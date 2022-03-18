Не только отпетые нацисты, якобы уже восемь лет «воюющие с Россией», но и многие вчерашние «русофилы», упрекавшие Россию и Путина за то, что «русские люди» брошены в лапах нацистского режима, с первого же дня освободительного похода, начатого российской армией, стали публично страдать по поводу «обстрелов мирных украинских городов»

Я далёк от прекраснодушия суперпатриотов, утверждающих, что российские боеприпасы поражают только военные цели. В этом они уподобляются своим украинским коллегам, восемь лет утверждавшим, что «украинская армия воюет с агрессором» и мирное население Донбасса она не зачищает, а защищает. Ростислав Ищенко: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Понятно, что любое, самое высокоточное оружие может отклониться от цели, средства ПВО могут сбить самолёт или ракету над жилым кварталом, да и наступающие войска, если по ним стреляют из жилого дома, отвечают по жилому дому, не имея ни времени, ни возможности выяснить, засели ли в нём только военные, или гражданские среди них тоже есть. В конечном итоге, это задача «защитников» — заблаговременно удалить гражданских из зоны военных действий, а не прикрываться ими, как «живым щитом».

Потери гражданских, разрушение инфраструктуры и жилого фонда сопутствовали войнам раньше и будут сопутствовать впредь. Но есть нюанс. Российская армия не стреляет в гражданских умышленно. Заранее предупреждая о намерении нанести удар по тому или иному объекту, организовывая гуманитарные коридоры с целью вывода гражданского населения из превращаемых украинскими нацистами в поле битвы городов, ВС РФ делают всё возможное, чтобы минимизировать сопутствующие потери.

В свою очередь, ВСУ и нацистские батальоны, а также части территориальной обороны с большой неохотой выпускают гражданских из осаждённых городов. Тех, кто пытается выбраться самостоятельно, расстреливают, гуманитарные коридоры срывают. Причём делают это даже после того, как российская армия продемонстрировала, что «живой щит» не поможет, если город (как Мариуполь или Волноваху) решено взять, то его возьмут. То есть украинские военные умышленно умножают жертвы среди собственного мирного населения. Рамиль Замдыханов: Киевский режим считает, что главное его оружие и бронещит – мирное население страны © Рамиль Замдыханов

Если бы такой подход доминировал только в Донбассе, жителей которого на Украине принято считать «пророссийскими сепаратистами» не заслуживающими гуманного отношения, можно было бы сказать, что нацистский режим убивает своих противников. Это, конечно, в любом случае преступление, но в действиях режима можно было бы проследить определённую логику, по принципу «так не доставайся же ты никому».

Но ведь аналогичным образом режим готов пожертвовать вполне лояльным ему мирным населением Чернигова и в большинстве своём поддерживающими постмайданную власть киевлянами. Режим обрёк на верную смерть гарнизон Мариуполя, бессмысленно оставив его в окружении. Киевская власть готовится пожертвовать своей группировкой в Донбассе. Там замыкается кольцо вокруг наиболее боеспособных частей ВСУ.

И ведь вот что интересно. Донбасская группировка ВСУ уже испытывает недостаток топлива. Скоро должен дать о себе знать и «снарядный голод». Тем не менее имеющиеся боеприпасы остервенело расстреливаются по жилым кварталам Донецка, Макеевки, Горловки и других прифронтовых городов. ВСУ стремятся не продержаться в котле как можно дольше, а напоследок перебить как можно больше гражданских в городах Донбасса.

Если бы они хотели как можно дольше продлить сопротивление, чтобы отвлечь на себя силы ВС РФ и дать возможность Киеву сформировать новую линию обороны, они бы берегли боеприпасы, расходуя их только для боевых действий. Вместо этого снаряды и ракеты летят в жилые кварталы, где априори нет и не может быть военных целей. «Пили воду из луж». Что происходит в Мариуполе сейчас © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Украинская пропаганда смакует каждое разбитое окно в киевских многоэтажках, постоянно подчёркивая, что это результат «российских обстрелов», хоть сами же и разместили в спальных районах артиллерию и РСЗО, которым естественно прилетают ответы. Если украинские СМИ упоминают обстрелы Донбасса, то пытаются выдать их за деятельность российских войск и корпусов ДНР/ЛНР. Когда же это не представляется возможным, как в случае с недавно убившей несколько десятков гражданских «Точкой-У», которые давно сняты с вооружения ВС РФ, украинские СМИ пишут о некоей абстрактной ракете, прилетевшей неведомо откуда. Просто прилетела и убила, а кто её запустил — догадайтесь сами.

