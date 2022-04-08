В США и Евросоюзе обсуждают послевоенную помощь Украине по принципу «плана Маршалла». Но украинцы опасаются, что под видом помощи страну фактически колонизируют. А ведь именно за свою независимость сейчас воюют украинские войска, подчёркивает президент страны Владимир Зеленский

План Маршалла («Программа восстановления Европы») — программа помощи Европе после Второй мировой войны. Был предложен в 1947 году американским государственным секретарём Джорджем Маршаллом и вступил в действие в апреле 1948 года. В осуществлении плана участвовали 17 европейских стран, включая Западную Германию. «Странные» переговоры о «странном» мире. Вера в свою победу мешает Москве и Киеву договориться © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Один из создателей Украинского института будущего и Центра экономического возрождения Анатолий Амелин выложил в соцсетях пост, где очертил риски, которые несёт американский «план Маршалла».

«Не стройте иллюзий по поводу "плана Маршалла"! Не будет никакой благотворительности. Все будет максимально прагматично и цинично, как и "европейские ценности". Все подобные проекты всегда строились из принципа отношений метрополии и колонии», — пишет Амелин.

Эксперт убежден, что деньги на восстановление Украины штаты будут выделять своим же компаниям и контролировать их расход будут тоже свои люди.

«Основными получателями заказов и подрядов, как вы понимаете, будут не украинские компании. Метрополии не требуется богатая самостоятельная колония. Метрополию интересует своя экономика и загрузка своих предприятий. Но метрополии не требуется непредсказуемая колония. Поэтому максимальная ставка будет производиться на стабилизацию экономики, бюджета, социальные гарантии и отсутствие самостоятельной политики колонии!» — пишет Амелин.

То есть украинская экономика будет поддерживаться на плаву, но не развиваться. Созданием предприятий с высокой долей переработки никто заниматься не будет — колония будет поставщиком сырья.

«Колония не имеет права производить продукцию с высокой добавленной стоимостью. Это прерогатива метрополии. Колония — это покупатель продукции метрополии, поставщик сырья и поставщик трудовых ресурсов. Идеальная колония — та, которая не берет от метрополии денег и находится на самообеспечении. И сама себя защищает. Это краткий экскурс в планы, которые сегодня обсуждаются не в Украине», — сообщил Амелин.

Кровавая Буча. Кто продавил продолжение войны в Украине накачкой ее оружием? © Twitter, U.S. Embassy Kyiv

«Рассчитывать можем и имеем право только на себя. Чтобы не разочаровываться — не нужно очаровываться. Если кто поможет — будет хорошим бонусом.

Разрабатываем свой антикризисный план по экономике с опорой на свои ресурсы и возможности. Ну и сами его реализуем, выстраивая взаимовыгодное ПАРТНЕРСТВО с западными странами, принимая на себя ответственность. Именно такой подход (ответственность) нам позволит аккумулировать ресурсы, необходимо для восстановления и выстроить взаимовыгодное партнерство с другими странами, не становясь их колонией. Это если сжато.

И если не хотим продолжать быть колонией, которой мы были последние 104 года (сначала СССР, потом России, а сегодня, судя по структуре нашего сырьевого экспорта — всех развитых стран)», — написал Амелин.

Вскоре в соцсетях развернулась настоящая дискуссия: верно ли мнение Амелина?

Так, украинский журналист Евгений Якунов написал: «У нас нет выбора: или колония США, или концлагерь России. Я за США».

Его поддержал экономист Михаил Кухар, который считает, что «после победы» Украину озолотят все правительства развитых стран. Более того, у украинских бизнесменов будет хорошая возможность «заработать» на потоке многомиллиардной помощи: «Но я считаю, что деньги все равно дадут, и много, и контролировать их будут плохо, потому что это природа правящих социалистов — заливать всех деньгами, даже тех, кто не просит)) Прагматизма там уже нет, только пиар перед своим избирателем, который их традиционно не винит в растринькивании денег».

Неменский описал будущее Украины после военной операции © РИА Новости, Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк Александр Громыко. Он основатель компании Saturn, входящей в KTD Group — одного из лидеров рынка бытовой техники Украины.

«Я согласен жить в колонии как Южная Корея, где зарплата более 3000 долларов в месяц и абсолютная свобода слова, веры и соблюдаются права человека», — заявил Громыко.

Однако бизнесмен не пояснил, почему Украину ждет именно южнокорейский путь, а также не упомянул о том, что до такого уровня зарплат корейцы упорно шли около 40 лет.

Подытожил спор вокруг «плана Маршалла» для Украины инвестиционный банкир, живущий в Австралии Сергей Будкин. Он обратился к Амелину и напомнил, что полным ходом идут боевые действия, а главная битва — еще впереди:

«А ты уверен, что мы уже победили, война идёт к завершению, у нас есть план финансирования восстановления экономики за счёт средств западных держав (план Маршалла) и пора писать гневный пост о том, что план Маршалла в Украине несправедлив? Или всё-таки мы ещё только входим в решающие семь-восемь недель войны, у нас израсходована значительная часть уже поставленного нам вооружения и амуниции, единственным источником дополнительных поставок и восстановления потраченных на войну ресурсов являются страны Запада, плана восстановления экономики после войны нет, как нет и источников её финансирования, а санкции ещё не начали действовать?»