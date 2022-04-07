Второй этап спецоперации РФ на Украине продлится от трёх недель до месяца, при этом возможное продвижение к Днепру и за Днепр потребует дополнительных свежих сил. В то же время антироссийские санкции не смогли «удушить» российскую экономику

Об этом эксперты рассказали в интервью изданию Украина.ру 7 апреля.

Каким будет второй этап спецоперации РФ на Украине

Происходящее сейчас на Украине с Вооруженными силами России — это перегруппировка, решение ключевой задачи — разгром группировки ВСУ, которая находится на Донбассе, поясняет доктор военных наук, заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

При этом предшествующий период боевых действий преследовал цель лишить Украину способности наносить какие-либо удары по войскам РФ — это было достигнуто, указал эксперт. Теперь, продолжил он, Россия может «спокойно, методично, как в Мариуполе, уничтожать эту банду, группировку ВСУ на Донбассе».

«По моим оценкам, это будет минимум три недели, если не месяц. После этого можно будет спокойно развертывать наступление на запад, потому что на западе уже у ВСУ нет ни сил, ни средств», — сказал Сивков. Константин Сивков: Сейчас задача ВС РФ — разгромить украинскую группировку в Донбассе © РИА Новости, Владимир Трефилов

В целом, считает он, основным содержанием второго этапа операции будет уничтожение группировки в 62 тысячи человек в Донбассе, одновременно будут наноситься удары по аэродромам, по базам хранения вооружения, военной техники, по складам оружия и боеприпасам, по складам горюче-смазочных материалов на всей территории Украины. Также будут наноситься удары по различным учебным центрам, по районам скопления личного состава ВСУ, вновь собираемого для подготовки новых войсковых частей — на всю глубину украинской территории, спрогнозировал эксперт.

«Продвижение к Днепру и за Днепр потребует дополнительных свежих сил»

По неофициальным сведениям, на Украине сейчас находятся около 130 тысяч военнослужащих российской армии, говорит военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Часть из них находилась на севере Украины, чтобы сковывать украинские подразделения возле Киева и Чернигова, чтобы они не могли прийти на помощь окруженной группировке в Донбассе. Также силы РФ находятся на юге: в Херсоне, охраняют Запорожскую АЭС, в Бердянске и Каховке.

«Если мы уничтожим эту группировку и пойдем дальше (на север, на запад), мы должны быть уверены, что на юге нам не будет удара в спину», — пояснил Литовкин.

Виктор Литовкин: России будет выгодно, если украинские нацисты пойдут на прорыв © Sputnik

«Украина — недоговороспособное государство, которое не выполнило и Минские соглашения, и договоренности с Януковичем во время Майдана.

Может быть, переговоры нужны только для того чтобы Украина признала свою ответственность за то, что она делала, и признала основные параметры после того, как произойдет капитуляция профашистского режима», — допустил эксперт.

Также Литовкин считает, что для продолжения спецоперации России точно придётся привлекать дополнительные силы и средства.

«Мы сегодня находимся только на востоке и на юге Украины, а продвижение к Днепру и за Днепр потребует дополнительных свежих сил», — сказал военный обозреватель.

Почему выстояла российская экономика?

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель накануне сообщил, что рубль стойко переносит все санкции, которые возлагаются на российскую экономику. Курс рубля укрепляется. По мнению писателя, члена центрального совета партии «Справедливая Россия — За правду» Николая Старикова, санкции сами по себе оказались неэффективным приёмом.

Стариков отметил: Запад собирался запустить финансовую панику, пользуясь включенностью России в определенную систему.

«Мы помним, что в 2014 году тоже удалось очень сильно раскачать систему, но тогда Россия поступила неправильно, а сейчас реакция была совершенно верная. Мы просто взяли и вышли из этой системы. Если остались бы там — курс рубля мог бы быть любым, а теперь мы видим, что он практически не колеблется», — сказал писатель. Николай Стариков: Сегодняшние пропагандисты Украины достали геббельсовскую папочку © РИА Новости, Владимир Трефилов

Оказывается, продолжил он, мы живем в экономике, где четкой, ясной позиции и заявлений достаточно, чтобы вернуть рубль практически в исходное положение.

«Ну, а Запад ожидал продолжения действий финансового блока России по старым лекалам, отсюда и слова Байдена о том, что 200 рублей должен был бы стоить доллар.

Он бы и стоил такие деньги, если бы мы не перешли в торговлю за рубли, если бы не была запрещена фактически спекуляция валютой, и многие другие вещи, которые были приняты за последние недели», — сказал Стариков.

Россияне ждут ухудшения материального положения, но их это не пугает

Готовы ли россияне к санкционному давлению? Отвечая на этот вопрос, стоит в большей степени вести речь об ожиданиях населения, которые во многом сегодня негативны, рассказала кандидат социологических наук, доцент Владивостокского филиала Дальневосточного юридического института МВД РФ Оксана Лобода.

По её словам, сказывается существенный рост цен на многие товары и услуги массового спроса, исчезновение определенных импортных товаров из торговых сетей, падение реального качества жизни на фоне роста цен. Сказывается также постепенный рост безработицы, в том числе и скрытой, на фоне ухода иностранного бизнеса из России.

Оксана Лобода: Россияне ожидают ухудшения своего материального положения, но это никого не пугает © smolnews.ru

Стоит вспомнить кризис после первой волны санкций в 2014 году, который был довольно ощутимым с точки зрения экономических реалий, но не привел к нестабильности на фоне патриотических настроений, связанных с присоединением Крыма к России», — напомнила Лобода.

Поэтому, полагает социолог, в целом население ожидает ухудшения своего материального положения, «но это не является чем-то принципиально новым и пугающим неизвестностью фактором».