Понятно, что в России, в ЛДНР, да и в самих украинских городах, превращаемых украинской властью в поле боя, население прекрасно разбирается кто стреляет, в кого стреляет и почему стреляет. Та часть населения Украины, которая поддерживает режим и без пропаганды верит в «преступность» России, а та, которая не поддерживает, всё равно ни одному слову этого режима не поверит.

По своим форме, смыслу и содержанию украинская пропаганда обращена к западному обществу. Задействованные СБУ сетевые пропагандисты даже не пытаются это скрыть, размещая свои посты в социальных сетях сразу на английском языке. Если бы они адресовались к русской или украинской аудитории, они бы использовали родной для себя и для объекта пропаганды русский язык, которым население Украины владеет не хуже, чем российское. Но на общественное мнение России или Украины они влиять не собираются. Их интересует западная аудитория. К ней они адресуются. Американские военные в Донбассе, тактика в Мариуполе, месть мирным жителям, немцы одумались. Хроника событий на Украине на утро 18 марта © NARA/Public Domain

С учётом этой особенности украинской пропаганды зверское отношение к собственному населению, которое стараются в как можно большем количестве принести в жертву, уцелевших выгнать в эмиграцию, а оставшихся погрузить в гуманитарную катастрофу, начисто разрушив коммунальную инфраструктуру, вызвав искусственный голод и эпидемии, получает логическое обоснование. Украинская власть не имеет целью сохранение украинской государственности. Наоборот, государство, как и народ обречены стать жертвами ради успеха антироссийской пропагандистской кампании.

Украинским пропагандистам всё равно, гибнут ли ненавистные им жители Донбасса, или их же собственные лояльные граждане. Их задача — показать Западу залитую кровью Украину с разнесёнными в щебень городами, чтобы обвинить Россию в геноциде, вызвать возмущение и страх западной общественности и понудить хоть какие-то европейские правительства к вмешательству в конфликт, чтобы не дать ему угаснуть с разгромом ВСУ и занятием территории Украины ВС РФ и корпусами народных республик.

Если Россия не желает убивать украинских граждан и разрушать украинские города, значит, это сделают украинские власти, украинская армия, украинские нацисты. Задача — ужаснуть мир количеством жертв и объёмом разрушений и опорочить Россию, лишить её симпатии отказавшихся примкнуть к западной «изоляции» государств Азии, Африки и Латинской Америки.

Даже в свои последние дни и часы киевский режим продолжает служить не своему народу, а американским хозяевам. В жертву интересам окончательно потерявшей адекватность, толкающей мир к ядерной войне части американской элиты украинские нацистские политики майданного разлива и их добровольные пособники из числа майданных активистов («людей с хорошими лицами, тремя высшими образованиями и пятью иностранными языками») готовы принести миллионы своих сограждан. К счастью, физически уничтожить миллионы они вряд ли успеют, но убедить бросить всё и бежать, разрушить жизнь они уже смогли миллионам, убежавшим под их воздействием на Западную Украину и дальше в Европу и продолжающим бежать.

Таковы «нежные души» украинских «патриотов», почти десять лет «не замечавших» уничтожение населения Донбасса, а теперь приступивших к уничтожению населения всей Украины в тщетной надежде на века разорвать русскую общность, даже издыхая вцепиться в Россию последним ядовитым укусом.

Будучи задумана, создана как «анти-Россия», Украина изначально была обречена своими творцами на смерть, с тем чтобы её разлагающийся труп отравил Россию. Именно поэтому ради жизни нашей цивилизации само имя украинства должно быть стёрто из истории и из памяти нашего народа. Есть такие покойники, которым не положены ни могила, ни надгробие.