Венгрия не в ответе за Украину
Украинские политики, включая президента Владимира Зеленского, критикуют Венгрию за продолжение сотрудничества с Россией и отказ поставлять оружие Киеву. Также они не скрывают недовольства переизбранием премьер-министра Виктора Орбана. В Будапеште этого без внимания не оставили — вызвали в МИД посла Украины в Венгрии Любовь Непоп.
В эфире телеканала М1 государственный секретарь Министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Тамаш Менцер напомнил, что республика проводит крупнейшую в своей истории гуманитарную акцию, в рамках которой на Украину уже отправлено 70 тонн грузов, а также приняла более полумиллиона беженцев и всегда заявляла о поддержке территориального суверенитета и целостности Украины.
«После всего этого говорить, что мы не помогаем практически ничем, после всего этого обвинять нас в пособничестве, и после всего этого критиковать результаты венгерских выборов, решение венгерского народа, неприемлемо. Именно поэтому мы вызвали украинского посла в Будапеште и всё ей объяснили», — заявил дипломат.
Менцер чётко обозначил позицию Будапешта по украинскому вопросу: «НАТО подтвердила, что не является стороной этого конфликта, что необходимо приложить все усилия для того, чтобы война не вышла за пределы Украины и чтобы НАТО как альянс не поставляло оружие. Это полностью совпадает с венгерской точкой зрения».
Он также предупредил, что необходимо приложить все усилия для предотвращения вооружённого конфликта между НАТО и Россией, поскольку конфликт между ядерной державой и сильнейшим в мире военным союзом будет равносилен третьей мировой войне.
Любые действия США оправдают выдумки о России
Бывший член Палаты представителей США Дэвид Стокман объяснил, зачем Запад распространяет лживую информацию о действиях России на Украине, в частности о событиях в городе Буча.
По его словам, вашингтонские ястребы настолько сильно нуждаются во внешних угрозах, что готовы придумывать и популяризировать любые выдумки во имя своих целей.
«Если нет реальных угроз, то подойдут и фальшивые. Это возвращает нас к конфликту на Украине», — заявил Стокман.
Тем более, по словам политика, Национальный оборонный бюджет США на следующий год предусматривает $831 млрд — эта сумма настолько велика, что позволяет поддерживать военную лихорадку, распространять русофобию и дезинформацию.