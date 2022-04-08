Власти Венгрии развенчивают дезинформацию украинских властей о пособничестве Будапешта Москве, а бывший американский конгрессмен объясняет, зачем руководство США распространяет фейки о действиях российской стороны на Украине

Венгрия не в ответе за Украину

Украинские политики, включая президента Владимира Зеленского, критикуют Венгрию за продолжение сотрудничества с Россией и отказ поставлять оружие Киеву. Также они не скрывают недовольства переизбранием премьер-министра Виктора Орбана. В Будапеште этого без внимания не оставили — вызвали в МИД посла Украины в Венгрии Любовь Непоп. Как Орбан победил Сороса и Зеленского. И что у Венгрии связано с Россией © РИА Новости, Сергей Гунеев, Илья Матусихис

В эфире телеканала М1 государственный секретарь Министерства внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Тамаш Менцер напомнил, что республика проводит крупнейшую в своей истории гуманитарную акцию, в рамках которой на Украину уже отправлено 70 тонн грузов, а также приняла более полумиллиона беженцев и всегда заявляла о поддержке территориального суверенитета и целостности Украины.

«После всего этого говорить, что мы не помогаем практически ничем, после всего этого обвинять нас в пособничестве, и после всего этого критиковать результаты венгерских выборов, решение венгерского народа, неприемлемо. Именно поэтому мы вызвали украинского посла в Будапеште и всё ей объяснили», — заявил дипломат.

Менцер чётко обозначил позицию Будапешта по украинскому вопросу: «НАТО подтвердила, что не является стороной этого конфликта, что необходимо приложить все усилия для того, чтобы война не вышла за пределы Украины и чтобы НАТО как альянс не поставляло оружие. Это полностью совпадает с венгерской точкой зрения». Дело не в газе. Эксперт о том, почему на самом деле Венгрия против Украины и за Россию © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Он также предупредил, что необходимо приложить все усилия для предотвращения вооружённого конфликта между НАТО и Россией, поскольку конфликт между ядерной державой и сильнейшим в мире военным союзом будет равносилен третьей мировой войне.

Любые действия США оправдают выдумки о России

Бывший член Палаты представителей США Дэвид Стокман объяснил, зачем Запад распространяет лживую информацию о действиях России на Украине, в частности о событиях в городе Буча.

По его словам, вашингтонские ястребы настолько сильно нуждаются во внешних угрозах, что готовы придумывать и популяризировать любые выдумки во имя своих целей. «Резали друг друга». Что рассказывают в Мариуполе про полк «Азов» © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Если нет реальных угроз, то подойдут и фальшивые. Это возвращает нас к конфликту на Украине», — заявил Стокман.

Тем более, по словам политика, Национальный оборонный бюджет США на следующий год предусматривает $831 млрд — эта сумма настолько велика, что позволяет поддерживать военную лихорадку, распространять русофобию и дезинформацию.