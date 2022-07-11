В Киеве разгорелся скандал при участии американского политика. Поводом стали обвинения главного лоббиста украинской темы в США Виктории Спартц в адрес главы Офиса президента Андрея Ермака, которого она обвинила в работе на Россию. Украинские эксперты тоже не остались о в стороне от жаренной темы

Новое оружие из США, проблемы с Ермаком. Итоги 9 июля на Украине © пресс-служба президента Украины Джо Байдену и призвала Вашингтон разработать механизм контроля за оказываемой Киеву военной помощью. Более того, Спартц усомнилась в благонадежности главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук одной из первых отреагировала на обвинения американского конгрессмена: «Я много слышала о Виктории Спартц, члене американского конгресса украинского происхождения. Ее карьерный путь вызывает уважение и восхищение. Однако сегодня прочла ее письмо к Байдену, где она позволяет себе серьезные намеки в адрес руководителя Офиса Президента нашей страны. Что я могу сказать? С уважением к Виктории, я должна заметить следующее: мы, украинцы, немало оставили в довоенной жизни (до 24 февраля). Там осталось много хорошего, но и много плохого. В частности, мы оставили в прошлом привычку устраивать публичные политические распри в военное время. По содержанию письмо Виктории легко спутать с украинским депутатским запросом довоенного образца или с очередной кляузой от общественных активистов. Интересно, что украинцы уже отходят от этих вещей, поскольку инстинкт выживания нации берет свое. Поэтому содержание и тональность письма госпожи Спартц выглядят странно. Такое впечатление, что мы увидели маленький фрагмент из довоенной жизни украинского политикума. Здесь я хочу обратиться не к госпоже Спартц, а к некоторым украинским деятелям, которые стоят за этим письмом и другими подобными вещами: 1. Хватит. Прекратите. 2. Займитесь чем-нибудь полезным для защиты Украины от врага: фронт, гуманитарная работа, социальная работа. 3. Если не можете или не хотите, не мешайте. 4. Со всеми вашими проблемами, волнениями и озабоченностью разберемся потом. 5. Успокойтесь и не мешайте!»

Украинские военные в Великобритании, окрик на США, потери Украины. Хроника событий на Украине на 16:00 9 июля © Twitter, Ministry of Defence Ярослав Юрчишин напомнил, что украинская политика сплошь коррумпирована: «Хорошо, что это не произошло до решения ЕС о кандидатстве для Украины или перед голосованием по ленд-лизу: о письме Спартц и не только то, что деятельность татаровского крыла ОП станет предметом пристального публичного и непубличного внимания наших партнеров, было понятно по вниманию к борьбе с коррупцией. Оно, это внимание, существенно упало после 2019 года, потому что были надежды на нового президента и его команду. И начальные шаги очень обнадеживали. Когда же в ней начали доминировать старые кадры Януковича — все вернулось на круги своя. Анонимные каналы и наезды на активистов-грантоедов, позиционирование "орла Захарченко", "служаку риговской милиции" как эффективного менеджера правоохранительных органов… Все это уже было, не ново. Кремлевский почерк коломойского исполнения. Как следствие — недоверие партнеров и имиджевые потери для татаровских патронов — президента и руководителя его офиса. Что должно быть? Отстранение Татарова, назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, объявление о начале конкурса на директора НАБУ, публичное заявление Ермака — готов к проверке моих связей, скрывать нечего, формируйте международную группу. В идеале — синхронизация с США по санкциям, в частности, против Коломойского. Что будет? Возмущение по вмешательству во внутреннюю политику, дальнейшее давление на суд для срыва конкурса на руководителя САП, словесная перепалка с партнерами, замедление темпов сотрудничества, доведение ситуации до сложной. Ибо без партнеров воевать с русскими нереально. К сожалению, пакет решений будет без кадровых изменений в ОП. Потому что не знаю, чем всех их держит Олег Татаров, наверное, папки еще со времен Януковича очень толстые, но отпускать его не хотят. Скорее боятся. И все равно рано или поздно придется определяться. Ибо, как говорил Матфей (6:24-25): "Никто не может служить двум господам, потому что или одного возненавидит, а другого будет любить, или одного будет держаться, а другим пренебрегает". Не можете служить Богу и маммоне. Досадно, что это все во время активных боев. И да, это точно использует рашка. Вопрос кто заказчик, традиционно так и останется за скобками. В конце концов, чтобы не попадать в такие передряги, просто нужно перестать воровать и бояться быть разоблаченным».

Экономист Алексей Кущ попытался разобраться кто и что стоит за новым скандалом в исполнении американского конгрессмена: «Первая серьезная атака на Украину со стороны латентно-пропутинского крыла республиканцев в Конгрессе США была предпринята сенатором Полом Рэндом, когда ему удалось почти на неделю заблокировать предоставление Украине военной помощи США на 40 млрд долл.

