ru

В поддержку своего нового вассала турки предприняли новый поход на Правобережье. Им в 1678 году нужно было отбить у русский войск Чигирин, но стрельцы и казаки героически защищали город, бывшая гетманская столица была разрушена. Новой своей столицей Юрий сделал Немиров.

Гетман был под полным контролем турок. Понимая свою непопулярность ни в народе, ни среди старшины, Хмельницкий-младший пытался удержать власть при помощи репрессий. Жестокие казни и пытки стали нормой во времена его правления. Он даже приказал сжечь город Канев за неподчинение туркам.

В конце концов, даже турецкие чиновники решили, что их вассал «перегибает палку». В 1685 году он был привезён в Каменец-Подольский. И за жестокость (но, чтобы поразить турок жестокостью, надо было постараться) был приговорен к смерти.

По турецкому обычаю, его задушили шнурком, а труп был брошен в реку. Вот так человека, который был верным инструментом политики Стамбула на Правобережье, турки даже не удостоили христианского погребения.

Филипп Орлик

В отличие от предыдущих исторических персонажей, Филиппа Орлика сложно назвать гетманом, так как никакой территорией ни на Правобережье, ни на Левобережье, ни в Запорожье он не управлял. Его объявили гетманом мазепинцы-эмигранты в Оттоманской империи после смерти самого Мазепы. Исторические мифы: украинцы создали первую в мире конституцию © peremogi.livejournal.com

Однако, что важно для нашего рассказа, Орлика признал гетманом султан Ахмет III и заключил с ним договор, который во многом повторяет Корсунский договор с Дорошенко, и отдает Орлику Правобережье.

Но в реальности, Орлик был пешкой в чужих играх: он был зависим даже от шведского короля Карла XII, который сам находился в Турции на положении «гостя». Орлик даже не хотел заключать договор с турками без его участия, но сделал это под давлением собственных старшин.

«Гетман в изгнании» постоянно интриговал против России. После заключения Прутского мира, тяжелого для России вследствие фактического военного поражения армии Петра Великого, Орлик старался убедить турецких чиновников в необходимости отторжения от российского государства Левобережья.

Значительное влияние на Орлика оказывали и французы, которые хотели максимально ослабить Россию. Сохранились свидетельства о том, что французский посол в Константинополе П. Дезальер, который сожалел, что Турция не отобрала у России Киев.

Однако, как бы не интриговал Орлик, предложить ничего равноценного российским мехам и золоту он не мог, а турецкие чиновники при решении геополитических проблем, прежде всего, заботились о личном интересе. И уж точно на интересы «гетмана в изгнании» им было плевать. Он был им нужен, скорее, как дополнительный козырь при торге с российскими послами, чтобы получить больше соболей. Кружева и сталь Григория Орлика. Как западная разведка в первый раз использовала борцов за отделение Украины © i.pinimg.com | i.pinimg.com | Перейти в фотобанк

А когда Орлик перестал быть интересен, то он не получил даже правобережную часть Гетманщины, которую обещал ему султан. Этот регион турки отдали Польше. Более того, под страхом смерти запретили казакам спорить с поляками о том, кому принадлежит эта земля.

В дальнейшем Филип Орлик и его сын Григорий ездили по столицам продолжая интриговать против России. Орлик даже надеялся примирить Турцию и Австрию, чтобы они воевали против Российской державы. Видимо, постепенно он уже совсем потерял связь с реальностью. До конца своих дней он надеялся стравить Турцию с Россией. Однако когда конфликт наконец разразился, победа России в 1739 году поставила крест на его надеждах.

Как видим, все исторические деятели Украины, которые возлагали свои надежды на союз с турецкой державой, дорого за это платили.