Казалось бы, что там какие-то дни задержки. Пакет помощи в итоге же утвердили.

Но на войне каждый день на вес золота.

Как знать, если программа помощи стартовала бы раньше, может, те же HIMARS пришли бы в Украину в начале июня и удалось бы сохранить Северодонецк и Лисичанск.

А кто такой Пол Рэнд?

Это сенатор, который лично привозил в Москву послание Трампа Путину в 2018 году.

Который встречался с главой Совета Федерации по международным делам РФ Константином Косачевым и пригласил членов Совфеда в Вашингтон для продолжения межпарламентского диалога.

Встречался с пресс-секретарем Путина Песковым, таким одиозным сенатором, как Слуцкий.

Может, тогда Рэнд заблуждался и теперь послал своих российских знакомых "вслед русскому кораблю".

Но, выступая 26 апреля в Конгрессе, Рэнд заявил: "Хотя вторжению Путина в Украину нет оправдания, для него есть причины — а именно тот факт, что Украина была частью России».

Правда, он тут же поправился и сказал: «…Частью Советского Союза», но оговорка, как говорится, по Фрейду.

Рэнд уверен, что попытка втянуть Украину в НАТО "способствовала российскому вторжению".

А в мае он заявил: "Мы не можем спасти Украину, обрекая американскую экономику".

Главная его идея — сдерживание РФ вызывает инфляцию и очень дорого стоит американцам, нужно отказаться от глобальной роли Америки в мире.

В этом плане крыло трампистов в Конгрессе США очень близко сходится с вектором российских интересов: изоляционизм и свертывание Америки внутрь себя, маскулинная внутренняя политика, рассчитанная на американскую глубинку и "реднеков", очень похожих на базовый электорат Путина, консервативная антропология без всяких гендерных излишеств, внутренний государственный протекционизм, новый вариант регионального суверенитета государств-кластеров, которые получают право хозяйничать в своем огороде как им угодно.

Этим объясняется и ментальная схожесть Трампа и Путина, которые "понимали друг друга".

Если бы РФ не напала на Украину, мы тоже могли найти в этом векторе взаимодействия между США и РФ свою игру, отойдя в сторону от геополитических разборок и занявшись внутренним укреплением экономики и обороны.

Но после 24 февраля 2022 года у нас не осталось выбора.

Если раньше некоторые наши политики остерегались сильного вовлечения США в дела Украины, то теперь мы не можем себе позволить даже малейшего ослабления Америки на нашем векторе: только максимизация помощи Украине, только максимизация санкций против РФ.

Это будет вызывать бешеное сопротивление трампистов.

И им вовсе не жалко денег — на Афганистан, проект их президента Джорджа Буша-младшего, американцы потратили 1,5 трлн долл. (включая пакет чисто экономической помощи на 100 млрд), не считая стоимости оставленного там оружия и десяти военных баз, по одному ярду каждая.

И мы не слышали заявлений сенаторов США о коррупции в этой стране, агентах РФ, Китая или Талибана в коридорах проамериканской администрации, хотя они точно были.

Уже после всего мир услышал о растратах десятков миллиардов долларов кэша в Ираке и Афганистане, которые выдавались вождям местных племен просто так, "под расписку".

Именно поэтому, игра в "белопальтизм" с Украиной, обвинения то в коррупции, в то "агентуре" — это всего лишь усилия пророссийского лобби в Конгрессе США, направленные на ослабление помощи Украине, прежде всего в военной сфере.

А значит, цена этого — наши погибшие люди.

Автор нынешнего письма, Виктория Спартц — этническая украинка с Черниговщины, которая в 22 года переехала в США и стала первой украинкой в Палате представителей Конгресса США.

Она относится к ультра консервативному крылу республиканцев, для которых успех Байдена в Украине — это еще и поражение на ближайших выборах.

А неуспех Байдена, соответственно, победа.

В их идеальном мире планета вновь делится на зоны влияния, и новая Ялта возможна.

Их конструкт примерно следующий: поражение Украины, успех Путина и обвинения Байдена в том, что он попытался с помощью военной помощи украинцам остановить Путина, а привел лишь мировую экономику к новой рецессии по аналогии с энергетическим кризисом в 70-х годах прошлого века.

Сделал американцев беднее и не достиг геополитических целей.

А нужно было договариваться с Путиным и умиротворять его путем территориальных уступок за счет Украины и возврата остатка нашей страны в зону его влияния.

Симптоматично, что письмо Спартц появилось аккурат к тому моменту, когда американские установки реактивного огня начали выносить россиян на Донбассе и Херсоне.

И на подходе новые образцы с дальностью боя до 300 км, что позволит нам перейти к более активной обороне и сохранит жизни солдат и мирных жителей.

Спартц, как этническая украинка, была подходящей кандидатурой для этой атаки, хотя, думаю, мало кто в Украине знает о ее системной помощи Украине и о ее масштабных проектах в нашей стране. Может, потому что они просто не столь масштабны.

Ее письмо — это не атака на Ермака конкретно, а удар по президенту Зеленскому, так как вносит раскол в его команду в самый решающий момент нашей истории.

"Тема Ермака" лишь повод для удара: дело в том, что наш президент сейчас очень популярен в мире, и напрямую давить на него никто не будет.

Такой прямой удар вызовет лишь осуждение и непонимание в американском обществе.

Поэтому, будут "работать" по ближайшим соратникам, тем более что Ермак сейчас активно сотрудничает с западными партнерами в рамках группы Ермака — Макфолла по санкциям в отношении РФ и в рамках группы Ермака — Залужного — Салливана — Расмуссена по усилению оборонного сектора Украины.

Выпадение нашего представителя моментально ослабит работу указанных групп.

А июль и август будут определяющими для будущего Украины, и любое ослабление во взаимодействии США и нашей страны лишь на руку РФ.

Что самое удивительное, этой атаке активно подыгрывают сторонники одного оппозиционного лидера, которые хотя бы из патриотических побуждений должны были бы прочесть в Википедии о таком понятии, как консолидация общества и власти в период войны.

У слабого есть шанс победить сильного, но у разъединенного нет никаких шансов на победу от слова "совсем".

К счастью для нас, двухпартиный консенсус в отношении помощи Украине в США сохраняется, и крыло ультраконсерваторов-трампистов разрушить его не в силах.

Но напакостить могут, удлинив наш путь к победе на дни, месяцы и даже годы».

Бывший народный депутат Борислав Береза уверен, что разгоняют тему с письмом украинки-американки местные политики: «Кстати, обратите внимание на то, какие каналы, блогеры и СМИ промолчали по поводу того, что первая украинка в Палате представителей Конгресса США Виктория Спартц подала президенту Джо Байдену письмо о возможных связях Главы ОП Ермака с Россией. Так же посмотрите, кто начал оправдывать Ермака. Сразу поймёте, кто сидит на зарплате у прислуги Банковой. Это очень хороший тест. И очень показательный».

Украина торгует поставляемым Западом оружием, Ермак и Кулеба требуют больше вооружений. Итоги 26 июня на Украине © Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская), Генеральний штаб ЗСУ Татьяна Даниленко задалась вопросом, что будет, если в США победят республиканцы: «Первая украинка в Конгрессе США Виктория Спартц написала Байдену письмо о российских кротах в окружении Президента Зеленского. Республиканка убеждена: при сотрудничестве с украинскими властями США должны считаться с разведданными по поводу возможных связей Андрея Ермака с РФ. Упоминается также его заместитель Олег Татаров. При этом о самом Заленском Спартц пишет максимально комплиментарно. В ответ МИД в лице просто представителя — не министра, не заместителей, — выливает на конгрессвумен ведро помоев. Ее саму называют агентом Кремля, обвиняют в попытках затянуть поставки оружия и т. д. Логичный вопрос: что мы будем делать, когда после промежуточных выборов в ноябре роль республиканцев только усилится? Ну и наивное: нам действительно эти люди важнее поставок американского оружия и вообще отношения с Западом? К слову, сейчас Спартц — самая преданная лоббистка предоставления оружия Украине, она объездила весь фронт, знает нужды армии и по теме Украины стала для обеих партий главным экспертом».

Основатель Института постинформационного общества Дмитрий Золотухин намекнул на связь Ермака с Сурковым: «Не чувствую ни одного пиетета к членам Конгресса США, однако меня смущает один вопрос. В одном из своих интервью Владимир Зеленский сказал, что 1 декабря 2019 г. в Париже ему предложили подписать некоторый документ — дорожную карту дальнейших действий по урегулированию ситуации в Донбассе. По словам президента, он отказался от подписания этого документа, потому что его не устраивало, что документ не изучен и не наработан им лично. С российской стороны этот документ готовился Владиславом Сурковым, наказанным отлучением от престола за этот провал. Путин принял для себя финальное решение и с тех пор не общался с Зеленским вообще. Вопрос в том, кто с украинской стороны допустил появление документа на переговорах высшего уровня? Согласовался ли драфт этого документа с визави Суркова в Украине? Какие выводы были сделаны из этой ситуации?»

Блогер Анатолий Шарий считает, что украинцы достойно отблагодарили американцев за помощь: «Конгрессмен Спартц распространяет российскую дезинформацию — лучшая благодарность от украинского государства конгрессмену, выбивавшей помощь Киеву. Отлично! И другим наука».